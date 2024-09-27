https://sputnik-georgia.ru/20240927/edinstvo---natsionalnoe-dvizhenie-predstavilo-partiynyy-spisok-k-vyboram-26-oktyabrya-290078606.html

"Единство – национальное движение" представило партийный список к выборам 26 октября

"Единство – национальное движение" представило партийный список к выборам 26 октября

Sputnik Грузия

Возглавила партийный список председатель "Нацдвижения", депутат Тина Бокучава 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T23:30+0400

2024-09-27T23:30+0400

2024-09-27T23:52+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Оппозиционная коалиция "Единство – Национальное движение" обнародовала свой партийный список с 50 кандидатами в депутаты парламента Грузии. В парламентских выборах 26 октября могут участвовать только партии, крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" с которой объединились созданные ее бывшими членами партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия", переименовалась в "Единство – Национальное движение".Представители коалиции идут на выборы по партийному списку крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Чтобы избирателям было понятно, что речь идет об объединении, бывшая партия власти переименовалась в "Единство – Национальное движение".В коалицию входят созданные бывшими членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Возглавила партийный список председатель "Нацдвижения", депутат Тина Бокучава. За ней следует лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе. Третьим номером в партийном списке идет Сопо Джапаридзе. Она является членом "Нацдвижения" и представителем интересов осужденного экс-президента Грузии и основателя партии Михаила Саакашвили. В "Нацдвижении" Саакашвили называют лидером, хоть он и не числится в партии. Экс-президент лишился грузинского гражданства после получения паспорта Украины. Представителю "Европейской Грузии", одному из лидеров этой партии Гиги Церетели досталось седьмое место в списке. "Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж>>Бывший председатель "Нацдвижения", депутат Леван Хабеишвили на 14-м месте, а депутату Хатии Деканоидзе, которая в марте 2023 года покинула ряды партии, досталось 29-е место. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах могут участвовать только партии, поэтому ведущие партии в оппозиционных коалициях, как и "Нацдвижение", переименовались и вписали в свои партийные списки партнеров по объединению.Партийный список "Нацдвижения":1. Тина Бокучава 2. Георгий Вашадзе3. Сопо Джапаридзе 4. Коба Накопия5. Гия Джапаридзе6. Петре Цискаришвили 7. Гиги Церетели8. Ираклий Хвадагиани9. Тамар Кордзая10. Ираклий Павленишвили11. Кахабер Окриашвили12. Рамаз Николеишвили13. Эка Херхеулидзе14. Леван Хабеишвили15. Лаша Бакрадзе16. Анна Цитлидзе17. Леван Антадзе18. Паата Манджгаладзе19. Лела Джеджелава20. Губаз Саникидзе21. Дмитрий Чиковани22. Георгий Чиладзе23. Георгий Ботковели 24. Паата Лежава25. Манучар Ахалая26. Давид Киркитадзе27. Заза Гогава28. Ираклий Андриадзе29. Хатия Деканоидзе30. Леван Бежашвили 31. Георгий Барамидзе32. Серго Чихладзе33. Теймураз Джанашия34. Джейхун Нарзалов 35. Бадри Басишвили36. Сулхан Сибашвили37. Заза Горозия38. Ираклий Эдзгверадзе39. Леван Метревели40. Бондо Тедорадзе41. Армаз Ахвледиани42. Георгий Тевдорадзе43. Наталья Мчедлишвили44. Ника Оболадзе45. Цотне Абесадзе46. Ивери Балахашвили47. Теона Чалидзе48. Давид Джугели49. Татия Николашвили50. Васо УрушадзеЧитайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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