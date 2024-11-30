Последние данные о задержанных на акции протеста в Тбилиси
10:11 30.11.2024 (обновлено: 11:01 30.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным МВД, все 107 протестующих были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Полиция задержала в центре Тбилиси 107 человек на акции протеста несогласных с решением властей Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз, говорится в заявлении МВД Грузии.
Акция протеста возобновилась в столице 29 ноября около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Несмотря на многочисленные призывы министерства внутренних дел, акция на проспекте Руставели у здания парламента не раз вышла за рамки, установленные законом, о собраниях и манифестациях", – говорится в сообщении МВД.
По данным МВД, все 107 протестующих были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По данным ведомства, протестующие всю ночь оскорбляли полицейских и вступали с ними в стычки.
"Лица, находящиеся на проспекте Руставели, кидали в направлении правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы", – говорится в сообщении.
По информации МВД Грузии, от действий протестующих пострадали десять полицейских, из которых в клинике до сих пор остается один с ожогами.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В МВД отмечают, что протестующие повредили инфраструктуру на проспекте Руставели, заграждения вокруг парламента, ворота парламента, поджигали различные предметы и провода, а также возвели баррикады и испортили камеры видеонаблюдения.
Хроники протеста
Акция протеста на проспекте Руставели продолжалась всю ночь. В данный момент движение на проспекте Руставели восстановлено.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на многочисленные призывы силовиков разойтись, митингующие всю ночь запускали в направлении спецназа пиротехнику, кидали фаеры, бутылки и другие предметы, а в ответ получали струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Прямо на проспекте Руставели митингующие устроили баррикады из предметов, которые нашли вокруг: мусорных баков, скамеек, предназначенных для сдачи в аренду электросамокатов, различных железных конструкций и других предметов, и поджигали их.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе акции протеста пострадала также журналист оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Мариам Гаприндашвили. Ее доставили в клинику с сотрясением мозга Телеканал утверждает, что она пострадала от рук силовиков.
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.
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