https://sputnik-georgia.ru/20241004/eto-zagovor-protiv-gruzii---vitse-spiker-parlamenta-o-zayavlenii-na-sayte-pase--290197308.html

Это заговор против Грузии – вице-спикер парламента о заявлении на сайте ПАСЕ

Это заговор против Грузии – вице-спикер парламента о заявлении на сайте ПАСЕ

Sputnik Грузия

В декларации на сайте ПАСЕ сказано, что из Грузии поступают тревожные сообщения, что правящая партия готовится украсть выборы 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T17:59+0400

2024-10-04T17:59+0400

2024-10-04T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Декларация "Выборы в Грузии – тревожные события", подписанная 24 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, является свидетельством заговора против страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.В декларации на сайте ПАСЕ сказано, что "из Грузии поступают тревожные сообщения, которые, по всей видимости, указывают на то, что правящая партия готовится украсть предстоящие парламентские выборы". Авторы заявления говорят о масштабной кампании запугивания кандидатов от оппозиции и избирателей.Он подчеркнул, что автором заявления является депутат парламента Эстонии, член ПАСЕ Эрик Нильс Кросс, который в 2007-2008 годах был советником Саакашвили по вопросам безопасности.Вольский также отметил, что ни один представитель наблюдательной миссии ПАСЕ на парламентских выборах в Грузии эту декларацию не подписывал.Согласно декларации на сайте ПАСЕ, под тревожными сообщениями подразумевается масштабная кампания запугивания оппозиционных кандидатов и их сторонников, чьи помещения разграблены, а семьям угрожают в условиях очевидной безнаказанности. Там же сказано, что в Грузии были случаи физической расправы с активистами оппозиции. Кроме того, говорится, что избирателей запугивают распространением ложной информации, якобы правительство узнает, кто за кого голосовал, и будут последствия.Местным наблюдательным организациям мешают выполнять свою работу, злоупотребляя антикоррупционным законодательством еще до вступления в силу так называемого "закона об иностранных агентах", сказано в заявлении. С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью>>Также в декларации говорится, что Центризбирком недавно перешел под контроль правящей партии Грузии. Члены ПАСЕ подчеркнули, что вышеуказанные действия создали предвыборную обстановку, в которой очень сложно провести свободные и справедливые выборы. Для международного признания результатов выборов, власти Грузии должны прекратить антидемократические действия и изменить курс. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. Читайте также: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, совет европы, пасе, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия, грузия