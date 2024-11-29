https://sputnik-georgia.ru/20241129/v-tbilisi-i-batumi-vozobnovilis-aktsii-protesta-291158993.html

В Тбилиси и Батуми возобновились акции протеста

В Тбилиси и Батуми возобновились акции протеста

Sputnik Грузия

Больше всего людей собралось вновь у парламента Грузии в центре Тбилиси 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T20:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Тбилиси и Батуми возобновились акции протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.В Батуми митингующие на время перекрыли главную дорогу на въезде в город, а позже устроили шествие. Больше всего людей собралось в Тбилиси, вновь у парламента Грузии. МВД, как накануне, приняло усиленные меры безопасности. На площади Свободы находится спецназ и спецтехника. Высший, "красный", уровень безопасности введен в самом парламенте. Входить в здание разрешается только депутатам и тем, кому выдает пропуск глава аппарата законодательного органа. Решение было принято после ночных событий на проспекте Руставели и прилегающих улицах. Начавшаяся в четверг в 19:00 акция протеста спустя несколько часов переросла в беспорядки, а силовики начали применять силу.Стычки с полицией усиливались постепенно. Сначала митингующие пытались оттеснить кордон полиции, выстроившийся на улице Чичинадзе, а после того, как силовики применили перцовый спрей, в них полетели бутылки, камни и другие предметы. Мобилизованный неподалеку от парламента спецназ пришел на помощь патрульной и криминальной полиции на улице около 02:00. Тогда и началось применение водометов, но расходиться митингующие не стали. Стычки с силовиками продолжились.Вскоре вторая группа спецназа, которая находилась около площади Свободы, также неподалеку от парламента приступила к зачистке проспекта Руставели. Там, помимо водомета, применялся и слезоточивый газ. Митингующие тем временем устраивали баррикады из разных железных конструкций: поваленных столбов с дорожными знаками, скамеек, сдаваемых в аренду самокатов, и других предметов, а также разводили костры на проспекте Руставели.Акция протеста завершилась около 07:00 пятницы. За ночь пострадали десятки человек, включая полицейских и журналистов.Спровоцировавшее волну протеста в Тбилиси и других крупных городах решение премьер-министр Грузии объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия не намерена приостанавливать сам процесс евроинтеграции. Работа над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли продолжится, что имеет решающее значение для вступления в Евросоюз. "Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров>>Кобахидзе подчеркнул, что к концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, взятых на основании этих соглашений, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой, заявил премьер-министр. Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались в нем работать, обвинили правящую команду страны в осуществлении "конституционного переворота".Президент не раз говорила, что правящая команда страны нарушает статью 78 Конституции Грузии "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Зурабишвили в срочном порядке собрала в президентской резиденции представителей дипкорпуса стран Евросоюза и призвала помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, батуми, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламент грузии, евросоюз, грузия - евросоюз