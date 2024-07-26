https://sputnik-georgia.ru/20240726/papuashvili-podkhod-oppozitsii---pomosch-ukraine-za-schet-razrusheniya-gruzii-289182040.html
Папуашвили: подход оппозиции - помощь Украине за счет разрушения Грузии
Папуашвили: подход оппозиции - помощь Украине за счет разрушения Грузии
Sputnik Грузия
Оппозиционеры настаивали на оказании Украине военной помощи и введении санкций против России, сказал Папуашвили 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T14:20+0400
2024-07-26T14:20+0400
2024-07-26T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили привел выдержки из заявлений оппозиционеров в качестве доказательства того, что они желали втянуть страну в войну ради оказания помощи Украине после начала там конфликта. Во-первых, оппозиционеры настаивали на оказании Украине военной помощи - организованной отправка с официального одобрения властей Грузии бойцов-добровольцев и поставках оружия на Украине. Во-вторых, оппозиционеры требовали о властей Грузии введения санкций против России. В частности, закрытия воздушного пространства для России, запрета прямых полетов из России, введения визового режима для россиян, запрета на трудоустройство россиян в Грузии, запрета на въезд машин с российскими номерами и введения оккупационного сбора. Военная помощь"В первые же дни с начала конфликта оппозиция согласованно с властями Украины требовала от правительства Грузии согласия на чартерный рейс, на что правительство дало отказ", - сказал глава парламента. - В качестве примера он привел слава лидера партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерия от февраля 2022 года о том, что оказание препятствий отправлению грузинских добровольцев на Украину является прямой поддержкой России. "Сейчас все усилия должны быть направлены на ход к внеочередным выборам", - сказал Бокерия. - В марте 2022 года бывший министр обороны Тина Хидашели заявила: "Когда ты не отправляешь добровольцев на фронт - это политический выбор".- Также глава парламента привел слова одного из самых весомых фигур прежней власти, основателя после прихода к власти "Грузинской мечты" оппозиционного телеканала "Мтавари" и партии "Ахали" Ники Гварамия. "Когда весь цивилизованный мир закрывает небо России, мы закрываем небо Украине", - процитировал Папуашвили Гварамия. "Примечательно, что несмотря на то, что любой гражданин Грузии в любое время мог покинуть Грузию регулярным рейсом, либо хотя бы сухопутным путем, почему-то было настоятельное требование, как от радикальной оппозиции, так и от внешних акторов, чтобы специально с этой целью состоялся чартерный рейс, на который было бы дано чрезвычайное согласие правительства", - сказал Папуашвили.Оппозиция толкала Грузию к войне, а перед выборами сменила риторику – глава парламента>>По его словам, для всех очевидно, что организованная отправка добровольцев на поле боя была бы ни чем иным как официальное включение в конфликт. А оппозиция и неправительственные организации даже акции проводили, требуя этого. Даже спустя два года после начала конфликта на Украине ни одно государство не оказывало поддержки своим гражданам в поездке на Украину в качестве добровольцев. Более того, США и Великобритания в первые же дни публично предупредили своих граждан, чтобы они не ехали на Украину. "Наряду с организованной отправкой добровольцев оппозиция и неправительственные организации также призывали нас к поставке оружия Украине", - сказал Папуашвили. - В мае 2022 года оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила, что "передачи даже символического количества бронемашин и другой амуниции грузинского производства было бы достаточно для выражения поддержки". - В декабре 2022 года представитель неправительственной организации GSAC Георгий Рухадзе сказал: "Мы всем можем помочь Украине... Можем поставить оружие". И добавил, что это никак не связано с включением в конфликт. А тем временем, по его словам, грузинские оппозиционеры и НПО в первые же дни начала конфликта на Украине проводили акции с требованием отправки туда боевой техники и вооружения. Введение санкций "Фальшивая кампания с требованием введения санкций (против России - ред.), протеста из-за не введения и якобы об обходе санкций проводится уже более двух лет с разной интенсивностью", - сказал Папуашвили. В качестве доказательства он привет заявления критиков властей Грузии. - В феврале 2022 года на то время омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила: "Иногда наступает момент, когда огонь от каких-то бомб может быть лучше того стыда и сгорания, которое многие грузины ощутили после того, как послушали слова Ираклия Гарибашвили". Так она прокомментировала заявление на то время премьер-министра Грузии Гарибашвили от 25 февраля о том, что власти, учитывая национальные интересы и интересы народа, не будет вводить финансовые и экономические санкции против России, так как о этого намного больше пострадает сама Грузия и население. - Ника Мелия, который тогда возглавлял бывшую правящую партию "Единое национальное движение", в тот же день заявил: "Как такое мог заявить глава правительства страны-друга украинского, героического народа?! Мне стыдно за это. Простите, дорогие украинские друзья, сестры и братья".- После признания Россией независимости ЛНР и ДНР, за два дня до начала конфликта на Украине вице-президент НПО "Атлантический совет Грузии", экс-посол Грузии в США Бату Кутелия призвал власти Грузии ввести санкции против РФ."Необходимо, чтобы Грузия открыто и четко зафиксировала свою позицию относительно санкций - присоединиться к этим санкциям, к санкциям как против людей, политиков или других акторов", - сказал тогда Кутелия.- Кроме того, глава парламента Грузии привел слова декана Бизнес-школы Свободного университета Гиги Бединеишвили. "Введение санкций будет правильно с экономической точки зрения", - процитировал Папуашвили Бединеишвили. Декан Бизнес-школы отметил, что в краткосрочной перспективе Грузия кое-что и может потерять, но страна должна внести свою лепту в поражение России.Оппозиция и ее сторонники призывали власти Грузии к введению санкций по разным направлениям. Во-первых это было введение визового режима. "Вы помните, что с участием оппозиции, неправительственных организаций и Соломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.) был создан совершенно истерический фон якобы о увеличении количества граждан России в Грузии", - сказал Папуашвили.По его словам, оппозиция и НПО использовали методы пропаганды, взятые из учебников спецслужб. Оппозиционеры и их СМИ доказывали, что появившиеся на стенах зданий в Тбилиси рисунки с изображением кота - это опознавательные знаки российских диверсантов. Позже выяснилось, что котов рисовал обычный уличный художник.Папуашвили отметил, что дошедшие до ксенофобии марши ненависти в туристических местах в Тбилиси довели до того, что что-то кинул камень в женщину славянской внешности на проспекте Чавчавадзе. "Целью этой ксенофобской кампании было создание невыносимых условий для граждан России в Грузии и вынуждение государства ввести визовый режим", - сказал глава парламента. В качестве доказательства он привел заявления и действия оппозиционеров и НПО. 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политика, грузия, новости, украина, шалва папуашвили, гига бокерия, ника гварамия, европейская грузия, сша
Папуашвили: подход оппозиции - помощь Украине за счет разрушения Грузии
14:20 26.07.2024 (обновлено: 15:20 26.07.2024)
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Оппозиционеры настаивали на оказании Украине военной помощи и введении санкций против России, сказал Папуашвили
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили привел выдержки из заявлений оппозиционеров в качестве доказательства того, что они желали втянуть страну в войну ради оказания помощи Украине после начала там конфликта.
"Все помнят в чем состояло их видение - оказание помощи Украине за счет разрушения Грузии. Инициированные ими проекты законов и резолюций, которые до сих пор находятся в парламенте и они их не отзывали, являются доказательством этого", - сказал Папуашвили на брифинге.
Во-первых, оппозиционеры настаивали на оказании Украине военной помощи - организованной отправка с официального одобрения властей Грузии бойцов-добровольцев и поставках оружия на Украине.
Во-вторых, оппозиционеры требовали о властей Грузии введения санкций против России. В частности, закрытия воздушного пространства для России, запрета прямых полетов из России, введения визового режима для россиян, запрета на трудоустройство россиян в Грузии, запрета на въезд машин с российскими номерами и введения оккупационного сбора.
"В первые же дни с начала конфликта оппозиция согласованно с властями Украины требовала от правительства Грузии согласия на чартерный рейс, на что правительство дало отказ", - сказал глава парламента.
- В качестве примера он привел слава лидера партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерия от февраля 2022 года о том, что оказание препятствий отправлению грузинских добровольцев на Украину является прямой поддержкой России. "Сейчас все усилия должны быть направлены на ход к внеочередным выборам", - сказал Бокерия.
- В марте 2022 года бывший министр обороны Тина Хидашели заявила: "Когда ты не отправляешь добровольцев на фронт - это политический выбор".
- Также глава парламента привел слова одного из самых весомых фигур прежней власти, основателя после прихода к власти "Грузинской мечты" оппозиционного телеканала "Мтавари" и партии "Ахали" Ники Гварамия. "Когда весь цивилизованный мир закрывает небо России, мы закрываем небо Украине", - процитировал Папуашвили Гварамия.
"Примечательно, что несмотря на то, что любой гражданин Грузии в любое время мог покинуть Грузию регулярным рейсом, либо хотя бы сухопутным путем, почему-то было настоятельное требование, как от радикальной оппозиции, так и от внешних акторов, чтобы специально с этой целью состоялся чартерный рейс, на который было бы дано чрезвычайное согласие правительства", - сказал Папуашвили.
По его словам, для всех очевидно, что организованная отправка добровольцев на поле боя была бы ни чем иным как официальное включение в конфликт. А оппозиция и неправительственные организации даже акции проводили, требуя этого.
Даже спустя два года после начала конфликта на Украине ни одно государство не оказывало поддержки своим гражданам в поездке на Украину в качестве добровольцев. Более того, США и Великобритания в первые же дни публично предупредили своих граждан, чтобы они не ехали на Украину.
"Наряду с организованной отправкой добровольцев оппозиция и неправительственные организации также призывали нас к поставке оружия Украине", - сказал Папуашвили.
- В мае 2022 года оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила, что "передачи даже символического количества бронемашин и другой амуниции грузинского производства было бы достаточно для выражения поддержки".
- В декабре 2022 года представитель неправительственной организации GSAC Георгий Рухадзе сказал: "Мы всем можем помочь Украине... Можем поставить оружие". И добавил, что это никак не связано с включением в конфликт.
"Напомню, что странам-членам НАТО понадобилось больше года на принятие решения о поставках танков Украине... Весь мир наблюдает за тем, как осторожно действуют даже страны-члены НАТО, чтобы не пересечь "красную черту", где Россия объявит из стороной войны", - сказал Папуашвили.
А тем временем, по его словам, грузинские оппозиционеры и НПО в первые же дни начала конфликта на Украине проводили акции с требованием отправки туда боевой техники и вооружения.
"Фальшивая кампания с требованием введения санкций (против России - ред.), протеста из-за не введения и якобы об обходе санкций проводится уже более двух лет с разной интенсивностью", - сказал Папуашвили.
В качестве доказательства он привет заявления критиков властей Грузии.
- В феврале 2022 года на то время омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила: "Иногда наступает момент, когда огонь от каких-то бомб может быть лучше того стыда и сгорания, которое многие грузины ощутили после того, как послушали слова Ираклия Гарибашвили".
Так она прокомментировала заявление на то время премьер-министра Грузии Гарибашвили от 25 февраля о том, что власти, учитывая национальные интересы и интересы народа, не будет вводить финансовые и экономические санкции против России, так как о этого намного больше пострадает сама Грузия и население.
- Ника Мелия, который тогда возглавлял бывшую правящую партию "Единое национальное движение", в тот же день заявил: "Как такое мог заявить глава правительства страны-друга украинского, героического народа?! Мне стыдно за это. Простите, дорогие украинские друзья, сестры и братья".
- После признания Россией независимости ЛНР и ДНР, за два дня до начала конфликта на Украине вице-президент НПО "Атлантический совет Грузии", экс-посол Грузии в США Бату Кутелия призвал власти Грузии ввести санкции против РФ.
"Необходимо, чтобы Грузия открыто и четко зафиксировала свою позицию относительно санкций - присоединиться к этим санкциям, к санкциям как против людей, политиков или других акторов", - сказал тогда Кутелия.
- Кроме того, глава парламента Грузии привел слова декана Бизнес-школы Свободного университета Гиги Бединеишвили. "Введение санкций будет правильно с экономической точки зрения", - процитировал Папуашвили Бединеишвили.
Декан Бизнес-школы отметил, что в краткосрочной перспективе Грузия кое-что и может потерять, но страна должна внести свою лепту в поражение России.
Оппозиция и ее сторонники призывали власти Грузии к введению санкций по разным направлениям. Во-первых это было введение визового режима.
"Вы помните, что с участием оппозиции, неправительственных организаций и Соломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.) был создан совершенно истерический фон якобы о увеличении количества граждан России в Грузии", - сказал Папуашвили.
По его словам, оппозиция и НПО использовали методы пропаганды, взятые из учебников спецслужб. Оппозиционеры и их СМИ доказывали, что появившиеся на стенах зданий в Тбилиси рисунки с изображением кота - это опознавательные знаки российских диверсантов. Позже выяснилось, что котов рисовал обычный уличный художник.
Папуашвили отметил, что дошедшие до ксенофобии марши ненависти в туристических местах в Тбилиси довели до того, что что-то кинул камень в женщину славянской внешности на проспекте Чавчавадзе.
"Целью этой ксенофобской кампании было создание невыносимых условий для граждан России в Грузии и вынуждение государства ввести визовый режим", - сказал глава парламента.
В качестве доказательства он привел заявления и действия оппозиционеров и НПО.