https://sputnik-georgia.ru/20241027/vybory-ukrali---chast-oppozitsii-ne-priznaet-rezultaty-vyborov-v-parlament-gruzii---290602968.html

"Выборы украли" - часть оппозиции не признает результаты выборов в парламент Грузии

"Выборы украли" - часть оппозиции не признает результаты выборов в парламент Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство - национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из... 27.10.2024, Sputnik Грузия

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2024-10-27T01:02+0400

парламентские выборы

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ника гварамия

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство - национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набрала 52,98% голосов по результатам обработки 69,94% бюллетеней. В выборах, по предварительным данным, приняли участие 2 060 412 избирателей (58,94%).По его словам, схема кражи выборов раскрыта. "Мы пообещали вам защитить выборы, и извините, что мы сразу не были успешны в раскрытии этой сложной технологической схемы и только после фальсифицирования обнаружили эту проблему. Мы не признаем результаты этих выборов", - сказал Гварамия."Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") получает, по предварительным данным ЦИК, 11,99%.Отказалось признавать результаты ЦИК и объединение "Единство - национальное движение", в которое помимо бывшей правящей партии "Единое национальное движение" входят партии ее бывших членов - "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". "Сегодняшние парламентские выборы были победой грузинского народа и остаются победой грузинского народа. Это показали в том числе проведенные международными организациями экзитполы, где с большим преимуществом победила проевропейская, прозападная оппозиция", - сказала председатель "Нацдвижения" Тина Бокучава. Она так же как и Гварамия заявила, что выборы были украдены. "От имени "Единство - национальное движение" заявляем, что мы не принимаем результаты украденных, похищенных выборов и мы не собираемся признавать результаты этих украденных, похищенных выборов", - заявила Бокучава. Она выразила надежду, что этой позиции будет придерживаться вся оппозиция, и подчеркнула, что "Единство - национальное движение" будет бороться за европейское будущее как никогда прежде. Кроме того, Бокучава сказала, что уже состоялась встреча с прозападными партнерами и выразила уверенность, что следующее правительство Грузии будет коалиционным. О том, что оппозиция в действительности не проводит предвыборную кампанию, а готовится ко второму дню голосования, то есть планируют объявить недоверие результатам ЦИК и прибегнуть к уличным протестом, не раз говорили лидеры правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". При этом в "Грузинской мечте" подчеркивали, что оппозиция израсходовала весь свой протестный ресурс весной, когда проводила акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024