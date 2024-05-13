https://sputnik-georgia.ru/20240513/aktsiya-s-nochevkoy-nachalas---prospekt-pered-parlamentom-gruzii-perekryt-287875194.html

Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт

Акция с ночевкой началась - проспект перед парламентом Грузии перекрыт

Sputnik Грузия

Глава МВД предупредит участников акции протеста о последствиях блокирования входов в здание парламента 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T00:00+0400

2024-05-13T00:00+0400

2024-05-13T00:24+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

вахтанг гомелаури

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0c/287874963_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_98397e1fca7477d36782c421fd39ec00.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" продолжают собираться перед парламентом на проспекте Руставели в центре Тбилиси на акцию с ночевкой, чтобы с утра встретить депутатов. В понедельник с утра намечено рассмотрение спорного законопроекта на комитете по юридическим вопросам. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.Здание парламент Грузии охраняют силовики. У служебного входа на улице Зубалашвили выстроен кордон полиции, а ворота во двор парламента на улицах 9 Апреля и Чичинадзе, которые в ночь на 2 мая стали объектом атаки митингующих, укрепили железными конструкциями. За два часа до начала акции протеста к ее организаторам и будущим участникам обратился глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и призвал к соблюдению закона - не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.По его словам, есть информация о том, что акции протеста в эти дни могут принять насильственный и противозаконный характер, демонстранты попытаются блокировать входы в парламент, чтобы помешать депутатам и сотрудникам аппарата парламента войти в здание. Гомелаури подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы. "Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер>>Ранее днем заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также, как и глава МВД, сказал об ожидаемых провокациях на акциях и призвал полицию к максимальной сдержанности при реагировании на оскорбления и насилие со стороны демонстрантов. Он подчеркнул, что полиция должна показать стандарт лучше европейского.В настоящее время обстановка у парламента спокойная. Демонстранты подготовились к предстоящей ночи под открытым небом - принесли с собой дождевики, маски на случай применения полицией слезоточивого газа или перцового спрея, маты, еду и воду. Неподалеку от парламента, на площади Свободы мобилизованы водометы, пожарные машины и машины разных подразделений МВД. Заявление в воскресенье сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она в очередной раз, как и митингующие, назвала т. н. закон об "иноагентах" "российским законом" и призвала инициировавшее его парламентское большинство хотя бы вписать, что он должен вступить в силу 1 ноября, то есть после парламентских выборов. Ранее Зурабишвили сказала, что воспользуется правом вето в случае принятия этого законопроекта. Согласно закону, парламент может преодолеть это вето, и в таком случае для его вступления в силу будет необходима подпись председателя парламента. "Глобальная партия войны" и ее главная жертва – премьер Грузии дал пояснения>>Касательно предстоящего вето премьер Грузии заявил, что мотивированные замечания к вето для президента пишут неправительственные организации или кто-то за рубежом. Он отметил, что в случае конкретных, правовых замечаний от партнеров, правящая партия "Грузинская мечта" готова обсудить их и "отразить эти вопросы в законопроекте". До сих пор, как не раз говорили власти, ни один противник законопроекта о прозрачности - ни в стране, ни за ее пределами, не привел ни одного конкретного аргумента против. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, вахтанг гомелаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах