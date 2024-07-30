https://sputnik-georgia.ru/20240730/premer-gruzii-rasskazal-o-rasklade-sil-v-preddverii-parlamentskikh-vyborov-289236714.html

Премьер Грузии рассказал о раскладе сил в преддверии парламентских выборов

Премьер Грузии рассказал о раскладе сил в преддверии парламентских выборов

Sputnik Грузия

У правящей партии "Грузинская мечта" – 60% голосов избирателей, считает премьер 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T16:00+0400

2024-07-30T16:00+0400

2024-07-30T16:08+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

георгий маргвелашвили

георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах в Грузии из оппозиционных партий может преодолеть "Единое национальное движение", а после объединения партий шансы появились еще у одного оппозиционного субъекта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. После консолидации появился второй субъект, у которого, по словам Кобахидзе, в настоящее время более 5% голосов избирателей. При этом премьер не стал уточнять, о каком субъекте идет речь. Вассальные отношения и неразбериха – депутаты правящей партии о ситуации в "Нацдвижении">>"Реально все они "Нацдвижение", у них новые имена. Хотите, зовите "Ахали", "Лело", "Гахария", хотите "Европейская Грузия". Все они – один политический субъект. Их объединяет общий хозяин. Реально это их объединяет", – заявил Кобахидзе.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Поэтому, по словам премьера, не имеет значения, кто является второй или третьей партией. При этом, по словам премьера, рейтинг правящей партии "Грузинская мечта" составляет около 60%. "То есть у нас рейтинг около 60%, у них – около 20%. Остальное теряется на те политические партии, которые не в состоянии преодолеть проходной барьер. Рейтинг всех остальных субъектов, помимо трех, составляет 20%", – отметил премьер. Кобахидзе также прокомментировал результаты социологического исследования, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "Формула", и отметил, что они стали предметом критики даже со стороны оппозиции. Три месяца до "дня икс" – накал страстей перед выборами в Грузии нарастает>>Согласно исследованию, рейтинг партий выглядит следующим образом: "Грузинская мечта"/"Сила народа" – 32,4%, "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 17,3%, "Лело для Грузии"/ "Для народа"/ "Площадь свободы" – 12,8%, партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 11,2%, "Гирчи – больше свободы"/ "Дроа"/ "Ахали" – 9,9%. "Между прочим, эти исследования стали объектом критики со стороны самой оппозиции. Так получилось, что они уже раскритиковали друг друга. Основная причина заключалась в том, что когда вы фальсифицируете исследование, то здесь надо проявлять хоть какую-то умеренность", – заявил Кобахидзе. Мне не нужны записи Кезерашвили и Таргамадзе! – Каладзе о рейтинге партий в Грузии>>В качестве примера премьер привел персональные рейтинги, где экс-президенту Грузии Георгию Маргвелашвили приписали 63%, в то время как, по словам Кобахидзе, 6,3% вообще не помнит, кто такой Маргвелашвили и был ли у Грузии когда-то такой президент. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Премьер Грузии рассказал, как будут судить "Нацдвижение" после выборов>>Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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