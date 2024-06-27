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Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920
Грузия на Евро-2024
https://sputnik-georgia.ru/20240627/ispaniya-serezno-podgotovitsya-k-matchu-s-gruziey-v-18-evro--de-la-fuente-288661601.html
Испания серьезно подготовится к матчу с Грузией в 1/8 Евро – де ла Фуэнте
Испания серьезно подготовится к матчу с Грузией в 1/8 Евро – де ла Фуэнте
Sputnik Грузия
На днях тренер сборной Испании назвал игроков своей команды лучшими футболистами в мире 27.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу стала значительно сильнее за последний годи, поэтому Испании придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду в 1/8 чемпионата Европы и пройти дальше, сказал главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции. Встреча Грузия – Португалия завершилась со счетом 2:0. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс). По его словам, победа над Португалией добавит Грузии мотивации и сделает ее еще более опасной для Испании. "Нам следует быть очень осторожными. Кроме того, они приобрели большой опыт, сыграв три матча на чемпионате Европы", – сказал де ла Фуэнте. После победы над итальянцами на Евро де ла Фуэнте назвал игроков сборной Испании лучшими футболистами в мире и отметил уровень молодого поколения спортсменов страны."Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24&gt;&gt;Сборная Грузии в 2023 году дважды встречалась с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Первую встречу в Тбилиси в сентябре испанцы выиграли с разгромным счетом 7:1. Спустя два месяца в Мадриде Грузия вновь проиграла. На этот раз счет был 1:3. За сборную Грузии отличились Георгий Чакветадзе и Хвича Кварацхелия.Что касается проходящего в Германии чемпионата Европы, в первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. В матче против сборной Португалии на второй минуте счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча (2:0).Криштиану Роналду: сборная Грузии по футболу может стать чемпионом&gt;&gt;По итогам матчей в группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко. Что касается Испании, то "Красная фурия" одержала три победы в трех матчах и вышла из группы B c первого места – девять баллов. На втором месте команда Италии – четыре очка. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, испания, португалия, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, испания, португалия, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу

Испания серьезно подготовится к матчу с Грузией в 1/8 Евро – де ла Фуэнте

19:50 27.06.2024 (обновлено: 20:30 27.06.2024)
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2024
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
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На днях тренер сборной Испании назвал игроков своей команды лучшими футболистами в мире
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу стала значительно сильнее за последний годи, поэтому Испании придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду в 1/8 чемпионата Европы и пройти дальше, сказал главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции.
Встреча Грузия – Португалия завершилась со счетом 2:0. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс).

"Хочу выразить максимальное уважение нашему сопернику, который провел великолепный и блестящий матч против Португалии. Мы увидели, что с момента встречи с нами они сильно прибавили и улучшают свою игру. Нам придется приложить все усилия, чтобы пройти в следующий этап", – сказал де ла Фуэнте.

По его словам, победа над Португалией добавит Грузии мотивации и сделает ее еще более опасной для Испании.
"Нам следует быть очень осторожными. Кроме того, они приобрели большой опыт, сыграв три матча на чемпионате Европы", – сказал де ла Фуэнте.
После победы над итальянцами на Евро де ла Фуэнте назвал игроков сборной Испании лучшими футболистами в мире и отметил уровень молодого поколения спортсменов страны.
"Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24>>
Сборная Грузии в 2023 году дважды встречалась с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Первую встречу в Тбилиси в сентябре испанцы выиграли с разгромным счетом 7:1. Спустя два месяца в Мадриде Грузия вновь проиграла. На этот раз счет был 1:3. За сборную Грузии отличились Георгий Чакветадзе и Хвича Кварацхелия.
Что касается проходящего в Германии чемпионата Европы, в первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
В матче против сборной Португалии на второй минуте счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча (2:0).
Криштиану Роналду: сборная Грузии по футболу может стать чемпионом>>
По итогам матчей в группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко.
Что касается Испании, то "Красная фурия" одержала три победы в трех матчах и вышла из группы B c первого места – девять баллов. На втором месте команда Италии – четыре очка.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
© Sputnik1/8 чемпионата Европы по футболу 2024
1/8 чемпионата Европы по футболу 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2024
1/8 чемпионата Европы по футболу 2024
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