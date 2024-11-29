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Каладзе обратился к ЕС: хотите открыть переговоры? Открывайте

Каладзе обратился к ЕС: хотите открыть переговоры? Открывайте

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Власти Грузии никому не позволят шантажировать грузинский народ – если Евросоюз хочет открыть переговоры о принятии страны в свои... 29.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Власти Грузии никому не позволят шантажировать грузинский народ – если Евросоюз хочет открыть переговоры о принятии страны в свои ряды, грузинская сторона готова к этому, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Накануне власти Грузии озвучили решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Президент и оппозиция сразу назвали это доказательством отказа властей от интеграции в ЕС, и в крупных городах страны начались акции. Он подчеркнул, что вопрос о том, сможет ли Грузия перейти на новый этап сближения с Евросоюзом – этап переговоров, не должен использоваться как оружие для шантажа. Сначала, по словам Каладзе, этим оружием был вопрос, предоставят ли Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, а теперь – вопрос открытия переговоров. "Хотите открыть переговоры? Открывайте, мы готовы, кто вам мешает?!" - сказал Каладзе. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>Он отметил, что власти Грузии никому не позволят шантажировать грузинский народ. "Всем придется смирится, что Грузия – это не территория. Грузия – это родина. Как внутри страны, так и за ее пределами, пусть соизволят и будут уважать грузинский народ, культуру, традиции и прошлое", - заявил Каладзе. Волну протеста, которая началась после после решения властей Грузии на четыре года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, мэр Тбилиси назвал фальшивой. Эта фальшь, по его словам, основана на лжи – якобы власти приняли решение приостановить процесс вступления в ЕС. По его словам, власти никому позволят обращаться с Грузией так, как это происходило в последние месяцы. "Мы слышим оскорбительные заявления, принятые резолюции (жесткие резолюции Европарламента по Грузии – ред.), которые пропитаны ложью, клеветой, шантажом. Никому не будет дана возможность шантажа", - заявил Каладзе. Мэр напомнил о заявлении посла ЕС в Грузии Павла Герчинского перед парламентскими выборами о том, что переговоры о вступлении не откроются, если не будет отменен закон "О прозрачности иностранного влияния".Президент Грузии попросила послов стран ЕС о помощи в борьбе с властями>>Кроме того, в Евросоюзе говорят, что расширение ЕС произойдет не раньше 2030 года, отметил Каладзе. "И в чем тогда проблема?! Это ложный протест, все ложь", - сказал Каладзе.Он отметил, что каждая желающая вступить в Евросоюз страна должна соответствовать определенным критериям, в том числе в плане экономического развития, качества жизни. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси – МВД>>Украина и Молдова в июне 2025 года перешли на следующий этап сближения с ЕС – на этап переговоров, а властям Грузии было заявлено, что из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс евроинтеграции страны де-факто приостановлен. Решение властей премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Крайне разочаровывающее – посол ЕС о решении властей Грузии>>Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал решение властей страны "крайне разочаровывающим и крайне печальным". По его словам, вчерашнее заявление говорит о том, что Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет.Герчинский отметил, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, Украины и Молдовы, из которых две последние движутся вперед быстрыми темпами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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