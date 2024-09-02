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https://sputnik-georgia.ru/20240902/istekaet-srok-podachi-zayavok-npo-o-registratsii-soglasno-zakonu-gruzii-ob-inoagentakh-289684885.html
Истекает срок подачи заявок НПО о регистрации согласно закону Грузии об "иноагентах"
Истекает срок подачи заявок НПО о регистрации согласно закону Грузии об "иноагентах"
Sputnik Грузия
По данным на конец прошлой недели, в реестр с заявлением о регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, обратились 233 организации 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T09:01+0400
2024-09-02T09:01+0400
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новости
политика
национальное агентство публичного реестра
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Меньше суток остается у организаций на обращение в Национальное агентство публичного реестра Министерства юстиции Грузии для регистрации в списке организаций, проводящих интересы иностранных сил. Согласно новому закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы. Если организация удовлетворяет этому условию по данным за 2023 год, она должна подать заявку на регистрацию до 2 сентября (включительно). По данным на конец прошлой недели, в Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии с заявлением о регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, обратились 233 организации. Закон об "иноагентах" в Грузии в действии – число заявок на регистрацию растет &gt;&gt;При этом около 50 организаций обратились с заявлением в реестр, где написали, что они удовлетворяют критериям для регистрации, но регистрироваться не собираются. Пленум Конституционного суда Грузии заседанием в субботу, 31 августа, завершил слушания по иску против закона "О прозрачности иностранного влияния". Когда пленум вынесет решение, пока неизвестно. Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах" &gt;&gt;Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе&gt;&gt;В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии - Боррель&gt;&gt;В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро&gt;&gt;Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, национальное агентство публичного реестра, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, национальное агентство публичного реестра, закон об "иноагентах"

Истекает срок подачи заявок НПО о регистрации согласно закону Грузии об "иноагентах"

09:01 02.09.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliОфис Национального банка Грузии в Доме Юстиции в грузинской столице
Офис Национального банка Грузии в Доме Юстиции в грузинской столице - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным на конец прошлой недели, в реестр с заявлением о регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, обратились 233 организации
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Меньше суток остается у организаций на обращение в Национальное агентство публичного реестра Министерства юстиции Грузии для регистрации в списке организаций, проводящих интересы иностранных сил.
Согласно новому закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы. Если организация удовлетворяет этому условию по данным за 2023 год, она должна подать заявку на регистрацию до 2 сентября (включительно).
По данным на конец прошлой недели, в Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии с заявлением о регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, обратились 233 организации.
Закон об "иноагентах" в Грузии в действии – число заявок на регистрацию растет >>
При этом около 50 организаций обратились с заявлением в реестр, где написали, что они удовлетворяют критериям для регистрации, но регистрироваться не собираются.
Пленум Конституционного суда Грузии заседанием в субботу, 31 августа, завершил слушания по иску против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Когда пленум вынесет решение, пока неизвестно.
Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах" >>
Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.

Резонансный закон

Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе>>
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.
Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии - Боррель>>
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро>>
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.
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