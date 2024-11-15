https://sputnik-georgia.ru/20241115/aktsii-protesta-v-tbilisi-i-batumi---studenty-i-oppozitsiya-oprotestovyvayut-itogi-vyborov-290917723.html

Акции протеста в Тбилиси и Батуми – студенты и оппозиция опротестовывают итоги выборов

Акции протеста в Тбилиси и Батуми – студенты и оппозиция опротестовывают итоги выборов

Sputnik Грузия

Активизировавшихся вечером студентов Тбилисского госуниверситета в здание вуза не впустили 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T23:23+0400

2024-11-15T23:23+0400

2024-11-15T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Начавшуюся в Батумском государственном университете волну протеста подхватили студенты тбилисских вузов – они в течение нескольких часов при поддержке лидеров оппозиции устраивали шествия от одного университета к другому и периодически перекрывали проезжую часть, опротестовывая таким образом результаты парламентских выборов. По итогам выборов 26 октября в парламент прошли пять политических сил. "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов и тем самым сохранила за собой власть. Прошедшие в парламент три оппозиционных объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о тотальной фальсификации. В Батуми студенческое протестное движение началось в четверг, 14 ноября, и уже второй день не прекращается. Участвующие в акции студенты не покидают университет, сидят прямо на полу. В Тбилиси митинговать начали в пятницу днем. Сначала акция прошла у Тбилисского апелляционного суда из-за объявления заседания, на котором должны были рассматриваться иски с требованием аннулирования итоговых протоколов окружных избирательных комиссий, закрытым. Представители коалиции "Единство – национальное движение" заявили, что правосудие превратилось в макулатуру и забросали лестницу суда распечатками опубликованных на сайте ЦИК протоколов с избирательных участков и плакатами с надписями: "Отмененный суд. Отмененные выборы", "Верни себе голос".Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>К вечеру стало известно, что апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда, которого не убедили аргументы истцов о массовом нарушении на выборах принципа тайны голосования и который не стал аннулировать итоговые протоколы окружных избирательных комиссий. Эти иски подали неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ), которая на пятый день после выборов и подняла тему нарушения принципа тайны голосования во время голосования, и оппозиционные объединения "Единство – национальное движение" и "Сильная Грузия".В 19:00 протестовать начали студенты. Они собрались на площади Первой Республики и устроили шествие по проезжей части в первому корпусу Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе. На месте их встретили закрытые двери и кордон полиции. Студенты обвиняли полицейских в нарушении их прав и требовали впустить в здание. Произошло несколько стычек, когда студенты попытались прорвать кордон, но обстановка вскоре разрядилась. Студентов на месте поддерживали лидеры оппозиционных партий, которые прошли в парламент, но отказались признавать результаты выборов. Оппозиция все же войдет в парламент – премьер Грузии>>Центральная избирательная комиссия Грузии подведет итоги парламентских выборов 16 ноября. Согласно ее предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мест в парламенте."Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") получила 18 мандатов, "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 17, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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