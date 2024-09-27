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Грузия и Саудовская Аравия договорились усилить сотрудничество в сфере туризма

Грузия и Саудовская Аравия договорились усилить сотрудничество в сфере туризма

Sputnik Грузия

Документ предполагает обмен информацией об инвестиционных пакетах, проведение рекламных мероприятий 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T23:52+0400

2024-09-27T23:52+0400

2024-09-27T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Меморандум подписан Минэкономики Грузии и министерством туризма Саудовской Аравии, после встреч глав ведомств в Тбилиси. Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, находящимся в Грузии в рамках Всемирного дня туризма Туристической организации ООН. Документ включает обеспечение скоординированной работы сторон в целях обеспечения устойчивого развития туристической отрасли обеих стран, а также обмен информацией и передовым опытом в сфере туризма, содействие участию в мероприятиях, организуемых по направлению туризма в двух странах. Мирная политика в приоритете правительства Грузии – премьер >>Кроме того, документ предполагает обмен информацией об инвестиционных пакетах, проведение рекламных мероприятий и взаимный обмен экспертами в этой области. На встрече министры двух стран отметили плодотворное сотрудничество между странами в сфере туризма и гражданской авиации, в результате которого значительно увеличилось количество прямых рейсов и визитеров из Саудовской Аравии в Грузию. В частности, в первом полугодии 2024 года количество визитеров из Саудовской Аравии в Грузии увеличилось на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,3 тысячи. По данным Минэкономики, на встрече министры также обсудили широкий спектр торгово-экономических отношений между двумя странами. Было отмечено, что Грузия приветствует углубление сотрудничества с Саудовской Аравией в различных отраслях экономики, включая торговлю, инвестиции, транспорт и логистику, сельское хозяйство и туризм. Грузия хорошо знает цену миру – замминистра на открытии Всемирного дня туризма >>Стороны положительно оценили деятельность координационного Совета между двумя странами, созданного в январе 2024 года. Была подчеркнута важность Совета в направлении сближения двух стран. Внимание также было акцентировано на возможности дальнейшего углубления сотрудничества в торговой сфере. Кроме того, было отмечено, что Грузия заинтересована в начале переговоров о свободной торговле со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Также была подчеркнута недавняя активизация между деловыми кругами Грузии и Саудовской Аравии. Грузия и Саудовская Аравия работают над соглашением о защите инвестиций >>Было отмечено, что укреплению деловых связей между грузинскими и саудовскими бизнесменами способствует деятельность Грузино-саудовского делового совета, который регулярно организует бизнес-форумы. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

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новости, грузия, экономика, туризм, туризм в грузии, туризм, саудовская аравия, леван давиташвили