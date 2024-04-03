https://sputnik-georgia.ru/20240403/vlasti-gruzii-vnov-initsiiruyut-zakon-ob-inoagentakh-287142245.html

Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах"

Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Принятие нового закона "О прозрачности иностранного влияния" планируется до конца весенней сессии парламента 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T11:14+0400

2024-04-03T11:14+0400

2024-04-03T13:17+0400

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мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года, сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По его словам, все остальные записи будут такими же, как в инициированном в прошлом году законопроекте. "Напомню, что законопроект предусматривает единственное требование – чтобы организации, получающие зарубежное финансирование, обнародовали свои ежегодные финансовые отчеты, за нарушение чего предусмотрены только финансовые санкции. Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности перед обществом", – заявил Мдинарадзе. Иностранные доноры подпольно финансируют радикалов в Грузии – глава парламента>>Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента. "В прошлом году мы приняли гуманное решение и учли позицию той части общества, которая была введена в заблуждение. Кроме того, были риски серьезных провокаций, из-за которых в опасности могли оказаться жизни и здоровье людей. С учетом именно всего этого мы приняли решение об отзыве законопроекта", – сказал Мдинарадзе. Общество же, наблюдая весной 2023 года за развивающимися вокруг этой инициативы событиями, узнало, что организации, которые находились в эпицентре "революционных процессов", в действительности являются представителями не грузинского народа, а "иностранной силы", подчеркнул представитель "Грузинской мечты".По его словам, в Грузии существенно сократилась практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе, но проблема полностью не искоренена. "Финансируемые иностранной силой конкретные организации вместе с оппозиционными партиями вновь остаются главным источником радикализма и т. н. поляризации в Грузии", – сказал Мдинарадзе.Адеишвили гуляет по Европе, но у кого-то претензии к властям Грузии - Мдинарадзе>>Он подчеркнул, что зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования."Мы не раз пытались полностью искоренить проблему с прозрачностью, но безрезультатно. Несмотря на первоначальное обещание, доноры в конечном счете отказались от обнародования финансирования, а в конце оказались в настолько неловком положении, что уже даже не могут отвечать на сообщения высокопоставленных должностных лиц", ‐ заявил Мдинарадзе.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия