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https://sputnik-georgia.ru/20241130/poslednie-dannye-o-zaderzhannykh-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-291171540.html
Последние данные о задержанных на акции протеста в Тбилиси
Последние данные о задержанных на акции протеста в Тбилиси
Sputnik Грузия
По данным МВД, все 107 протестующих были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции 30.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-30T10:11+0400
2024-11-30T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Полиция задержала в центре Тбилиси 107 человек на акции протеста несогласных с решением властей Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз, говорится в заявлении МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Акция протеста возобновилась в столице 29 ноября около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. "Несмотря на многочисленные призывы министерства внутренних дел, акция на проспекте Руставели у здания парламента не раз вышла за рамки, установленные законом, о собраниях и манифестациях", – говорится в сообщении МВД. По данным МВД, все 107 протестующих были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции. По данным ведомства, протестующие всю ночь оскорбляли полицейских и вступали с ними в стычки. "Лица, находящиеся на проспекте Руставели, кидали в направлении правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы", – говорится в сообщении. По информации МВД Грузии, от действий протестующих пострадали десять полицейских, из которых в клинике до сих пор остается один с ожогами. В МВД отмечают, что протестующие повредили инфраструктуру на проспекте Руставели, заграждения вокруг парламента, ворота парламента, поджигали различные предметы и провода, а также возвели баррикады и испортили камеры видеонаблюдения. Хроники протеста Акция протеста на проспекте Руставели продолжалась всю ночь. В данный момент движение на проспекте Руставели восстановлено. Несмотря на многочисленные призывы силовиков разойтись, митингующие всю ночь запускали в направлении спецназа пиротехнику, кидали фаеры, бутылки и другие предметы, а в ответ получали струи воды из водометов и слезоточивый газ. Прямо на проспекте Руставели митингующие устроили баррикады из предметов, которые нашли вокруг: мусорных баков, скамеек, предназначенных для сдачи в аренду электросамокатов, различных железных конструкций и других предметов, и поджигали их.В ходе акции протеста пострадала также журналист оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Мариам Гаприндашвили. Ее доставили в клинику с сотрясением мозга Телеканал утверждает, что она пострадала от рук силовиков. МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией&gt;&gt; Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, политика, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, акции, акции протеста, разгоны акций протеста
политика, политика, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, акции, акции протеста, разгоны акций протеста

Последние данные о задержанных на акции протеста в Тбилиси

10:11 30.11.2024 (обновлено: 11:01 30.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным МВД, все 107 протестующих были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Полиция задержала в центре Тбилиси 107 человек на акции протеста несогласных с решением властей Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз, говорится в заявлении МВД Грузии.
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Акция протеста возобновилась в столице 29 ноября около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Несмотря на многочисленные призывы министерства внутренних дел, акция на проспекте Руставели у здания парламента не раз вышла за рамки, установленные законом, о собраниях и манифестациях", – говорится в сообщении МВД.
По данным МВД, все 107 протестующих были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По данным ведомства, протестующие всю ночь оскорбляли полицейских и вступали с ними в стычки.
"Лица, находящиеся на проспекте Руставели, кидали в направлении правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы", – говорится в сообщении.
По информации МВД Грузии, от действий протестующих пострадали десять полицейских, из которых в клинике до сих пор остается один с ожогами.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В МВД отмечают, что протестующие повредили инфраструктуру на проспекте Руставели, заграждения вокруг парламента, ворота парламента, поджигали различные предметы и провода, а также возвели баррикады и испортили камеры видеонаблюдения.

Хроники протеста

Акция протеста на проспекте Руставели продолжалась всю ночь. В данный момент движение на проспекте Руставели восстановлено.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на многочисленные призывы силовиков разойтись, митингующие всю ночь запускали в направлении спецназа пиротехнику, кидали фаеры, бутылки и другие предметы, а в ответ получали струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Прямо на проспекте Руставели митингующие устроили баррикады из предметов, которые нашли вокруг: мусорных баков, скамеек, предназначенных для сдачи в аренду электросамокатов, различных железных конструкций и других предметов, и поджигали их.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе акции протеста пострадала также журналист оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Мариам Гаприндашвили. Ее доставили в клинику с сотрясением мозга Телеканал утверждает, что она пострадала от рук силовиков.
МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.
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Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси – МВД
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