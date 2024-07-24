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Атака на грузинское государство – премьер о заявлениях в Конгрессе США

Атака на грузинское государство – премьер о заявлениях в Конгрессе США

Sputnik Грузия

Власти Грузии призвали отозвать т. н. закона об "иноагентах" и провести справедливые парламентские выборы в октябре 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T15:24+0400

2024-07-24T15:24+0400

2024-07-24T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Несправедливые заявления, сделанные в Конгрессе США, фактически являются атакой на грузинское государство со стороны конкретных политиков, что контрпродуктивно на фоне предложенной грузинской стороной перезагрузки отношений с Вашингтоном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии стали объектом критики на заседании комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам 23 июля. Было отмечено, что на фоне стремления Молдовы к сближению с Западом, Грузия сворачивает с этого пути. Власти Грузии призвали отозвать т. н. закона об "иноагентах" и провести справедливые парламентские выборы в октябре. При этом ни слова не было сказано о том, что в Молдове только за последние несколько лет закрылось около десяти телевидений, страна до сих пор является членом СНГ и там серьезные проблемы в плане свободы политического плюрализма. "Практически нет ни политического плюрализма, ни медиаплюрализма, Молдова остается членом СНГ, но никто не упоминает этот факт. В том, что Молдова остается членом СНГ и там (в Конгрессе США – ред.) о сворачивании с европейского курса ничего не говорят, видны двойные стандарты", – сказал Кобахидзе. По его словам, на этом фоне критика Грузии говорит лишь о том, что в отношении Грузии есть некие интересы. Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии>>"Из этого можно сделать одно простое заключение: в отношении Грузии есть интерес, которого нет в отношении Молдовы. Иначе никто не сможет объяснить, почему не говорят о существующих в Молдове проблемах", – заявил Кобахидзе.С завершением конфликта на Украине, что ожидается в январе 2025 года в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, по словам Кобахидзе, "ситуация в регионе успокоится, подходы к Грузии немедленно изменятся". При этом он отметил, что перезагрузка отношений между Грузией и США априори не зависит от победы республиканцев. В случае победы демократов, конфликт на Украине завершится через год. По его словам, власти Грузии хотят перезагрузки отношений с США. "Вы знаете, сколько всего испортилось в этих отношениях за последние 3-4 года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, и это наше предложение американским партнерам", – сказал Кобахидзе. По его словам, на фоне предложений властей Грузии о перезагрузке отношений, заявления политиков и некоторые действия США контрпродуктивны.Грузии необходимо сотрудничать с Западом и с Востоком – Иванишвили>>"Я надеюсь, что в конечном итоге со стороны наших американских партнеров будут приняты прагматичные решения, которые будут способствовать перезагрузке отношений. Это в равной степени в интересах Грузии и США", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, главное, чтобы власти США сформировали правильную, прагматичную, справедливую позицию в отношении Грузии. Только в таком случае можно будет добиться перезагрузки отношений. "Мы надеемся, что подобные нападки на Грузию, которые мы слышали вчера, прекратятся... Если у них будет добрая воля и ответные шаги, этот перелом будет обеспечен, что в равной степени отвечает интересам как Грузии, так и США", – заявил Кобахидзе. Премьер Грузии отметил важность отзыва решений США о введении визовых ограничений в отношении грузинских судей и политиков. Грузия не получила ответа по поводу санкций США против судей – партия власти>>С апреля 2023 года визовые ограничения были введены в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". А с июня 2024 года на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" США ввели визовые ограничения в отношении десятков членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Имена так и не были названы. "Для перезагрузки отношений в первую очередь необходима справедливость в отношениях. Со своей стороны, мы максимально предпримем все шаги для перезагрузки отношений. Главное – увидеть встречные шаги со стороны властей США", – отметил Кобахидзе. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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