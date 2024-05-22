https://sputnik-georgia.ru/20240522/mozhete-otkryvat-vtoroy-front-v-pribaltike-a-gruziyu-ostavte-v-pokoe---kaladze-288043604.html

Можете открывать второй фронт в Прибалтике, а Грузию оставьте в покое – Каладзе

Можете открывать второй фронт в Прибалтике, а Грузию оставьте в покое – Каладзе

Sputnik Грузия

Неделю назад главы МИД Литвы и Эстонии выступили на акции в Тбилиси в поддержку протестующих против законопроекта об "иноагентах" 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T15:43+0400

2024-05-22T15:43+0400

2024-05-22T15:52+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

венецианская комиссия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Западные партнеры, стремящиеся втянуть Грузию в вооруженный конфликт с Россией, пусть оставят страну в покое и реализовывают свои интересы посредством Прибалтики, сказал генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Прибалтийские страны стали особым объектом критики со стороны властей Грузии после выступления глав МИД Литвы и Эстонии на акции в Тбилиси в поддержку протестующих против законопроекта об "иноагентах". В правящей партии "Грузинская мечта" расценили это как способствование процессу "майданизации". Он подчеркнул, что Грузия была первой страной, где незадолго до распада Советского Союза люди ценой своей жизни вышли на улицы с требованием независимости.По его словам, в последнее время отношение западных партнеров к Грузии не похоже на дружбу. "Мы прошли не одну войну, участвовали в международных миссиях, ни от чего не отступали, а то отношение, которое мы видим в последние дни и месяцы, – это не дружба, это нездоровые отношения, и грузинский народ все это видит", – заявил Каладзе. Сначала, после начала конфликта на Украине, Грузию призывали ввести санкции против России и открыть второй фронт, сказал Каладзе. "Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Затем прозвучали призывы освободить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утверждая, что его нахождение в заключении противоречит европейским ценностям. А уже после этого западные политики открыто выступили против грузинских властей. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на акции протеста в Тбилиси 15 мая заявил об угрозе европейскому будущему Грузии. По его словам, нынешняя политика властей Грузии должна измениться, "пока не стало слишком поздно".По словам Каладзе, сегодня Грузии нужны мир и друзья."Грузия к этому готова, но такое отношение, что сейчас наша страна будет использована в чьих-то интересах и здесь будет такая же ситуация, как на Украине, этого не выйдет, друзья", – подчеркнул Каладзе. Он подчеркнул, что власти Грузии вынуждены принять закон "О прозрачности иностранного влияния".Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны>>"Покажите нам, сделайте конкретные шаги в этом направлении, и повторяю, что, конечно же, не будет необходимости в этом законе", – заявил Каладзе.Как не раз заявляли власти Грузии, сегодня у принятия закона о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций нет альтернативы. Но все может измениться, если НПО прекратят попытки устроить революцию в Грузии и нападки на православную церковь, а также перестанут поддерживать религиозный экстремизм, заниматься пропагандой ЛГБТ* и наркотиков, подрывать государственные институты. Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Провокации и жертва – СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах