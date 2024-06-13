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Глава СГБ: в заявлении премьера Грузии не было оснований для начала расследования

Глава СГБ: в заявлении премьера Грузии не было оснований для начала расследования

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. В заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозах в его адрес с упоминанием покушения на главу правительства... 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T12:30+0400

2024-06-13T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. В заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозах в его адрес с упоминанием покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо не было достаточно оснований для начала расследования, сказал глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили журналистам. В конце мая Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора перечислил меры, которые может принять Запад в случае преодоления вето на т. н. закон об "иноагентах", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть очень осторожны". А в начале июня, когда закон уже вступил в силу, Кобахидзе сказал, что в случае проявления какой-либо страны интереса к этому, он готов предоставить доказательства следствию.По его словам, Кобахидзе сказал, что его по-дружески предупредили о принятии дополнительных мер безопасности. "Это сочли за прямую угрозу? В нашей правовой среде нет прецедента начала расследования по данной в виде совета рекомендации", – заявил Лилуашвили. Он подчеркнул, что СГБ сама решает, есть ли признаки уголовного преступления в том или ином публично сделанном заявлении. "В данном случае было решено, что этого недостаточно для начала уголовного преследования, то есть нет надлежащих доказательств для начала расследования. В стране, где работает высокий доказательный стандарт, этого не было достаточно", – сказал Лилуашвили. Громкие заявления и опровержение Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об угрозах в связи с принятием резко критикуемого Западом закона "О прозрачности иностранного влияния" 23 мая. "Даже на фоне длительного шантажа прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров угроза поразила. В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут принять после преодоления вето на закон о прозрачности, и во время перечисления этих мер упомянул: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть очень осторожны", – сказал Кобахидзе.США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>На второй день выяснилось, что телефонный разговор состоялся с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархейем. Заявление об этом распространил сам еврокомиссар."Я хотел бы выразить самое искреннее сожаление по поводу того, что определенная часть моего телефонного разговора была вырвана из контекста", – сказано в заявлении Вархейя.При этом он отметил, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" может привести к неконтролируемым процессам на улицах Тбилиси. "Я счел необходимым обратить внимание премьер-министра на важность не усугублять и без того хрупкую ситуацию принятием этого закона... Трагическое событие в Словакии было приведено в качестве примера и указания на то, к чему может привести столь высокий уровень поляризации в обществе даже в Европе", – говорится в заявлении.Позже, 5 июня, когда резонансный закон уже вступил в силу, премьер Грузии сделал еще одно громкое заявление."В последние дни нам многим угрожали, в том числе разделением судьбы премьера Словакии, в которого выстрелили несколько недель назад. Нам напрямую пригрозили разделением судьбы Фицо. Если какая-то страна проявит интерес в связи с этим и соответствующей угрозой, я готов дать следствию информацию и доказательства", – сказал Кобахидзе.Несмотря на масштабные протесты, организованные оппозицией и неправительственными организациями, а также критику Запада, резонансный законопроект все же был принят. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Парламент 28 мая преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, а 3 июня законопроект подписал председатель парламента Шалва Папуашвили. Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Согласно новому закону, до начала августа министерство юстиции должно будет завершить свою часть работы, а уже после, в течение месяца финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ должны будут зарегистрироваться в специальном реестре.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они начали проводить акции протеста.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.США уже ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, словакия, ираклий кобахидзе, роберт фицо, григол лилуашвили, сгб, евросоюз, законопроект об иноагентах