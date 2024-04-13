https://sputnik-georgia.ru/20240413/prezident-gruzii-sama-brosila-kokteyl-molotova--lidery-partii-vlasti-o-pomilovanii-287316164.html

Президент Грузии сама бросила "коктейль Молотова" – лидеры партии власти о помиловании

Президент Грузии сама бросила "коктейль Молотова" – лидеры партии власти о помиловании

Sputnik Грузия

Зурабишвили помиловала экстремиста, а это уже антигосударственное действие, заявил Гарибашвили 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T17:12+0400

2024-04-13T17:12+0400

2024-04-13T17:21+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286041709_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fdc33a1ed1bcabe21a52ee2c69eb185c.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили своим помилованием Лазаре Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в грузинских полицейских, сама бросила в полицию "коктейль Молотова", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили. Президент Грузии действует против государства – партия власти >>Зурабишвили заявила, что помилует Григориадиса, которого Тбилисский городской суд 12 апреля признал виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога, и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Политик назвал действия президента антигосударственными. "Президент помиловала экстремиста. Это уже антигосударственное действие", – добавил он. В свою очередь другой лидер правящей партии, Мамука Мдинарадзе, назвал действия президента политикой оппозиционной партии "Единое национальное движение". Осужденный за кидание "коктейля Молотова" в полицейских Грузии остается в тюрьме >> "Саломе Зурабишвили помиловала осужденного в насилии в отношении полиции и собственного отца, что является решением ее приверженности к "Нацдвижению". Когда ты помиловал напавшего на полицию и своего отца, это часть твоих политических убеждений", – сказал Мдинарадзе. Детали главного делаСогласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд