https://sputnik-georgia.ru/20241027/popakhivaet-grazhdanskoy-voynoy---moroshkina-o-vozmozhnykh-aktsiyakh-iz-za-itogov-vyborov-v-gruzii-290618397.html

Попахивает гражданской войной – Морошкина о возможных акциях из-за итогов выборов в Грузии

Попахивает гражданской войной – Морошкина о возможных акциях из-за итогов выборов в Грузии

Sputnik Грузия

Политолог оценила прошедшие в Грузии парламентские выборы и высказала мнение, что в "Грузинской мечте" завелся Троянский конь 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T18:30+0400

2024-10-27T18:30+0400

2024-10-27T22:31+0400

парламентские выборы

политика

новости

грузия

лали морошкина

бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/03/287745258_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_420b5f0964a6a8a7b6e775c626062f83.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Уличные протесты, которые может начать объявившая недоверие результатам парламентских выборов в Грузии оппозиция, могут вылиться в гражданскую войну, заявила политолог Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.По ее словам, если оппозиция не хочет увидеть такого плачевного для себя результата, ей лучше признать выборы и войти в парламент. При этом она выразила негодование по поводу того, какие партии вошли в парламент. "К сожалению, сейчас это будет не парламент, а гадюшник, учитывая какое количество оппозиционных партий входит в него. И мне, как гражданке Грузии, очень больно наблюдать, как мучители людей, которые надругались над гражданами Грузии, будут теперь сидеть в теплых креслах парламента Грузии", – сказала Морошкина. Работу Центризбиркома политолог похвалила, дав высокую оценку организации выборов. Касательно правящей партии "Грузинская мечта" она сказала, что ей не удалось достичь стратегических целей. То, что правящая партия хоть и победила по стране в целом, но заметно уступила оппозиции в Тбилиси, говорит о имеющихся у нее проблемах. "К сожалению, стратегические планы не достигнуты, потому что все-таки "Мечта" думала получить конституционное большинство. "Грузинская мечта" обижается, когда им говорят, что нужны доработки, а надо прислушиваться к людям, которые держат руку на пульсе, и которые делают правильные выводы из той ситуации, которая складывалась в последние годы", -–отметила Морошкина. Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили>>По ее словам, надо было больше работать с интеллектуальными людьми, с политологами, аналитиками, с теми людьми, которые на самом деле делают погоду, а не с квазиполитиками, которые ничего из себя не представляют. Морошкина выразила уверенность, что победа "Грузинской мечты" была заслугой основателя и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили. В регионах же, по ее словам, проделанная работа дала результаты. "Когда вчера Иванишвили выступил с поздравлениями, он сказал, что мы будем ближе к народу, будем прислушиваться ко всему. Думаю, что так и будет", - заявила Морошкина. IRI и NDI заявили о большом количестве недостатков в процессе выборов в Грузии>>Политолог полагает, что в "Грузинской мечте" завелся Троянский конь. "У меня есть свое мнение, кто виноват, но, еще рано выдавать эту информацию. Кто-то был Троянским конем. Кто-то, очень темная лошадка в команде правящей партии сыграла против "Мечты". Иванишвили вытянул эту команду за счет своего рейтинга", - сказала Морошкина. Она отметила, что Иванишвили начнет всерьез задумываться над будущим основанной им партии. "Хотя, предпосылки уже есть. В одном из своих последних интервью Иванишвили сказал, что это последний год, когда "Мечта" - правящая партия, что пора найти ей замену. Он сказал, что через четыре года должна появиться реальная оппозиция, которая и заменит "Грузинскую мечту", - заявила Морошкина. Что касается прошедших накануне выборов, она сказала, что пока рано давать им полноценную оценку. Тем не менее она отметила, что они прошли максимально мирно, не считая нескольких инцидентов, которые были похожи на театральную постановку.Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов>>"Факт, что оппозиционные каналы пытались раздуть ситуацию. К сожалению, в стране больше оппозиционных каналов, и такая картина складывалась, как будто что-то происходит. На самом деле, это была буря в стакане. Реально, все наблюдатели говорили, что очень мирно идет все", - отметила Морошкина.Касательно планов оппозиции, она сказала, что следует дождаться указаний из Запада. "Сейчас мы будем ждать, какие указания получит президент Саломе Зурабишвили от Запада, и как она себя поведет, и уже после можно будет окончательно сказать, что нам дали эти выборы. Думаю Запад и Зурабишвили будут умнее, и не потеряют и то, что получили на выборах", - заявила Морошкина.Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов>>Зурабишвили уже давно конфликтует с "Грузинской мечтой", благодаря поддержке которой она стала президентом, и открыто помогает оппозиции. Лидеры правящей партии говорят, что своими действиями, в том числе не соблюдая политический нейтралитет, президент постоянно нарушает Конституцию. По итогам выборов, в парламент проходят пять политических сил – "Грузинская мечта", "Коалиция за перемены", "Единство национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, лали морошкина, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024