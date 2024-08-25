https://sputnik-georgia.ru/20240825/den-rozhdeniya-georgiya-daneliya-u-menya-bylo-stolko-zhizney-skolko-i-filmov--289571850.html

День рождения Георгия Данелия: "У меня было столько жизней, сколько и фильмов"

День рождения Георгия Данелия: "У меня было столько жизней, сколько и фильмов"

Sputnik Грузия

Сегодня, 25 августа, культовому грузинскому кинорежиссеру исполнилось бы 94 года 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T10:52+0400

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георгий данелия

грузинское кино

культура

грузия

гия канчели

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Георгий Николаевич не любил давать интервью, но обожал свитера с горлышком, очки в темной оправе и кожаные куртки. Был очень любвеобилен, но часто сомневался в себе. "Когда превозносят мое творчество, не скрою, конечно, приятно, но чувствую я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас войдет контролер, оштрафует и попросит выйти вон!" — писал он.Режиссер Георгий Данелия подарил зрителям самых трогательных киновлюбленных, пожалуй, самых незадачливых кавалеров, одиноких прохожих, неловких студентов и хронически непутевых супругов, которым сочувствовали все до одного.Вспоминая Георгия Данелия, или Чего хочет женщина?>>Задумываясь о том, почему чаще всего главными героями его фильмов становятся мужчины, а не женщины, Данелия говорил: А в каждом мужском герое фильмов Данелия была чуточка самого режиссера. "Каждый мой герой каким-то образом, не в прямую, конечно, но так или иначе касается меня. Т. е. в нем есть и я, - признавался он. - Мое мироощущение, иногда и биография даже, частично характер. Во время работы над фильмом я невольно проигрываю все вместо героя. И те или иные поступки уже пропускаю через себя. Ну сколько я, 10 фильмов снял? Значит, я считаю, что у меня было 11 жизней. Одна моя собственная и десять, которые я приобрел". Но это было сказано Георгием Николаевичем всего лишь в середине его карьеры. С тех пор он снял еще немало фильмов, следовательно, и его жизнь, и его мироощущение только обогащались и обогащались. День памяти Георгия Данелия: мудрые мысли маэстро о жизни, Грузии, кино и любви>>Данелия был перфекционистом, писал книги, интересовался живописью, сам прекрасно рисовал, играл на гитаре, коллекционировал барабаны, но не любил флейту. С этой странной нелюбовью к инструменту связан один забавный случай, о котором рассказывал его коллега и друг, выдающийся грузинский композитор Гия Канчели, который много с ним работал. "Георгий Николаевич снял много картин вместе с композитором Андреем Петровым, - вспоминал Канчели. - И вот когда мы работали над фильмом "Не горюй!", Андрей Петров меня предупредил, что Данелия не любит флейту. У меня в оркестре было занято четыре флейтиста. Прошло много времени, я забыл об этом. И до записи Данелия подошел ко мне, отвел в угол и сказал: "Вот эти четыре человека, которые сидят, пусть уложат свои флейты в футляры, встанут и уйдут с записи". "Маэстро тишины" 89: как великий Гия Канчели создавал свою бессмертную музыку>>Правда, потом Данелия флейту полюбил. "Поддаюсь музыкальному воспитанию", - шутил он. Кстати, позднее Канчели создал и преподнес в подарок режиссеру сочинение для струнного оркестра "Маленькая Данелиада". Любопытно, что у кумира миллионов был свой кумир. Георгий Данелия боготворил итальянца Федерико Феллини, который, по его словам, был ему дорог тем, что создал свой мир со своими героями, поднимал в своем кино серьезные глобальные вопросы."И при этом он был очень добрый, и с юмором. Для меня Феллини являлся кумиром, - говорил Данелия. - Я же работал в Италии. И мои друзья Тонино Гуэрра и другие, они были друзьями Феллини. И они мне все время предлагали, мол, давай заедем к Феллини, познакомимся. Но я с ним не знакомился. Ну а вдруг, я думаю, он мне не понравится".Хотя знакомство между Феллини и Данелия все же состоялось, но по телефону. Увидев картину "Не горюй!" на одном из биеннале, Федерико был настолько очарован работой своего грузинского коллеги, что просто взял и позвонил Георгию Николаевичу."Данелия, это Федерико Феллини. Спасибо". - "Я счастлив", - ответил ему на это Данелия и добавил: "Чао!". В 1993 году Данелия полетел в Рим на похороны Феллини. Ну а самого Данелия, в свою очередь, боготворили таланты, которые он открыл. "Я его обожал, просто обожал. Если я чему-то научился по профилю кино, это все он", - говорил про Данелия его друг – актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Театр Грибоедова поставил спектакль по мотивам фильма Данелия "Не горюй!">>Кикабидзе снялся у Данелия в главных ролях в четырех фильмах: "Мимино", "Совсем пропащий", "Фортуна" и, конечно же, в эпическом "Не горюй!" Кстати, именно ленту "Не горюй!" сам режиссер называл своей главной и лучшей картиной. Данелия вспоминал, как впервые позвонил Кикабидзе, чтобы пригласить его на кинопробы. "Я позвонил и сказал: "Можно Вахтанга?" Мне ответили: "Кого-кого?" - "Вахтанга!" - повторил я. - На том конце провода сказали: "Буба, кажется, тебя к телефону"".Вахтанг Кикабидзе: яркая жизнь самого любимого грузинского артиста>>"Данелия из ничего поднял очень серьезный вопрос, - рассказывал Вахтанг Кикабдзе о съемках фильма "Мимино". - Ну что там? Деревня, какой-то парень хочет летать, а у него только грязный дырявый вертолет. А Данелия поднял проблему нахождения человека на своем месте". Фильм приправили грузинским пряным юмором, и комедия о простом летчике из грузинской глубинки, мечтающем о большой авиации, стала поистине большой картиной.Режиссер снимал Леонова во всех своих фильмах, с первой совместной работы и до смерти Евгения Павловича.Георгий Данелия был режиссером, которого одинаково сильно любил и народ, и интеллигенция. Его называли философом с улыбкой на лице, с огромным багажом обаяния и человеческой мудрости, режиссером, способным из любой истории создать притчу, в которую безоговорочно влюблялся весь мир. Режиссер Георгий Данелия: художник, который остановил время>> Самое интересно, что Данелия сначала окончил архитектурный факультет. И потом он не раз говорил, что архитектурное образование ему очень пригодилось для построения красивых и точно выверенных кадров.Кстати, Георгий Данелия охотно снимался в своих фильмах, аж в одиннадцати, но найти его среди эпизодических персонажей иногда крайне сложно. Режиссера можно заметить в фильмах: "Я шагаю по Москве" — чистильщик обуви, "Мимино" — командир экипажа, "Кин-дза-дза!" — Абрадокс с планеты Альфа, "Осенний марафон" — немецкий офицер в кино по телевизору, "Орел и решка" — инженер-конструктор, "Паспорт" — араб с осликом, "Фортуна" — вор в законе и других.Наконец, Георгий Данелия придумал свой уникальный жанр "лирическая комедия", в которой вроде все смешно, но и при этом – жутко грустно. "Комедия не обязана смешить", - утверждал мастер. Тест-путеводитель по легендарным фильмам Георгия Данелия>>Георгия Данелия нет с нами уже пять лет. Но его фильмы, такие близкие, такие пронзительные и добродушные, будут жить с нами вечно. Ведь все это великий Данелия снял с огромной любовью. Он неоднократно повторял: "Я не снял все, что хотел, но снял только то, что хотел".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий данелия, грузинское кино, культура, грузия, гия канчели