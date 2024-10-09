https://sputnik-georgia.ru/20241009/marionetka-ili-lider-prezident-gruzii-prodolzhaet-vstrechi-s-oppozitsiey-pered-vyborami-290267133.html
Марионетка или лидер? Президент Грузии продолжает встречи с оппозицией перед выборами
Марионетка или лидер? Президент Грузии продолжает встречи с оппозицией перед выборами
Sputnik Грузия
Правящая партия обвиняет президента Грузии в радикализации процессов в стране 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T13:51+0400
2024-10-09T13:51+0400
2024-10-09T13:54+0400
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мамука хазарадзе
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тбилиси
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили – марионетка, выполняющая задания извне, и часть этих заданий – консультации с представителями оппозиции по поводу формирования технического правительства после парламентских выборов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе. Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции, подписавшими "Грузинскую хартию" в президентском дворце о кандидатуре на пост премьер-министра и составе технического правительства. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. И то заявление, которое связано с техническим правительством, является ничем иным, как управляемым извне посланием, которое она должна озвучить и каким-то образом попытаться донести его до общественности и обмануть ее, отметил он. Президент и оппозиция хотят объявить Грузию "банановой республикой" – Папуашвили>>Этот фильм, по словам депутата, грузинский народ уже видел. "Грузинский народ еще раз осудит их на политическом судилище 26 октября", – отметил Гордуладзе. Без консенсуса Безрезультатно завершился очередной раунд консультаций, который накануне прошел во дворце Орбелиани. Достичь согласия по главному вопросу не удалось с лидерами оппозиционного объединения "Сильная Грузия", созданного на базе партии "Лело для Грузии". Переговоры зашли в тупик после того, как в "Сильной Грузии" сказали Зурабишвили, что говорить о формировании коалиционного правительства и кандидате на пост премьер-министра до парламентских выборов нецелесообразно, указав президенту на то, что она сама же нарушает пункты написанной ею же хартии. Выборы в этой стране и их результаты принадлежат народу, заявил другой лидер партии Мамука Хазарадзе, добавив, что все остальные вопросы должны рассматриваться в рамках хартии после выборов. Двери президентской резиденции накануне открылись для представителей коалиции из трех партий "Единство – Национальное движение". После консультаций было заявлено, что соглашение было достигнуто только по общим принципам, и следует продолжить обсуждение плана действий. "Что касается кандидата на пост премьер-министра, то на данном этапе не было речи о конкретных именах и фамилиях. Президент также прекрасно понимает, что сейчас главное победить, и эта победа должна быть одержана политическими партиями вместе с грузинским народом, для чего необходима очень активная кампания", – заявила Тина Бокучава. Без перспективы Между тем, правящая команда обвиняет Зурабишвили в радикализации процессов и нарушении Конституции. "Грузинская мечта" уверена, что продолжающийся во дворце Орбелиани процесс бесперспективен, а Зурабишвили понесет ответственность за грубое нарушение правовых норм путем импичмента. О том, что правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, стало известно 7 октября. Как заявил глава парламента Шалва Папуашвили, большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов. А вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября. "Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии>>"Факт, что то, чем занимается Саломе Зурабишвили, не является делом президента. У нее должна быть совершенно иная функция, нежели радикализация общества", – заявил депутат от правящей партии Давид Матикашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Правящая партия назвала встречи президента Грузии с оппозицией "театром абсурда">>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Марионетка или лидер? Президент Грузии продолжает встречи с оппозицией перед выборами
13:51 09.10.2024 (обновлено: 13:54 09.10.2024)
Правящая партия обвиняет президента Грузии в радикализации процессов в стране
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили – марионетка, выполняющая задания извне, и часть этих заданий – консультации с представителями оппозиции по поводу формирования технического правительства после парламентских выборов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе.
Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции, подписавшими "Грузинскую хартию" в президентском дворце о кандидатуре на пост премьер-министра и составе технического правительства. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы.
"Она всего лишь марионетка, управляемая извне, и она всегда будет делать заявления, которые ей будут поручены извне", – заявил Гордуладзе.
И то заявление, которое связано с техническим правительством, является ничем иным, как управляемым извне посланием, которое она должна озвучить и каким-то образом попытаться донести его до общественности и обмануть ее, отметил он.
Этот фильм, по словам депутата, грузинский народ уже видел.
"Грузинский народ еще раз осудит их на политическом судилище 26 октября", – отметил Гордуладзе.
Безрезультатно завершился очередной раунд консультаций, который накануне прошел во дворце Орбелиани. Достичь согласия по главному вопросу не удалось с лидерами оппозиционного объединения "Сильная Грузия", созданного на базе партии "Лело для Грузии".
Переговоры зашли в тупик после того, как в "Сильной Грузии" сказали Зурабишвили, что говорить о формировании коалиционного правительства и кандидате на пост премьер-министра до парламентских выборов нецелесообразно, указав президенту на то, что она сама же нарушает пункты написанной ею же хартии.
"В хартии не раз написано, что весь процесс начинается после того, как политики получат мандат", – заявила один из лидеров оппозиционного объединения "Сильная Грузия" Анна Долидзе.
Выборы в этой стране и их результаты принадлежат народу, заявил другой лидер партии Мамука Хазарадзе, добавив, что все остальные вопросы должны рассматриваться в рамках хартии после выборов.
"Мы не считаем, что политики до выборов должны решать вопрос назначения или неназначения того или иного должностного лица. Выбор грузинского народа превыше всего. Прежде всего мы должны дождаться 26 октября", – подчеркнул Хазарадзе.
Двери президентской резиденции накануне открылись для представителей коалиции из трех партий "Единство – Национальное движение". После консультаций было заявлено, что соглашение было достигнуто только по общим принципам, и следует продолжить обсуждение плана действий.
"Что касается кандидата на пост премьер-министра, то на данном этапе не было речи о конкретных именах и фамилиях. Президент также прекрасно понимает, что сейчас главное победить, и эта победа должна быть одержана политическими партиями вместе с грузинским народом, для чего необходима очень активная кампания", – заявила Тина Бокучава.
Между тем, правящая команда обвиняет Зурабишвили в радикализации процессов и нарушении Конституции. "Грузинская мечта" уверена, что продолжающийся во дворце Орбелиани процесс бесперспективен, а Зурабишвили понесет ответственность за грубое нарушение правовых норм путем импичмента.
О том, что правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, стало известно 7 октября. Как заявил глава парламента Шалва Папуашвили, большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов. А вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября.
"Факт, что то, чем занимается Саломе Зурабишвили, не является делом президента. У нее должна быть совершенно иная функция, нежели радикализация общества", – заявил депутат от правящей партии Давид Матикашвили.
В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты.
Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения".
Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".