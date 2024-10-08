https://sputnik-georgia.ru/20241008/glavnye-obeschaniya-gruzinskoy-mechty-pered-vyborami-v-parlament-gruzii-290241661.html

Главные обещания "Грузинской мечты" перед выборами в парламент Грузии

Главные обещания "Грузинской мечты" перед выборами в парламент Грузии

Sputnik Грузия

Кобахидзе назвал важнейшей национальной задачей "Грузинской мечты" перезагрузку отношений Грузии с США и Евросоюзом 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T01:41+0400

2024-10-08T01:41+0400

2024-10-08T01:45+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Предвыборная программа правящей партии "Грузинская мечта", которую презентовал глава избирательного штаба партии, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, охватывает все возможные сферы, начиная от внешней политики и завершая спортом. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Внешняя политикаКобахидзе назвал важнейшей национальной задачей "Грузинской мечты" перезагрузку отношений Грузии с США и Евросоюзом. Грузия все делает для этого, но обеспечить перезагрузку удастся в будущем году, после того, как завершится конфликт на Украине и будут сделаны шаги навстречу Грузии.По его словам, в планах "Грузинской мечты" к 2028 году выполнить более 90% обязательств по Соглашению об ассоциации и 90% по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации.Одним из приоритетов он назвал углубление отношений с НАТО.Углубление стратегического партнерства с Китаем имеет большое значение как с экономической, так и с политической точки зрения, сказал глава избирательного штаба "Грузинской мечты".Прошлое, настоящее и будущее – обещания "Грузинской мечты" перед выборами>>С Азербайджаном, Арменией и Турцией у Грузии прекрасные, добрососедские отношения, стратегическое партнерство, и в интересах грузинской стороны их углубление, заявил Кобахидзе. При этом он отметил, что прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией является одним из главных приоритетов грузинской стороны. Транспортная инфраструктураПо словам Кобахидзе, в целях усиления транзитной функции Грузии особое значение придается развитию инфраструктуры. В поселке Вазаини, близ столицы будет построен новый Тбилисский международный аэропорт, который сможет принимать 18 млн пассажиров в год, подчеркнул глава штаба "Грузинской мечты".Строительство нового Тбилисского аэропорта учтено в проекте госбюджета на 2025 год>>Возобновляется реализация т. н. проекта века - строительство первого глубоководного порта в Грузии, в городе Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Частным партнером государства в этом масштабном проекте стал китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. Доля государства в проекте составляет 51%. Строительство морской инфраструктуры было доверено бельгийской компании Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире.Подписан договор с компанией-партнером Грузии по строительству порта Анаклия>>В контексте реализации проекта порта Анаклия глава штаба "Грузинской мечты" заявил о важности запланированного строительства сложного отрезка дороги Батуми - Сарпи (граница с Турцией). Что касается масштабного проекта по строительству четырехполосной автомагистрали между Тбилиси и Батуми, работы завершатся уже в 2025 году. Также планируется завершение четырехполосных автомагистралей к границам с Арменией и Азербайджаном. Продолжится строительство новых участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией. Когда проект завершится, в зимний период больше не придется закрывать дорогу по причине опасности схода лавин. Бизнес и трудоустройствоПо словам Кобахидзе, программа "Производи в Грузии" расширится и появится 5 тысяч новых субъектов предпринимательства. Благодаря только этой программе за четыре года в стране будет создано 70 тысяч новых рабочих мест, в целом же планируется трудоустройство 200 тысяч человек. По последним данным, в Грузии около 1,4 миллиона трудоустроенных.С 2012 года в рамках программ по поддержке бизнеса, в том числе программы "Производи в Грузии" было открыто 700 новых и расширено и переоснащено 800 предприятий. ЭнергетикаВ число амбициозных планов "Грузинской мечты" входит к 2030 году сделать Грузию самодостаточной с точки зрения обеспечения электроэнергией страной. "Чем независимее ты экономически, энергетически, тем сильнее суверенитет страны и цель, которую поставило перед собой наше правительство, совершенно реалистична", - заявил Кобахидзе.За 12 лет в Грузии построили 63 гидроэлектростанции, две теплоэлектростанции и одну ветряную электростанцию. Названа стоимость проекта подводного электрокабеля из Грузии в Европу>>Кобахидзе отметил значимость проекта прокладки высоковольтного электрокабеля по дну Черного моря в Европу длиной 1 155 километра. Работы планируется завершить к 2030 году. ВиноделиеВ целом на сельское хозяйство в течение следующих 4 лет "Грузинская мечта" обещает выделить 3 млрд лари.За 12 лет площадь виноградников в Грузии увеличилась на 70%, а доходы виноградарей выросли с 70 миллионов лари до 350 миллионов лари. К 2028 году ожидается рост экспорта вина до 500 миллионов лари, сказал Кобахидзе. СпортВ развитие спортивной инфраструктуры планируется вложить 2 млрд лари, заявил глава избирательного штаба "Грузинской мечты".В планы входит строительство нового футбольного стадиона в Тбилиси, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Параллельно строительству планируется подача заявки на проведение финал Лиги чемпионов 2028 года в столице Грузии.Здравоохранение и социальна помощьБюджет сфер здравоохранения и социальной помощи продолжит расти, сказал Кобахидзе. До смены власти на эти сферы из бюджета выделялось 2 млрд лари, что составляло 21,6% госбюджета, а в 2024 году эта сумма выросла почти до 8 млрд (27%).Глава штаба "Грузинской мечты" пообещал, что в рамках текущих проектов еще 6 тысяч вынужденно перемещенных семей получат в собственность квартиры в новостройках. Кроме тогоПо словам Кобахидзе, на развитие регионов в рамках Фонда регионального развития будет выделено более 2 млрд лари.За последние 2,5 года Грузия привлекла 5 млрд долларов прямых инвестиций, что дает основания для оптимистичных прогнозов. В течение следующих 4 года планируется привлечение еще 9 млрд долларов, сказал глава штаба "Грузинской мечты".Особое внимание в течение четырех лет будет уделено поддержке инновационных стартапов. Кобахидзе выделил такие направления, как искусственный интеллект, фаги и агротехнологии. В бывшем здании парламента Грузии в городе Кутаиси (регион Имерети) разместится Кутаисский технологических хаб, в котором будет функционировать современный технопарк, будут офисы для соответствующих международных организаций и так далее. В течение четырех лет завершатся работы по созданию систем раннего предупреждения современных стандартов, сказал Кобахидзе."Грузинская мечта" также планирует улучшить материально-техническую базу для полицейских и пожарных-спасателей, а также улучшить социальные условия полицейских. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, анаклия, батуми, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024