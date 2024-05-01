https://sputnik-georgia.ru/20240501/noch-protestov-v-tbilisi-zaderzhany-63-cheloveka-postradali-6-politseyskikh-287674339.html

Ночь протестов в Тбилиси: задержаны 63 человека, пострадали 6 полицейских

Ночь протестов в Тбилиси: задержаны 63 человека, пострадали 6 полицейских

Sputnik Грузия

По фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено уголовное дело 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T10:10+0400

2024-05-01T10:10+0400

2024-05-01T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в среду.Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.По его словам, по фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено уголовное дело.Омбудсмен осудил силовиков за применение слезоточивого газа и водомета на акции в Тбилиси>>В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. Среди пострадавших председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, европа, сша, саломе зурабишвили , леван хабеишвили, единое национальное движение, законопроект об иноагентах