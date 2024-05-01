https://sputnik-georgia.ru/20240501/gruziya-riskuet-stat-khabom-agenturnykh-setey---politolog-287687346.html

Грузия рискует стать хабом агентурных сетей – политолог

Грузия рискует стать хабом агентурных сетей – политолог

Sputnik Грузия

Решение о принятии законопроекта сейчас, а не после парламентских выборов, правящая партия приняла неспроста, считает эксперт 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T19:23+0400

2024-05-01T19:23+0400

2024-05-01T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии будет принят, несмотря на все препятствия, иначе страна рискует стать хабом агентурных сетей, заявила независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили в беседе со Sputnik Грузия. На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая задержали 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. МВД не раз призывало митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Давая оценку происходящим в столице Грузии акциям, эксперт также провела параллель с киевским майданом. "Эмпатия народа уже не на стороне молодежи, из-за того, что они используют ненормативную лексику, вызывающе ведут себя с полицией, кроют матом, высокая наркотизация. И вчера я уже наблюдала у населения, что у них даже эмпатии уже нет к этой молодежи. Пьяные лидеры оппозиции, которые провоцируют полицейских по тем правилам, по которым их специально обучали. Используются технологии, которые использовались на майдане", – отметила она. По словам Николеишвили, решение о принятии законопроекта сейчас, а не после парламентских выборов, правящая партия приняла неспроста. "Это было сделано специально со стороны правящих кругов, такой шахматный ход, перенести октябрь на апрель. Если бы это все случилось осенью после выборов, это ударило бы по легитимации. Сейчас ударило по этому закону. И оппозиция была вынуждена на это купиться и обязательно отреагировать", – отметила она. Как пояснила политолог, "Грузинская мечта" ждала общественные волнения осенью, когда в страну поступило бы огромное количество денег через НПО, поэтому пережить волну протеста весной сравнительно легче. По словам эксперта, если сравнить те риски, которые были бы осенью, не только для Грузии, но и для Азербайджана, Армении и всего Южного Кавказа, сегодня они меньше. "Легче справиться с этой озверевшей толпой молодых людей, чем это получилось бы осенью. Да, это рискованно, сложно. Все может случиться. Но, надеюсь, что государству хватит сил обуздать этих озверевших, накаченных наркотиками молодых людей", – сказала Николеишвили. Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять максимальное терпение на акциях протеста>>Политолог считает, что за беспорядками в Грузии стоит Запад, который всегда старается довести "цветные революции" до конца. "А тут мишень – это Южный Кавказ, потому что Средний логистический коридор, который может связать север-юг, восток-запад, он должен быть разрушен. В чьи интересы это входит? Конечно же наших заокеанских "партнеров". Иначе никому это не нужно, ни России, ни Китаю, ни Турции, ни Ирану и даже ни Европе, потому что Европе остается единственный Средний коридор, чтобы с Востока принимать грузы", – отметила она. Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах">>В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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