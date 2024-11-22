https://sputnik-georgia.ru/20241122/pismo-k-bryusselyu-raskrylo-realnye-tseli-oppozitsii-v-gruzii--deputa-291043142.html

Письмо к Брюсселю раскрыло реальные цели оппозиции в Грузии – депутат

Письмо к Брюсселю раскрыло реальные цели оппозиции в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Оппозиционные партии хотят нанести Грузии большой ущерб, считают в "Грузинской мечте" 22.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-22T11:23+0400

2024-11-22T11:23+0400

2024-11-22T11:46+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

брюссель

жозеп боррель

тбилисский апелляционный суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузинские оппозиционные партии, направившие обращение к Брюсселю с конкретными требованиями, по сути являются одной группой с одинаковой целью, направленной против страны, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили. Прошедшие в парламент, но не признающие результаты выборов 26 октября оппозиционные партии отправили письмо главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю и главам МИД стран ЕС с просьбой дать властям Грузии понять, что новый парламент не будет иметь легитимность, пока парламентские выборы не будут признаны международным сообществом свободными и справедливыми. "Факт, что это одна и та же группа, с одними и теми же целями и методами, которые движут ими против этой страны. Об этом было заявлено в том письме, которое они направили в Брюссель, и в котором они хорошо сформулировали, чего хотят для своей страны", - заявила Бочоришвили.Премьер Грузии сравнил оппозицию с революционером-большевиком>>Это письмо еще раз подтвердило, что эти люди заботятся не о своей стране, а наоборот, пытаются нанести ей большой ущерб, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.Лидеры объединений "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия" и партии "За Грузию" в своем письме призвали Евросоюз сделать четкое заявление о том, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен из-за прошедших выборов и приостановить все официальные коммуникации ЕС с действующими властями. В частности, грузинские оппозиционеры предложили Евросоюзу отменить заседания Совета ассоциации ЕС – Грузия, приостановить политический диалог на высоком уровне, заморозить механизмы технического сотрудничества до тех пор, пока власти Грузии не согласятся на международное расследование прошедших выборов. Народ хочет понять, действительно ли нужна Грузия Евросоюзу – Папуашвили>>Всестороннюю международную оценку выборов, по их мнению, должна провести Миссия ЕС по наблюдению за выборами (EFM) в координации с ОБСЕ/БДИПЧ. Оппозиционеры призвали ЕС приостановить финансовую помощь (примерно 120 миллионов евро в год) для правительства Грузии до тех пор, пока не станут известны результаты расследования. Между тем оппоненты властей предложили ЕС перенаправить финансовую помощь грузинским неправительственным организациям и независимым СМИ, создать механизм прямой поддержки организаций гражданского общества, создать чрезвычайный фонд для независимых СМИ, сталкивающихся с давлением, поддержать программы, способствующие демократической устойчивости и честности выборов. В письме оппозиционеры назвали свое главное требование – о проведении новых парламентских выборов в 2025 году в условиях улучшенной избирательной среды, политически сбалансированной избирательной администрации и политически нейтральных госинститутов. Выборы глазами оппозиции Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых, произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей. Грузинский депутат обвинил правительство Литвы в двойных стандартах>>Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии. Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, жозеп боррель, тбилисский апелляционный суд