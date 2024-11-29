https://sputnik-georgia.ru/20241129/ne-bylo-vybora--ekspert-o-reshenii-vlastey-gruzii-otsrochit-peregovory-o-vstuplenii-v-es-291156710.html

Не было выбора – эксперт о решении властей Грузии отсрочить переговоры о вступлении в ЕС

Не было выбора – эксперт о решении властей Грузии отсрочить переговоры о вступлении в ЕС

Sputnik Грузия

Эксперт считает, что решение правительства было даже запоздалым 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T17:39+0400

2024-11-29T17:39+0400

2024-11-29T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Власти Грузии были вынуждены снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для бюджета, так как Европа своими действиями не оставила другого выбора, заявила политолог Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия. Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. За этим последовала многочисленная акция протеста, которая завершилась разгоном протестующих спецназом. Эксперт считает, что решение было даже запоздалым. По ее словам, "Грузинская мечта" всячески старалась быть в хороших отношениях с Европой, сохранить их, на что-то закрыть глаза, а избиратели правящей партии были расстроены тем, что правящая партия закрывает глаза на очень грубые выходки европарламентариев. "Грузинская мечта" опоздала дать ответ, в отличие от своих избирателей, что мы, в конце концов, страна, а не колония, и унижать страну нельзя. "Грузинская мечта" пыталась закрыть глаза на наглость и хамство европарламентариев. То, что произошло, иного пути евробюрократия просто не оставила. И, наконец, "Грузинская мечта" выполнила заказ своих избирателей", - сказала она. Протестовать надо было тогда, когда ЕС несправедливо отказал Грузии – депутат >>Николеишвили считает, что на вчерашнюю акцию вышли те жители Грузии, которые клюнули на ту легенду, которая создана для них – "завтра проснемся в Челябинске". "Парадокс, они не понимают, что до 2030 года Евросоюз вообще не планирует расширяться, и ему не до новых членов. Они не улавливают того, что меняется конфигурация Европы, и что глобальный Юг сильно выступает, а Европу не устраивает китайский проект "Один пояс – один путь", и их действия направлены против расширения глобального Юга, а не России", - отметила Николеишвили. Эксперт считает, что протестующие – как слепое орудие в руках антикитайских сил, которые выступают против интересов глобального Юга и проекта "Один пояс – один путь". Тем не менее, масштабных акций политолог не ждет. По ее словам, на акции можно было заметить экзальтированных и озлобленных людей, что очень напоминало прошлогодний март-апрель. "Они с озлобленностью вели себя по отношению к полиции, и все это – результат тренингов, физических и психологических. Участники акции использовали пиротехнику и огромные булыжники, которые кидали в сторону полиции. Было страшно на это смотреть", - отметила Николеишили. Что касается ответной реакции Европы, эксперт считает, что даже если будут применены санкции против Грузии, это не сильно отразится на экономике страны. Интеграция Грузии в ЕС не приостанавливалась – Папуашвили>>"Если Европа применит санкции, это не сильно повлияет на нашу экономику, потому что наш стратегический партнер – Китай, и с коллективным Югом у нас отношения другие, в отличие от 90-х годов. И пусть Европа сама ищет себе спонсоров, чтобы выжить. Например, Германия, которая теряет автомобильную индустрию, а Венгрия, наоборот, приобретает и расширяет эту индустрию", - сказала она. По мнению Николеишвили, ни США, ни Европа, не проводили крупные инвестиционные проекты в Грузии за последние 30 лет. Хронология акции Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства. В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи". МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета. Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро. Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси - МВД>>В МВД сообщили, что на акции полиция задержала 43 человека за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Сколько человек задержали на акции протеста в центре Тбилиси – заявление МВД>>Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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