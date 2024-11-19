https://sputnik-georgia.ru/20241119/oppozitsiya-vernula-sebe-prezhnee-mesto-protesta-v-tbilisi---sobytiya-posle-razgona-291006185.html

Оппозиция вернула себе прежнее место протеста в Тбилиси – события после разгона

Оппозиция вернула себе прежнее место протеста в Тбилиси – события после разгона

Sputnik Грузия

Напротив Тбилисского госуниверситета вновь начали устанавливать палатки 19.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-19T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Оппозиция и ее сторонники, требующие проведения новых парламентских выборов в Грузии, вернулись на прежнее место проведения акции протеста – на пересечение улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе.Беспрерывная акция протеста началась на этом месте 17 ноября. Митингующие сначала расставили палатки, а после забаррикадировали проезд на занятую ими территорию микроавтобусами, мешками с песком, мусорными баками и другими предметами. Перекрытие одной из ключевых транспортных артерий в центре Тбилиси усилило пробки в городе, так как общественный транспорт и автомобилисты были вынуждены пользоваться объездными дорогами. Около 07:00 на месте появились силовики и потребовали освободить проезжую часть. Свое требование они объяснили тем, что, по закону, перекрывать дорогу можно только в том случае, если это вынужденная мера из-за большого количества собравшихся.Получив отказ, они начали вытеснять митингующих с территории. Некоторые активисты в знак протеста подожгли палатки.Полиция действовала логично – депутат о разгоне акции в Тбилиси>>Когда полиция освободила территорию от митингующих, за дело взялись сотрудники службы очистки "Тбилсервис Групп". Но на этом акция протеста не закончилась – митингующие остановились неподалеку, на проспекте Меликишвили, и начали призывать сторонников присоединиться к ним. Утром между участниками акции и силовиками периодически происходили стычки. Задержаны были 16 человек. Лидеры оппозиции заявили, что полиция жестоко расправилась с мирными митингующими, а в правящей партии "Грузинская мечта" сказали, что полиция действовала логично и в рамках закона.К вечеру количество митингующих начало увеличиваться. Около 20:00 оппозиция, представители гражданских движений и сторонники вновь двинулись в сторону своего прежнего места протеста – к первому корпусу Тбилисского государственного университета, а полиция не стала им мешать. На место вновь принесли палатки. Западные политики поощряют оппозицию в Грузии и призывают к "Майдану" – Мдинарадзе>>Организаторы акции – оппозиционные объединения "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", лидерами которых являются представители власти периода Михаила Саакашвили. На акциях в качестве рядовых участников присутствуют представители остальных оппозиционных сил, которые также прошли в парламент, – коалиции "Сильная Грузия" и партии "За Грузию".Символом акции оппозиционеры сделали черный круг на белом фоне. Это отсылка к бюллетеням на парламентских выборах 26 октября, на обратной стороне которых оставался след от маркера. Оппозиция и неправительственные организации пытались добиться через суды первой и второй инстанций признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования на 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии."Гибридная война" против выборов в Грузии – ответы "Грузинской мечты" на 13 обвинений>>Аргументы оппозиции и НПО оказались неубедительными ни для Центральной избирательной комиссии, ни для судов, за исключением одного – районного суда Тетрицкаро, решение которого позже упразднил Тбилисский апелляционный суд.По словам истцов, то, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией, является нарушением принципа тайного голосования.Для судов весомее оказались аргументы ЦИК, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Бюллетень нужно было положить в папку лицевой стороной вниз и, придерживая этой папкой, запустить в аппарат для подсчета голосов. Президент Грузии подала иск в Конституционный суд о нарушениях на выборах>>Во вторник днем президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, внесла иск в Конституционный суд с требованием признания нарушения на парламентских выборах принципов всеобщего и тайного голосования.Вечером стало известно, что иск с требованием признания парламентских выборов неконституционными в суд внесли 30 депутатов парламента. Заявление об этом сделала член коалиции "Единство – национальное движение" Тамар Кордзая. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилисский государственный университет , саломе зурабишвили , тамар кордзая, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024