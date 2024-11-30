https://sputnik-georgia.ru/20241130/v-tsentre-tbilisi-snova-aktsiya-protesta-mvd-prizvalo-k-pravoporyadku-291178210.html
В центре Тбилиси снова акция протеста, МВД призвало к правопорядку
В центре Тбилиси снова акция протеста, МВД призвало к правопорядку
Sputnik Грузия
У протестующих есть пиротехника, камни, различные тяжелые предметы, которые, вероятно, снова будут использовать против правоохранителей, отмечают в ведомстве 30.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-30T22:39+0400
2024-11-30T22:39+0400
2024-11-30T22:39+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
сгб
акции протеста
акции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291142179_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e74069292a00debcfd3661d887d46e3a.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на стихийную акцию протеста у здания парламента Грузии, МВД призывает протестующих не выходить за рамки закона и заявляет о насильственных действиях. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Ведомство заявляет, что у протестующих есть пиротехника, камни, различные тяжелые предметы, которые, вероятно, снова будут использовать против правоохранителей. "Еще раз призываем каждого участника митинга протестовать в мирных рамках, установленных законом, и не допускать совершения незаконных действий", - говорится в заявлении. В данный момент у здания парламента относительно спокойно. Основная часть протестующих стоит на проспекте Руставели, к ним обращаются организаторы. Полиция мобилизована на боковых от парламента улицах и у служебного входа. К протестующим вновь обратилась и Патриархия Грузии. "Нам дороги те, кто стоит с обеих сторон, и мы молимся за них, за скорейшее выздоровление пострадавших. В то же время мы еще раз просим молодых людей, демонстрантов в целом, проявить здравый смысл и соблюдать пределы выражения протеста. Также просим правоохранителей проявить максимум терпения и не выходить за рамки законных действий", - говорится в заявлении. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1d/291142179_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_ae23f1ce80370950f960fca1b6e107a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, сгб, акции протеста, акции
грузия, новости, политика, тбилиси, сгб, акции протеста, акции
В центре Тбилиси снова акция протеста, МВД призвало к правопорядку
У протестующих есть пиротехника, камни, различные тяжелые предметы, которые, вероятно, снова будут использовать против правоохранителей, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на стихийную акцию протеста у здания парламента Грузии, МВД призывает протестующих не выходить за рамки закона и заявляет о насильственных действиях.
В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"Мы хотели бы заявить о том, что действия некоторых людей на митинге вскоре после его начала приобрели насильственный характер. В частности, участники акции повредили заграждения здания законодательного органа, а также, используя камни и другие предметы, разбили десять окон на фасаде парламента", - говорится в заявлении МВД.
Ведомство заявляет, что у протестующих есть пиротехника, камни, различные тяжелые предметы, которые, вероятно, снова будут использовать против правоохранителей.
"Еще раз призываем каждого участника митинга протестовать в мирных рамках, установленных законом, и не допускать совершения незаконных действий", - говорится в заявлении.
В данный момент у здания парламента относительно спокойно. Основная часть протестующих стоит на проспекте Руставели, к ним обращаются организаторы. Полиция мобилизована на боковых от парламента улицах и у служебного входа.
К протестующим вновь обратилась и Патриархия Грузии.
"Нам дороги те, кто стоит с обеих сторон, и мы молимся за них, за скорейшее выздоровление пострадавших. В то же время мы еще раз просим молодых людей, демонстрантов в целом, проявить здравый смысл и соблюдать пределы выражения протеста. Также просим правоохранителей проявить максимум терпения и не выходить за рамки законных действий", - говорится в заявлении.
СГБ Грузии заявила о признаках свержения власти
в действиях митингующих в Тбилиси
Иностранцы задержаны на акциях в Тбилиси – среди них россияне
Люди протестуют против несуществующей проблемы, евроинтеграция не остановлена
– премьер
Расследование фактов превышения полномочий полиции на акциях
протеста началось в Грузии