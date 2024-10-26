https://sputnik-georgia.ru/20241026/partii-dengi-vmeshatelstvo-obvineniya-i-mnogoe-drugoe---vse-o-vyborakh-parlament-gruzii-290544278.html

Партии, деньги, вмешательство, обвинения и многое другое - все о выборах парламент Грузии

Партии, деньги, вмешательство, обвинения и многое другое - все о выборах парламент Грузии

Sputnik Грузия

Если верить словам политиков, то для Грузии парламентские выборы 26 октября 2024 года - это Армагедон 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T01:37+0400

2024-10-26T01:37+0400

2024-10-26T01:37+0400

политика

грузия

аналитика

саломе зурабишвили

единое национальное движение

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия в очередной раз казалась на распутье, заявляют главные конкуренты на парламентских выборах в Грузии и предлагают избирателям сделать выбор между светлым будущим и уничтожением государства. Если верить словам политиков, то для Грузии парламентские выборы 26 октября 2024 года - это Армагедон. Поляризация в политической жизни страны достигла такого уровня, что информационный поток от противоборствующих сторон превратился в воронку, откуда простым смертным уже очень сложно выбраться. Представители правящей партии "Грузинская мечта" изо дня в день заявляют, что до власти пытаются дорваться иностранные агенты, которые в 2004-2012 годах уже показали на что способны. На этот раз бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и партии-сателлиты по поручению зарубежных хозяев любой ценой хотят втянуть страну в войну против России и тем самым уничтожить Грузию. По версии оппозиционной четверки, которые являются главными соперниками "Грузинской мечты", нынешние власти Грузии испортили отношения с Западом, лишили население шанса стать частью Евросоюза и тянут страну в объятия России. И в этом с ними солидарна президент Грузии Саломе Зурабишвили.Таким образом, для всех сторон нынешние парламентские выборы - это референдум, только для "Грузинской мечты" выбор между войной и миром, а для оппозиции - между Западом и Россией, что, по их словам, означает лишение страны свободы и даже государственности. Детально о том, кто главные конкуренты на парламентских выборах, каким они рисуют будущее Грузии и что обещает избирателям, читайте в нашем материале:Впервые депутатов парламента Грузии будут выбирать только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, за которых проголосуют не менее 5% пришедших на выборы избирателей.Выбор населению Грузии предстоит сделать между 18 партиями, пять из которых включили в свои партийные списки партнеров по их коалициям.Еще одним новшеством на этих выборах является то, что почти все избиратели, не считая эмигрантов за рубежом и жителей высокогорных районов, будут голосовать по новым технологиям - удостоверяющие личность документ будут проверять в аппарате верификации, а голоса будет считать специальный считывающий аппарат. Все о новой процедуре голосования, избирательных участках, наблюдателях и немного сравнения с прошлыми выборами мы собрали в одном материале:Главные соперники в течение последней недели до выборов устроили показательные выступления. Мерились количеством сторонников, яркими речами и красочными постановками. Первыми, 20 октября были неправительственные организации и оппозиционные партии, которые устроили шествия по центральным проспектам Тбилиси, а после собрались на символическом месте - площади Свободы. Там со сцены к участникам многотысячной акции обращались лидеры неправительственного сектора и призывали голосовать за оппозицию.Многие из них являются наблюдателями на выборах и по идее должны составить объективные заключения, но власти в этом очень сомневаются."Грузинская мечта" провела итоговую встречу с избирателями в рамках своей предвыборной кампании 23 октября. В этот день также были перекрыты для транспорта центральные проспекты и состоялись шествия до площади Свободы. Со сцены на площади Свободы выступали лидеры правящей партии, в том числе ее основатель Бидзина Иванишвили и его средний сын Беру. В завершение мероприятия Бера спел для собравшихся. О том, как проходили масштабные предвыборные акции правящей партии и неправительственных организаций с оппозиционными партиями, читайте в наших материалах:Оппозиция, с которой "Грузинской мечте" предстоит побороться в день голосования, оказалась лишь верхушкой айсберга. Во всяком случае так говорят в правящей партии, и отмечают, что нынешние выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. После начала конфликта на Украине высокопоставленные представители Запада сначала оказывали давление на представителей власти в кабинетах, за закрытыми дверями, а не получив желаемого стали открыто критиковать за "откат демократии", говорят в лидеры страны. Но одной только критикой, которая сначала шла от евродепутатов, многие годы являющихся друзьями грузинской оппозиции, а потом уже и от лидеров Евросоюза, Госдепа США, дипломатов, дело не обошлось. После того, как парламент этой весной принял закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии превратились в прокаженных для Запада. От встреч с властями отказались руководители как Евросоюза, так и США. По причине "отката демократии" заморожена была часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Детально о том, почему перед выборами подозрительно тихо и кто реально борется с властями Грузии, читайте в материале: По мнению критиков, очень сомнительно, чтобы Запад без задней мысли поднял такой ажиотаж из-за закона, который ничего не запрещает, а лишь требует прозрачности поступающих из-за рубежа финансов. Либо реально есть что скрывать, либо это единственный способ давления на власти Грузии, чтобы добиться того, о чем открыто говорить пока нельзя. А говорить нельзя о том, что Грузию всячески пытаются втянуть в вооруженный конфликт с Россией, так сказать, открыть второй фронт, утверждают в "Грузинской мечте".Власти изначально аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Новый закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Примечательно, что именно НПО упоминаются чаще всего в отчете "Грузинской мечты" по итогам наблюдения за предвыборной средой в период с 1 июня по 24 октября. В отчете говорится о том, что неправительственные организации все это время закрывали глаза на все нарушения оппозиции и вмешательство в выборы из-за рубежа, и при этом сами переходили допустимые границы. В свою очередь главными "героями" отчетов НПО стали "Грузинская мечта" и государственные органы. Детально об угрозах и насилии, подкупе избирателей, буллинге, зарубежном вмешательстве в выборы, использовании административного ресурса читайте отчетах:Самой богатой партией в Грузии на сегодняшний день является "Грузинская мечта". У нее были самые большие доходы в период после официального открытия предвыборной кампании (с 27 августа по 7 октября). В частности, ее доходы составили 6 561 577 лари, а расходы - 13 365 215 лари.На втором месте оказалась коалиция "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", которую создали партии бывших членов прошлом правящей партии "Единое национальное движение". Доходы коалиции составили 5 539 207 лари, расходы - 5 366 644 лари. Третье место досталось коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы". Главную партию в коалиции "Лело для Грузии" и саму коалицию возглавляет Мамука Хазарадзе, основатель одного из крупнейших банков страны - TBC. Доходы коалиции составили 5 147 579 лари, а расходы - 4 990 208 лари.Чего ждать в данной обстановке от выборов и как будут развиваться события, в интервью Sputnik Грузия за несколько дней до голосования рассказали эксперты. Все они уверены в победе "Грузинской мечты". Правда, в таком случае не исключено еще большее ухудшение отношений между Грузией и Западом, что может привести к введению все новых и новых санкций. Но такое отношение к властям, как считают эксперты, может только сплотить народ, а Запад может потерять Южный Кавказ.Читайте интервью Sputnik Грузия с экспертами:

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политика, грузия, аналитика, саломе зурабишвили , единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024