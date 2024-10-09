https://sputnik-georgia.ru/20241009/marionetka-ili-lider-prezident-gruzii-prodolzhaet-vstrechi-s-oppozitsiey-pered-vyborami-290267133.html

Марионетка или лидер? Президент Грузии продолжает встречи с оппозицией перед выборами

Марионетка или лидер? Президент Грузии продолжает встречи с оппозицией перед выборами

Sputnik Грузия

Правящая партия обвиняет президента Грузии в радикализации процессов в стране 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T13:51+0400

2024-10-09T13:51+0400

2024-10-09T13:54+0400

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тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили – марионетка, выполняющая задания извне, и часть этих заданий – консультации с представителями оппозиции по поводу формирования технического правительства после парламентских выборов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе. Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции, подписавшими "Грузинскую хартию" в президентском дворце о кандидатуре на пост премьер-министра и составе технического правительства. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. И то заявление, которое связано с техническим правительством, является ничем иным, как управляемым извне посланием, которое она должна озвучить и каким-то образом попытаться донести его до общественности и обмануть ее, отметил он. Президент и оппозиция хотят объявить Грузию "банановой республикой" – Папуашвили>>Этот фильм, по словам депутата, грузинский народ уже видел. "Грузинский народ еще раз осудит их на политическом судилище 26 октября", – отметил Гордуладзе. Без консенсуса Безрезультатно завершился очередной раунд консультаций, который накануне прошел во дворце Орбелиани. Достичь согласия по главному вопросу не удалось с лидерами оппозиционного объединения "Сильная Грузия", созданного на базе партии "Лело для Грузии". Переговоры зашли в тупик после того, как в "Сильной Грузии" сказали Зурабишвили, что говорить о формировании коалиционного правительства и кандидате на пост премьер-министра до парламентских выборов нецелесообразно, указав президенту на то, что она сама же нарушает пункты написанной ею же хартии. Выборы в этой стране и их результаты принадлежат народу, заявил другой лидер партии Мамука Хазарадзе, добавив, что все остальные вопросы должны рассматриваться в рамках хартии после выборов. Двери президентской резиденции накануне открылись для представителей коалиции из трех партий "Единство – Национальное движение". После консультаций было заявлено, что соглашение было достигнуто только по общим принципам, и следует продолжить обсуждение плана действий. "Что касается кандидата на пост премьер-министра, то на данном этапе не было речи о конкретных именах и фамилиях. Президент также прекрасно понимает, что сейчас главное победить, и эта победа должна быть одержана политическими партиями вместе с грузинским народом, для чего необходима очень активная кампания", – заявила Тина Бокучава. Без перспективы Между тем, правящая команда обвиняет Зурабишвили в радикализации процессов и нарушении Конституции. "Грузинская мечта" уверена, что продолжающийся во дворце Орбелиани процесс бесперспективен, а Зурабишвили понесет ответственность за грубое нарушение правовых норм путем импичмента. О том, что правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, стало известно 7 октября. Как заявил глава парламента Шалва Папуашвили, большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов. А вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября. "Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии>>"Факт, что то, чем занимается Саломе Зурабишвили, не является делом президента. У нее должна быть совершенно иная функция, нежели радикализация общества", – заявил депутат от правящей партии Давид Матикашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Правящая партия назвала встречи президента Грузии с оппозицией "театром абсурда">>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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