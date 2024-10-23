https://sputnik-georgia.ru/20241023/lidery-gruzinskoy-mechty-vystupili-s-glavnymi-obeschaniyami-na-mnogotysyachnoy-aktsii-v-tbilisi-290510254.html

Лидеры "Грузинской мечты" выступили с главными обещаниями на многотысячной акции в Тбилиси

Лидеры "Грузинской мечты" выступили с главными обещаниями на многотысячной акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Среди участников заключительного мероприятия в рамках предвыборной кампании "Грузинской мечты" были два сына Иванишвили 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T21:55+0400

2024-10-23T21:55+0400

2024-10-23T23:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за три дня до парламентских выборов собрали десятки тысяч сторонников на главной площади Тбилиси и пообещали сделать все возможное для сохранения мира и дальнейшего развития страны. Среди участников заключительного мероприятия в рамках предвыборной кампании "Грузинской мечты" были два сына основателя и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили – Цотне и Бера. Младший сын Иванишвили Цотне участвовал в шествии до площади Свободы вместе с представителями и сторонниками "Грузинской мечты". А Бера даже вышел на сцену, когда завершились выступления лидеров партии, и обратился к собравшимся. В завершение он исполнил одну из своих песен. Среди участников предвыборной акции были именитые спортсмены, включая олимпийских чемпионов, общественные деятели и рядовые граждане. На предвыборную встречу "Грузинской мечты" в столицу приехали в том числе жители регионов. Сторонники правящей партии заполнили всю площадь Свободы, а также часть проспекта Руставели и улицы Пушкина. При этом он призвал всех идти на выборы и голосовать за "Грузинскую мечту", заверив, что он вместе со своей командой справится со всеми стоящими перед Грузией вызовами."В случае получения конституционного большинства, мы на уровне Конституции запретим "Национальное движение" и партии-сателлиты, а за совершенные в отношении населения Грузии преступления, в том числе за самое тяжкое – за войну, "Национальное движение" и партии-сателлиты будут наказаны по всей строгости закона", - заявил Иванишвили. Кроме того, он вновь пообещал на уровне Конституции закрепить защиту семейных ценностей и несовершеннолетних, а также отразить в главном законе страны важную роль Грузинской православной церкви.В свою очередь председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили назвал главных соперников правящей партии на предстоящих выборах. "На преступника Саакашвили и старое "Национальное движение" я больше не буду тратить время. Вторая партия, "новое "Национальное движение" (партия "Ахали" – ред.), принадлежит прокурору-палачу режима, автору медиа-террора, преступнику Гварамия и второму преступнику, бывшему председателю "Нацдвижения" Мелия", - заявил Гарибашвили.Саакашвили был признан виновным по двум делам – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Наказание в виде 6 лет заключения он отбывает с октября 2021 года. Решением ЕСПЧ кампания по освобождению Саакашвили завершена навсегда – глава Минюста>>Гварамия 2022 году получил 3,5 года тюрьмы за нанесение телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором. Было отмечено, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.ЕСПЧ отказал в рассмотрении иска Гварамия – реакция в Грузии>>Спустя год бывшего замгенпрокурора, экс-министра юстиции, экс-министра образования, основателя оппозиционного телеканала "Мтавари" Гварамия помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по Мелия>>Мелия провел под арестом несколько месяцев, с февраля по май 2023 года, в рамках дела об организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года."Третья маленькая партия ("Лело для Грузии" – ред.) – дополнение к этим двум, и она принадлежит мародеру и рэкетеру бизнеса, финансовому палачу преступного режима Саакашвили, также преступнику и официально признанному мошенником Хазарадзе", - заявил Гарибашвили. Основатели одного из крупнейших банков страны TBC Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2022 году были признаны судом виновнымы в мошенничестве по делу об отмывании около 17 миллионов долларов в 2008 году. Они получили по 7 лет тюрьмы, но остались на свободе, так как истек срок давности преследования.Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank>>"Четвертая партия является дополнением к трем предыдущим и принадлежит предавшему свою команду и страну Георгию Гахария... Сегодня больше всего именно они (Хазарадзе и Гахария – ред.) в замаскированной форме помогают преступнику Саакашвили и его кровавому режиму вернуться к власти в виде коалиции агентуры", - сказал Гарибашвили. Задачей агентуры, по словам председателя "Грузинской мечты", является выполнение заданий зарубежных сил – введение санкций против России, то есть разрушение экономики Грузии и втягивание страны в войну с Россией, что означает полное разрушение страны и потерю государственности. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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