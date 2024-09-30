https://sputnik-georgia.ru/20240930/v-sovremennom-mire-net-nikakoy-spravedlivosti--kaladze-o-vozmozhnykh-sanktsiyakh-zapada-290124128.html

В современном мире нет никакой справедливости – Каладзе о возможных санкциях Запада

В современном мире нет никакой справедливости – Каладзе о возможных санкциях Запада

Sputnik Грузия

Каладзе подтвердил, что больше не хранит свои деньги в зарубежных банках и объяснил это недоверием к банкам 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T15:52+0400

2024-09-30T15:52+0400

2024-09-30T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В современном мире нет никакой справедливости, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя введение Западом санкций против него. Как сообщает телеканал "Формула" со ссылкой на собственные источники, среди более чем 60 лиц, против которых введены санкции США, есть четыре лидера "Грузинской мечты", в том числе Каладзе, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, депутаты Анри Оханашвили и Дмитрий Самхарадзе. Как разъяснил Каладзе, лично ему не говорили, что он попал под санкции. "Кто-то будет подвергать санкциям или нет – это не имеет существенного значения. Не беспокойтесь о моих финансах и средствах, у меня большая просьба", – сказал Каладзе. "Откуда мне знать, сказали же, что санкции были применены к 60 людям. Они не сказали этого мне лично. Я не знаю, для меня это не имеет значения", – сказал Каладзе. Каладзе подтвердил, что больше не хранит свои деньги в зарубежных банках и объяснил это недоверием к этим финансовым институтам. А в качестве примера назвал дело почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили против швейцарского банка. При этом Каладзе напомнил о том, что Иванишвили де-факто находится под санкциями. "Иванишвили подвергнут санкциям. Реальность на лицо – он де-факто под санкциями. Человек выиграли все суды, они просто не возвращают ему средства. Это политическое решение", – заявил Каладзе. В "Грузинской мечте" не раз говорили, что после начала конфликта на Украине Иванишвили стал объектом шантажа из-за того, что он категорически отказался от втягивания Грузии в вооруженное противостояние. Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse >>Тогда же у Иванишвили начались проблемы с трастами швейцарского банка Credit Suisse, с которым он судится уже много лет из-за исчезновения 400 миллионов долларов с его страховой схемы в результате мошенничества. С марта 2022 года трасты стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть. "Я действительно нахожусь под санкциями", – сказал основатель "Грузинской мечты" в конце декабря 2023 года, в очередной раз вернувшись в политику и заняв пост почетного председателя партии. Кто и за что попал под санкции США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских. Санкции США связаны с выборами в Грузии – глава парламента >>Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам. Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий. Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией>>Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, санкции