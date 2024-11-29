В Тбилиси и Батуми возобновились акции протеста
20:29 29.11.2024 (обновлено: 21:00 29.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции перед зданием парламента Грузии 28 ноября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего людей собралось вновь у парламента Грузии в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Тбилиси и Батуми возобновились акции протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
В Батуми митингующие на время перекрыли главную дорогу на въезде в город, а позже устроили шествие.
Больше всего людей собралось в Тбилиси, вновь у парламента Грузии. МВД, как накануне, приняло усиленные меры безопасности. На площади Свободы находится спецназ и спецтехника.
Высший, "красный", уровень безопасности введен в самом парламенте. Входить в здание разрешается только депутатам и тем, кому выдает пропуск глава аппарата законодательного органа. Решение было принято после ночных событий на проспекте Руставели и прилегающих улицах.
Начавшаяся в четверг в 19:00 акция протеста спустя несколько часов переросла в беспорядки, а силовики начали применять силу.
Стычки с полицией усиливались постепенно. Сначала митингующие пытались оттеснить кордон полиции, выстроившийся на улице Чичинадзе, а после того, как силовики применили перцовый спрей, в них полетели бутылки, камни и другие предметы.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста у здания парламента Грузии в ночь на 29 ноября 2024 года
Акция протеста у здания парламента Грузии в ночь на 29 ноября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Мобилизованный неподалеку от парламента спецназ пришел на помощь патрульной и криминальной полиции на улице около 02:00. Тогда и началось применение водометов, но расходиться митингующие не стали. Стычки с силовиками продолжились.
Вскоре вторая группа спецназа, которая находилась около площади Свободы, также неподалеку от парламента приступила к зачистке проспекта Руставели. Там, помимо водомета, применялся и слезоточивый газ.
Митингующие тем временем устраивали баррикады из разных железных конструкций: поваленных столбов с дорожными знаками, скамеек, сдаваемых в аренду самокатов, и других предметов, а также разводили костры на проспекте Руставели.
© photo: SputnikБаррикады и поджоги. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады и поджоги. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
Акция протеста завершилась около 07:00 пятницы. За ночь пострадали десятки человек, включая полицейских и журналистов.
Спровоцировавшее волну протеста в Тбилиси и других крупных городах решение премьер-министр Грузии объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия не намерена приостанавливать сам процесс евроинтеграции. Работа над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли продолжится, что имеет решающее значение для вступления в Евросоюз.
Кобахидзе подчеркнул, что к концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, взятых на основании этих соглашений, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой, заявил премьер-министр.
Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались в нем работать, обвинили правящую команду страны в осуществлении "конституционного переворота".
Президент не раз говорила, что правящая команда страны нарушает статью 78 Конституции Грузии "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
Зурабишвили в срочном порядке собрала в президентской резиденции представителей дипкорпуса стран Евросоюза и призвала помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.
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