https://sputnik-georgia.ru/20240501/kobakhidze-prizval-pravookhraniteley-proyavlyat-maksimalnoe-terpenie-na-aktsiyakh-protesta-287686888.html
Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять максимальное терпение на акциях протеста
Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять максимальное терпение на акциях протеста
Sputnik Грузия
Любое чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов будет использовано радикальной оппозицией для прикрытия собственных насильственных... 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T19:05+0400
2024-05-01T19:05+0400
2024-05-01T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявить максимум терпения на митингах противников закона "О прозрачности иностранного влияния" и не реагировать на оскорбления в их адрес, заявил глава правительства. По данным МВД, на акции в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Как подчеркнул премьер, любое чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов будет использовано радикальной оппозицией для прикрытия собственных насильственных действий. "Конечно, и сегодня мы ожидаем, что действия радикального политического меньшинства примут насильственный и противоправный характер. Все это будет выражаться, прежде всего, в попытках пикетирования государственных зданий, в насилии в отношении полицейских и оскорблении их", – добавил Кобахидзе. Премьер Грузии обсудил закон "об иноагентах" c гендиректором Еврокомиссии>>Как отметил премьер, Грузия – демократическое государство, и здесь строго охраняется право на мирные собрания и выражение мнения. При этом каждый обязан соблюдать закон. Глава правительства также поблагодарил сотрудников МВД, которые, по его словам, несмотря на масштабное насилие и оскорбления, сумели предотвратить насилие и максимально эффективно защитить общественную безопасность. "Насильственный и незаконный характер акции проявился как в пикетировании здания парламента Грузии, так и в физическом насилии и оскорблениях в адрес сотрудников правоохранительных органов, в бросании в полицейских различных предметов, в том числе стеклянных бутылок и камней", – заявил Кобахидзе. Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией" и "локальной партией войны". Как отметил премьер, вчерашняя акция у парламента была спланирована по указаниям американского коуча Питера Акермана. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, НПО и оппозиционных телеканалов 2022 году. Лидер "Нацдвижения" получил повреждения, сопротивляясь полиции – МВД Грузии>>Что касается избиения председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, по словам премьера, "насилие порождает насилие".Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах">>После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, единое национальное движение, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
акции, акции протеста, единое национальное движение, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять максимальное терпение на акциях протеста
19:05 01.05.2024 (обновлено: 19:32 01.05.2024)
Любое чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов будет использовано радикальной оппозицией для прикрытия собственных насильственных действий, пояснил премьер
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявить максимум терпения на митингах противников закона "О прозрачности иностранного влияния" и не реагировать на оскорбления в их адрес, заявил глава правительства.
По данным МВД, на акции в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
"Призываю правоохранителей проявить максимум терпения. Я понимаю, что нелегко не реагировать на насилие и оскорбления. Но я прошу всех противопоставить максимальное терпение на любые насильственные или незаконные действия протестующих", – сказал Кобахидзе на брифинге.
Как подчеркнул премьер, любое чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов будет использовано радикальной оппозицией для прикрытия собственных насильственных действий.
"Конечно, и сегодня мы ожидаем, что действия радикального политического меньшинства примут насильственный и противоправный характер. Все это будет выражаться, прежде всего, в попытках пикетирования государственных зданий, в насилии в отношении полицейских и оскорблении их", – добавил Кобахидзе.
Как отметил премьер, Грузия – демократическое государство, и здесь строго охраняется право на мирные собрания и выражение мнения. При этом каждый обязан соблюдать закон.
Глава правительства также поблагодарил сотрудников МВД, которые, по его словам, несмотря на масштабное насилие и оскорбления, сумели предотвратить насилие и максимально эффективно защитить общественную безопасность.
"Насильственный и незаконный характер акции проявился как в пикетировании здания парламента Грузии, так и в физическом насилии и оскорблениях в адрес сотрудников правоохранительных органов, в бросании в полицейских различных предметов, в том числе стеклянных бутылок и камней", – заявил Кобахидзе.
По его словам, "единственное оружие радикальной оппозиции, богатых НПО и их СМИ – это насилие. По оценке премьер-министра, этим "коллективное "Национальное движение" отличалось и в период нахождения у власти, и этим оно отличается и сейчас.
Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией" и "локальной партией войны".
Как отметил премьер, вчерашняя акция у парламента была спланирована по указаниям американского коуча Питера Акермана. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, НПО и оппозиционных телеканалов 2022 году.
Что касается избиения председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, по словам премьера, "насилие порождает насилие".
Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.
Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.
В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.
После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.
Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".
Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.