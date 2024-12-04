Полиция навестила основателя группы в соцсети, где обсуждают стратегию акций в Тбилиси
16:08 04.12.2024 (обновлено: 17:44 04.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerПолиция. Ситуация на проспекте Меликишвили после разгона акции оппозиции 19 ноября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Каждый вечер у парламента Грузии собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру и "обстреливает" силовиков из пиротехники
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Илия Глонти, один из основателей группы "Даитове" в соцсети, в которой обсуждаются стратегия акций протеста в Тбилиси, методы борьбы с полицией и спецназом, публикуется график митингов и так далее, написал в группе, что к нему домой пришли правоохранители.
Акции начались в Грузии 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.
Подобные акции протеста продолжаются до утра, а днем власти делают заявления о том, что запланированный "радикальной оппозицией" и их зарубежными хозяевами "Нацмайдан" провалился.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" добавляют к слову "Майдан" приставку "нац", подчеркивая тем самым, что за всем происходящим стоит "коллективное Нацдвижение".
Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.
Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались признавать победу "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
© photo: Sputnik / StringerВодометы. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 4 декабря 2024 года
Водометы. Разгон массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 4 декабря 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", и призывают всю страну, особенно студентов и школы, включиться в протестное движение.
Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.
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