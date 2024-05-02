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Нехорошо говорить ультиматумами с Грузией – депутат ответил послу США и представителю ЕК
Нехорошо говорить ультиматумами с Грузией – депутат ответил послу США и представителю ЕК
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Разговоры предварительными ультиматумами со страной неприемлемы, Грузия готова к диалогу с партнерами касательно законопроекта "О... 02.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Разговоры предварительными ультиматумами со страной неприемлемы, Грузия готова к диалогу с партнерами касательно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.Посол США Робин Данниган и гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман заявили, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" станет серьезным препятствием для евроатлантической интеграции Грузии.По его словам, премьер-министр Ираклий Кобахидзе сделал уже несколько заявлений о том, чтобы не было шаблонных и провокационных заявлений и предложил партнерам провести открытую дискуссию о том, в чем они видят проблему, что не способствует европейским ценностям и интересам Грузии.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Герт Ян Купман заявил, что закон "О прозрачности иностранного влияния" неприемлем и он создаст препятствия на пути интеграции в Евросоюз. Он также отметил ограниченный прогресс в выполнении Грузией девяти условий для открытия переговоров о вступлении в ЕС. Жестче заявление сделала посол США Робин Данниган. По ее словам, сделанный правительством Грузии выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего". Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Посол напомнила о заявлении Евросоюза о том, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо со стремлениями Грузии стать членом ЕС. При этом Данниган подчеркнула, что некоторые представители правящей партии "Грузинская мечта" осуществляют нападки на крупнейших сторонников суверенитета Грузии – США и ЕС. Дестабилизация или мирный протест в Тбилиси? Политики оценили происходящее>>"Призываем правительство Грузии вновь подтвердить верность Грузии евроатлантическому будущему, как это написано в Конституции... Мы отказываемся менять нашу твердую верность грузинскому народу и будущему Грузии", – говорится в заявлении Данниган. Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Национальные интересы превыше всего! В Грузии ответили на критику США>>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, оон
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Разговоры предварительными ультиматумами со страной неприемлемы, Грузия готова к диалогу с партнерами касательно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.
Посол США Робин Данниган и гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман заявили, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" станет серьезным препятствием для евроатлантической интеграции Грузии.
"Очень плохо говорить предварительными ультиматумами со страной. Когда ты не хочешь слушать разъяснения сути сделанных страной суверенных шагов и прямо говоришь, что это российский (закон – ред.), давайте скажем так, это оскорбительно", – сказал Кадагишвили.
По его словам, премьер-министр Ираклий Кобахидзе сделал уже несколько заявлений о том, чтобы не было шаблонных и провокационных заявлений и предложил партнерам провести открытую дискуссию о том, в чем они видят проблему, что не способствует европейским ценностям и интересам Грузии.
Герт Ян Купман заявил, что закон "О прозрачности иностранного влияния" неприемлем и он создаст препятствия на пути интеграции в Евросоюз. Он также отметил ограниченный прогресс в выполнении Грузией девяти условий для открытия переговоров о вступлении в ЕС.
"Хотя пока еще есть время... Мяч очень твердо находится на поле правительства. Я знаю, что грузинский народ хочет сближения с Евросоюзом, и я верю, что это будет желанием, в том числе правительства. Надеюсь, на основе этого удастся разрешить очень сложную ситуацию, которую мы видим сегодня", – сказал гендиректор директората Еврокомиссии.
Жестче заявление сделала посол США Робин Данниган. По ее словам, сделанный правительством Грузии выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего".
Посол напомнила о заявлении Евросоюза о том, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо со стремлениями Грузии стать членом ЕС.
При этом Данниган подчеркнула, что некоторые представители правящей партии "Грузинская мечта" осуществляют нападки на крупнейших сторонников суверенитета Грузии – США и ЕС.
"Призываем правительство Грузии вновь подтвердить верность Грузии евроатлантическому будущему, как это написано в Конституции... Мы отказываемся менять нашу твердую верность грузинскому народу и будущему Грузии", – говорится в заявлении Данниган.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.