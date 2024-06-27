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Сборная Грузии написала историю – капитан о победе над Португалией на Евро
Сборная Грузии написала историю – капитан о победе над Португалией на Евро
Sputnik Грузия
Гурам Кашия отметил огромную поддержку грузинских болельщиков, которые наблюдали за матчем с трибун стадиона в Германии 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T16:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу написали историю, обыграв команду Португалии и пройдя в 1/8 финала чемпионата Европы, сказал капитан сборной Грузии Гурам Кашия журналистам. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании, матч с которой состоится 30 июня в 23:00. Он отметил огромную поддержку грузинских болельщиков, которые наблюдали за матчем с трибун стадиона "Фельтинс-Арена" в городе Гельзенкирхен. "Это было мечтой футболистов – почувствовать себя где-нибудь в другой стране, как в собственной. Атмосфера, которую они создают, помогает нам добиваться успеха. Спасибо им", – заявил Кашия. "Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24>>В Германию на матчи сборной Грузии на Евро отправились десятки тысяч граждан Грузии.Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный защитником Лукой Лочошвили. Грузия победила заслуженно – тренер сборной Португалии>>В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, германия, испания, гурам кашия, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, португалия, германия, испания, гурам кашия, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии написала историю – капитан о победе над Португалией на Евро
Гурам Кашия отметил огромную поддержку грузинских болельщиков, которые наблюдали за матчем с трибун стадиона в Германии
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу написали историю, обыграв команду Португалии и пройдя в 1/8 финала чемпионата Европы, сказал капитан сборной Грузии Гурам Кашия журналистам.
Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании, матч с которой состоится 30 июня в 23:00.
"Мы добились величайшего успеха, мы написали историю и сделали невозможное… Я рад, что был участником этой игры. Спасибо всем: ребятам, тренерам, болельщикам. Вся Грузия переполнена эмоциями, и я рад видеть такую Грузию", – сказал Кашия.
Он отметил огромную поддержку грузинских болельщиков, которые наблюдали за матчем с трибун стадиона "Фельтинс-Арена" в городе Гельзенкирхен.
"Это было мечтой футболистов – почувствовать себя где-нибудь в другой стране, как в собственной. Атмосфера, которую они создают, помогает нам добиваться успеха. Спасибо им", – заявил Кашия.
В Германию на матчи сборной Грузии на Евро отправились десятки тысяч граждан Грузии.
Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный защитником Лукой Лочошвили.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.