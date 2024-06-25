https://sputnik-georgia.ru/20240625/bochorishvili-nazvala-bezosnovatelnymi-opaseniya-evrosoyuza-kasatelno-kursa-vlastey-gruzii-288576134.html

Бочоришвили назвала безосновательными опасения Евросоюза касательно курса властей Грузии

Бочоришвили назвала безосновательными опасения Евросоюза касательно курса властей Грузии

Sputnik Грузия

Ранее Боррель предупредил власти Грузии о том, что страна не продвинется на пути в ЕС, если они не сменят курс действий 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T00:19+0400

2024-06-25T00:19+0400

2024-06-25T00:19+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Власти Грузии выражают волю грузинского народа и стремятся еще больше продвинуть страну на пути в Евросоюз, соответственно, никаких вопросов быть не может, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. О том, что Грузия не продвинется на пути евроинтеграции, если не сменит курс действий, ранее в понедельник сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, на встрече МИД стран ЕС обсуждались возможность отмены финансовой помощи правительству Грузии из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" и распространяемой официальными лицами дезинформации о ЕС.Доказательством верности нынешних властей европейскому курсу является то, что именно после прихода к власти "Грузинской мечты" Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также страна получила статус страны кандидата в ЕС. "Власти Грузии выражают волю и интерес грузинского народа, и всячески пытается продвинуть вперед отношения с Евросоюзом. Доказательством этого является все то, что было сделано при власти "Грузинской мечты", в том числе Соглашение об ассоциации, а также полная готовность Грузии к получению статуса кандидата", - заявила Бочоришвили.При этом она отметила, что власти Грузии продолжат делать шаги, которые необходимы для подготовки Грузии к членству в Евросоюзе.В Евросоюзе обсудили "тревожные события" в Грузии – Боррель о предстоящих мерах>>"Естественно, важно продолжить работу с нашими партнерами для того, чтобы сухо и без оснований не принимались никакие решения, которые навредят отношениям Грузии и Евросоюза и пойдут на пользу только одному игроку - России", - заключила Бочоришвили.В четверг, 27 июня, вслед за главами МИД стран ЕС вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого т. н. закона об "иноагентах" будет рассмотрен на самом высшем уровне - Евросоветом. Ранее посол ЕС в Грузии не исключил приостановления введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, европа, жозеп боррель, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах