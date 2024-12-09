https://sputnik-georgia.ru/20241209/fsb-presekla-rabotu-mezhdunarodnoy-seti-moshennicheskikh-kol-tsentrov-v-rossii-291300180.html

ФСБ пресекла работу международной сети мошеннических колл-центров в России

ФСБ пресекла работу международной сети мошеннических колл-центров в России

Sputnik Грузия

Кезерашвили фигурирует и в расследуемом с 2021 года грузинскими следственными органами деле о мошеннических колл-центрах 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T10:11+0400

2024-12-09T10:11+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. ФСБ России пресекла противоправную деятельность международной сети преступных колл-центров, действовавших в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне, говорится в сообщении следственной службы.Кезерашвили фигурирует и в расследуемом с 2021 года грузинскими следственными органами деле о мошеннических колл-центрах. О том, что за международной мошеннической схемой, жертвами которых стали европейские пенсионеры, стоит гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор" прямо заявила британская ВВС после проведенного журналистского расследования. ФСБ отметила, что от рук мошенников пострадали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день."В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России "колл-центров": гражданин Израиля и Украины Кесельман Я. Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск)", – сказано в сообщении.Оба фигуранта дела, как утверждает ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.ЕСПЧ поставил точку на кампании по дискредитации правосудия в Грузии из-за Кезерашвили>>В рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов "колл-центров". Они проходят по трем статьям УК России: "Организация преступного сообщества", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Что касается Кезерашвили, он упоминается в сообщении ФСБ как основатель мошеннической сети организованной преступности под названием "Милтон-групп" ("Milton Group"). Дело о колл-центрахСогласно международной мошеннической схемой, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов, согласно расследованию Прокуратура Грузии 2021-2024 годы совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. В операциях также участвовали МВД, министерство финансов и СГБ Грузии.Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.По последним данным, уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.Как сообщила прокуратура в сентябре 2024 года, установлено, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику.По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек.Скандальное расследование ВВСВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, давид кезерашвили, давид тодуа, фсб, bbc, украина, россия