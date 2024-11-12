https://sputnik-georgia.ru/20241112/evropeyskie-deputaty-topchut-suverenitet-gruzii--deputat--290844870.html

Европейские депутаты топчут суверенитет Грузии – депутат

Европейские депутаты топчут суверенитет Грузии – депутат

Sputnik Грузия

На акции оппозиции в Тбилиси вице-спикер парламента Польши заявил, что Михаил Саакашвили должен быть на свободе 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T14:26+0400

2024-11-12T14:26+0400

2024-11-12T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Призывы освободить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и участие европейских депутатов в акции протеста в Тбилиси является грубым вмешательством во внутренние дела и посягательство на суверенитет страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе. Накануне представители парламентов восьми стран Евросоюза приняли участие в акции протеста, которая прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых. Вице-спикер парламента Польши Михал Каминьский, помимо прочего заявил, что Саакашвили должен быть на свободе. Подобное отношение, по словам депутата, категорически неприемлемо. "Как будто нет ни Устава ООН, ни суверенитета страны, ни равенства между странами, и вся страна должна плясать под чью-то дудку и желания, что категорически неприемлемо", – подчеркнул Гордуладзе. Европейские депутаты в Тбилиси – отказ "Грузинской мечты" и акция протеста>>В свою очередь депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили отметил, что прибывшие в Грузию европейские депутаты не представляют никого, в том числе и Евросоюз. "Есть решение Страсбурга, который сказал, что Саакашвили сидит абсолютно законно и справедливо, и никто его там не мучает. Соответственно, тем самым Европейский суд вылил холодную воду и на послов, и на выступавших здесь", – заявил Мачарашвили. Отсюда следует тот факт, что каждый должен заботиться о своей стране, добавил депутат. Турне по-европейскиПредставители правящей партии "Грузинская мечта" не стали встречаться с зарубежными депутатами, несмотря на выраженную некоторыми членами делегации инициативу. С утра в понедельник глава парламента Шалва Папуашвили обнародовал открытое письмо, в котором говорились о недружественном отношении этих политиков к Грузии.В зарубежную делегацию вошли представители парламентов Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии и Франции. Из них самой жесткой риторикой отличается председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром".Утром в понедельник они первым делом отправились в президентский дворец, где на пресс-конференции критиковали прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы и принятые в этом году законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Каладзе назвал бездельниками прибывших в Тбилиси членов парламентов стран ЕС>>Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока на них не прольется свет. По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования, и запугивания избирателей требуют проведения независимого расследования.Вечером, после встреч с оппозицией и представителями неправительственных организаций, они отправились на акцию протеста перед парламентом Грузии, организаторы которой требовали проведения новых выборов.Со сцены депутаты парламентов стран ЕС говорили, что кто-то пытается забрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться, и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. "Умирающий" нарцисс-манипулятор подрывает хартию оппозиции – Черголеишвили о Саакашвили>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Имя Саакашвили появилось деле о попытке убийства Таргамадзе>>В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, гурам мачарашвили, еспч, украина