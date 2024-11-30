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В центре Тбилиси снова акция протеста, МВД призвало к правопорядку

В центре Тбилиси снова акция протеста, МВД призвало к правопорядку

Sputnik Грузия

У протестующих есть пиротехника, камни, различные тяжелые предметы, которые, вероятно, снова будут использовать против правоохранителей, отмечают в ведомстве 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T22:39+0400

2024-11-30T22:39+0400

2024-11-30T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на стихийную акцию протеста у здания парламента Грузии, МВД призывает протестующих не выходить за рамки закона и заявляет о насильственных действиях. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Ведомство заявляет, что у протестующих есть пиротехника, камни, различные тяжелые предметы, которые, вероятно, снова будут использовать против правоохранителей. "Еще раз призываем каждого участника митинга протестовать в мирных рамках, установленных законом, и не допускать совершения незаконных действий", - говорится в заявлении. В данный момент у здания парламента относительно спокойно. Основная часть протестующих стоит на проспекте Руставели, к ним обращаются организаторы. Полиция мобилизована на боковых от парламента улицах и у служебного входа. К протестующим вновь обратилась и Патриархия Грузии. "Нам дороги те, кто стоит с обеих сторон, и мы молимся за них, за скорейшее выздоровление пострадавших. В то же время мы еще раз просим молодых людей, демонстрантов в целом, проявить здравый смысл и соблюдать пределы выражения протеста. Также просим правоохранителей проявить максимум терпения и не выходить за рамки законных действий", - говорится в заявлении. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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