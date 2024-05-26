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Грузия отмечает День независимости
Грузия отмечает День независимости
Sputnik Грузия
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси 26.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-26T09:01+0400
2024-05-26T09:01+0400
2024-05-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости традиционно будет в Тбилиси. Празднование Дня независимости начнется с торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими. Грузия готовится отпраздновать День независимости 26 мая – видео>>Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели. На проспекте Руставели по традиции пройдут выставки военной техники, ярмарки местной продукции, будут обустроены объекты питания. Запланированы театральные представления и выступления национальных ансамблей.День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику>>С 10:00 до 22:00 жителей и гостей столицы будут ждать разные пространства и тематические активности на проспекте Руставели. В программе: музыкальные концерты, гастрономический фестиваль, мастер-классы от кулинаров и сомелье, а также лайв-шоу электронной музыки.В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии>>Кроме того, в течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные мероприятия, а также мероприятия для детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день независимости грузии, тбилиси, справки , грузия, новости, общество
день независимости грузии, тбилиси, справки , грузия, новости, общество
Грузия отмечает День независимости
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости традиционно будет в Тбилиси. Празднование Дня независимости начнется с торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими.
Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели.
На проспекте Руставели по традиции пройдут выставки военной техники, ярмарки местной продукции, будут обустроены объекты питания. Запланированы театральные представления и выступления национальных ансамблей.
С 10:00 до 22:00 жителей и гостей столицы будут ждать разные пространства и тематические активности на проспекте Руставели. В программе: музыкальные концерты, гастрономический фестиваль, мастер-классы от кулинаров и сомелье, а также лайв-шоу электронной музыки.
Кроме того, в течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные мероприятия, а также мероприятия для детей.