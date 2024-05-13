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https://sputnik-georgia.ru/20240513/aktsiya-s-nochevkoy-nachalas---prospekt-pered-parlamentom-gruzii-perekryt-287875194.html
Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт
Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт
Sputnik Грузия
Глава МВД предупредит участников акции протеста о последствиях блокирования входов в здание парламента 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T00:00+0400
2024-05-13T00:24+0400
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тбилиси
вахтанг гомелаури
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" продолжают собираться перед парламентом на проспекте Руставели в центре Тбилиси на акцию с ночевкой, чтобы с утра встретить депутатов. В понедельник с утра намечено рассмотрение спорного законопроекта на комитете по юридическим вопросам. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.Здание парламент Грузии охраняют силовики. У служебного входа на улице Зубалашвили выстроен кордон полиции, а ворота во двор парламента на улицах 9 Апреля и Чичинадзе, которые в ночь на 2 мая стали объектом атаки митингующих, укрепили железными конструкциями. За два часа до начала акции протеста к ее организаторам и будущим участникам обратился глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и призвал к соблюдению закона - не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.По его словам, есть информация о том, что акции протеста в эти дни могут принять насильственный и противозаконный характер, демонстранты попытаются блокировать входы в парламент, чтобы помешать депутатам и сотрудникам аппарата парламента войти в здание. Гомелаури подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы. "Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер&gt;&gt;Ранее днем заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также, как и глава МВД, сказал об ожидаемых провокациях на акциях и призвал полицию к максимальной сдержанности при реагировании на оскорбления и насилие со стороны демонстрантов. Он подчеркнул, что полиция должна показать стандарт лучше европейского.В настоящее время обстановка у парламента спокойная. Демонстранты подготовились к предстоящей ночи под открытым небом - принесли с собой дождевики, маски на случай применения полицией слезоточивого газа или перцового спрея, маты, еду и воду. Неподалеку от парламента, на площади Свободы мобилизованы водометы, пожарные машины и машины разных подразделений МВД. Заявление в воскресенье сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она в очередной раз, как и митингующие, назвала т. н. закон об "иноагентах" "российским законом" и призвала инициировавшее его парламентское большинство хотя бы вписать, что он должен вступить в силу 1 ноября, то есть после парламентских выборов. Ранее Зурабишвили сказала, что воспользуется правом вето в случае принятия этого законопроекта. Согласно закону, парламент может преодолеть это вето, и в таком случае для его вступления в силу будет необходима подпись председателя парламента. "Глобальная партия войны" и ее главная жертва – премьер Грузии дал пояснения&gt;&gt;Касательно предстоящего вето премьер Грузии заявил, что мотивированные замечания к вето для президента пишут неправительственные организации или кто-то за рубежом. Он отметил, что в случае конкретных, правовых замечаний от партнеров, правящая партия "Грузинская мечта" готова обсудить их и "отразить эти вопросы в законопроекте". До сих пор, как не раз говорили власти, ни один противник законопроекта о прозрачности - ни в стране, ни за ее пределами, не привел ни одного конкретного аргумента против. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?&gt;&gt;Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию&gt;&gt;Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, вахтанг гомелаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, тбилиси, вахтанг гомелаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт

00:00 13.05.2024 (обновлено: 00:24 13.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Глава МВД предупредит участников акции протеста о последствиях блокирования входов в здание парламента
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" продолжают собираться перед парламентом на проспекте Руставели в центре Тбилиси на акцию с ночевкой, чтобы с утра встретить депутатов.
В понедельник с утра намечено рассмотрение спорного законопроекта на комитете по юридическим вопросам. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.
Здание парламент Грузии охраняют силовики. У служебного входа на улице Зубалашвили выстроен кордон полиции, а ворота во двор парламента на улицах 9 Апреля и Чичинадзе, которые в ночь на 2 мая стали объектом атаки митингующих, укрепили железными конструкциями.
© photo: Sputnik / StringerУкрепление на воротах здания парламента. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
Укрепление на воротах здания парламента. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2024
Укрепление на воротах здания парламента. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
За два часа до начала акции протеста к ее организаторам и будущим участникам обратился глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и призвал к соблюдению закона - не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.
По его словам, есть информация о том, что акции протеста в эти дни могут принять насильственный и противозаконный характер, демонстранты попытаются блокировать входы в парламент, чтобы помешать депутатам и сотрудникам аппарата парламента войти в здание.
Гомелаури подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.
"Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер>>
Ранее днем заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также, как и глава МВД, сказал об ожидаемых провокациях на акциях и призвал полицию к максимальной сдержанности при реагировании на оскорбления и насилие со стороны демонстрантов. Он подчеркнул, что полиция должна показать стандарт лучше европейского.
В настоящее время обстановка у парламента спокойная. Демонстранты подготовились к предстоящей ночи под открытым небом - принесли с собой дождевики, маски на случай применения полицией слезоточивого газа или перцового спрея, маты, еду и воду.
Неподалеку от парламента, на площади Свободы мобилизованы водометы, пожарные машины и машины разных подразделений МВД.
© photo: Sputnik / StringerСпецтехника. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
Спецтехника. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2024
Спецтехника. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Заявление в воскресенье сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она в очередной раз, как и митингующие, назвала т. н. закон об "иноагентах" "российским законом" и призвала инициировавшее его парламентское большинство хотя бы вписать, что он должен вступить в силу 1 ноября, то есть после парламентских выборов.
Ранее Зурабишвили сказала, что воспользуется правом вето в случае принятия этого законопроекта. Согласно закону, парламент может преодолеть это вето, и в таком случае для его вступления в силу будет необходима подпись председателя парламента.
"Глобальная партия войны" и ее главная жертва – премьер Грузии дал пояснения>>
Касательно предстоящего вето премьер Грузии заявил, что мотивированные замечания к вето для президента пишут неправительственные организации или кто-то за рубежом.
"Главное для нас - переговоры именно с теми субъектами, которые должны написать вето для Саломе Зурабишвили, и об этом мы уже говорили. Лично я говорил с представителями Евросоюза, ОБСЕ о том, что мы полностью готовы к открытому обсуждению и дискуссии", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что в случае конкретных, правовых замечаний от партнеров, правящая партия "Грузинская мечта" готова обсудить их и "отразить эти вопросы в законопроекте". До сих пор, как не раз говорили власти, ни один противник законопроекта о прозрачности - ни в стране, ни за ее пределами, не привел ни одного конкретного аргумента против.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию>>
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
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