"Единство – национальное движение" представило партийный список к выборам 26 октября
23:30 27.09.2024 (обновлено: 23:52 27.09.2024)
© United National MovementТина Бокучава
© United National Movement
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Возглавила партийный список председатель "Нацдвижения", депутат Тина Бокучава
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Оппозиционная коалиция "Единство – Национальное движение" обнародовала свой партийный список с 50 кандидатами в депутаты парламента Грузии.
В парламентских выборах 26 октября могут участвовать только партии, крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" с которой объединились созданные ее бывшими членами партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия", переименовалась в "Единство – Национальное движение".
Представители коалиции идут на выборы по партийному списку крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Чтобы избирателям было понятно, что речь идет об объединении, бывшая партия власти переименовалась в "Единство – Национальное движение".
В коалицию входят созданные бывшими членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".
Возглавила партийный список председатель "Нацдвижения", депутат Тина Бокучава. За ней следует лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе.
Третьим номером в партийном списке идет Сопо Джапаридзе. Она является членом "Нацдвижения" и представителем интересов осужденного экс-президента Грузии и основателя партии Михаила Саакашвили.
В "Нацдвижении" Саакашвили называют лидером, хоть он и не числится в партии. Экс-президент лишился грузинского гражданства после получения паспорта Украины.
Представителю "Европейской Грузии", одному из лидеров этой партии Гиги Церетели досталось седьмое место в списке.
Бывший председатель "Нацдвижения", депутат Леван Хабеишвили на 14-м месте, а депутату Хатии Деканоидзе, которая в марте 2023 года покинула ряды партии, досталось 29-е место.
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
В выборах могут участвовать только партии, поэтому ведущие партии в оппозиционных коалициях, как и "Нацдвижение", переименовались и вписали в свои партийные списки партнеров по объединению.
Партийный список "Нацдвижения":
1. Тина Бокучава
2. Георгий Вашадзе
3. Сопо Джапаридзе
4. Коба Накопия
5. Гия Джапаридзе
6. Петре Цискаришвили
7. Гиги Церетели
8. Ираклий Хвадагиани
9. Тамар Кордзая
10. Ираклий Павленишвили
11. Кахабер Окриашвили
12. Рамаз Николеишвили
13. Эка Херхеулидзе
14. Леван Хабеишвили
15. Лаша Бакрадзе
16. Анна Цитлидзе
17. Леван Антадзе
18. Паата Манджгаладзе
19. Лела Джеджелава
20. Губаз Саникидзе
21. Дмитрий Чиковани
22. Георгий Чиладзе
23. Георгий Ботковели
24. Паата Лежава
25. Манучар Ахалая
26. Давид Киркитадзе
27. Заза Гогава
28. Ираклий Андриадзе
29. Хатия Деканоидзе
30. Леван Бежашвили
31. Георгий Барамидзе
32. Серго Чихладзе
33. Теймураз Джанашия
34. Джейхун Нарзалов
35. Бадри Басишвили
36. Сулхан Сибашвили
37. Заза Горозия
38. Ираклий Эдзгверадзе
39. Леван Метревели
40. Бондо Тедорадзе
41. Армаз Ахвледиани
42. Георгий Тевдорадзе
43. Наталья Мчедлишвили
44. Ника Оболадзе
45. Цотне Абесадзе
46. Ивери Балахашвили
47. Теона Чалидзе
48. Давид Джугели
49. Татия Николашвили
50. Васо Урушадзе
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