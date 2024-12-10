https://sputnik-georgia.ru/20241210/oppozitsiya-nazyvaet-protestuyuschuyu-v-gruziyu-molodezh-poleznymi-idiotami--deputat-291316784.html

Оппозиция называет протестующую в Грузии молодежь "полезными идиотами" – депутат

Оппозиция называет протестующую в Грузии молодежь "полезными идиотами" – депутат

Sputnik Грузия

Депутат призвал молодежь не становиться жертвами чьей-либо пропаганды 10.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-10T16:05+0400

2024-12-10T16:05+0400

2024-12-10T16:50+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе призвал молодежь, протестующую на улицах страны, не позволять использовать себя и не становиться жертвами психологического давления и пропаганды оппозиции, которая называет их "полезными идиотами". В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. С 4 декабря, после того, как полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, митингующие больше не "обстреливают" полицию из пиротехники и не кидают "коктейли Молотова", а силовики не применяют водометы и слезоточивый газ. По словам Мдинарадзе, это не его термин и не взятые из воздуха слова, а имеющаяся у правящей команды информация. "Не позволяйте использовать себя и не становитесь жертвами того насильственного, психологического давления и пропаганды, согласно которым они вам внушают, что вы проснетесь в Челябинске, согласно которым вам внушают, что в рамках 300-400 тысяч голосов выборы в этой стране были сфальсифицированы, вам внушают это безумие", – заявил Мдинарадзе. Демонстранты сожгли гроб перед новогодней елкой у парламента Грузии>>По словам Мдинарадзе, молодежь втягивают в это безумие и в эту оскорбительную пропаганду. "Я призываю вас всех, не позволяйте называть себя таким образом и больше уважайте себя, не становитесь жертвами чей-либо пропаганды… Соответственно, мы должны думать своими мозгами и не поддаваться этой грязной пропаганде", – заявил он. Все о протестах в Тбилиси Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. По вечерам у парламента в Тбилиси собираются сотни человек. Каждый раз до 4 декабря акция перерастала в беспорядки. До утра отдельные группы митингующих, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Омбудсмен: создание неформальных группировок в Грузии – опасное явление>>С 4 декабря акции приняли в основном мирный характер. Этому предшествовали обыски в офисах движения "Джиутеби", оппозиционных партий "Дроа" и "Гирчи", а также молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и изъятие большого количества пиротехники, противогазов, "коктейлей Молотова", компьютеров и других предметов. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. Пострадали также многие участники акций протеста и журналисты. К примеру, вечером 7 декабря неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" на улице Грибоедова близ проспекта Руставели. Телеоператора Георгия Шецирули избили, журналистку Маку Чихладзе повалили на землю, разбили камеру и отобрали микрофон. Телеканал и оппозиция утверждают, что это совершили "титушки". Люди в масках не смогут заниматься вредительством на акциях в Грузии – депутат>>Между тем, по данным МВД, митингующие совершили множество преступлений на проспекте Руставели и прилегающей территории. В частности, зафиксировано около 60 случаев краж из торговых центров, супермаркетов, магазинов, открытых баров и ресторанов. Украдены инвентарь, деньги, одежда и другие вещи. Человек в маске и с ножом ворвался в магазин "Сваровски" и унес дорогостоящие изделия. Также были украдены банкоматы, а после использованы для возведения баррикад на проспекте Руставели. Зафиксированы десятки случаев кражи и порчи вещей граждан и предпринимателей (машин, мотоциклов, электросамокатов и уличной мебели). Повреждены фасады офиса правящей партии "Грузинская мечта", а также магазинов "Босс", "Тайми" и "Супта сахли". С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы. Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, далее объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начали жестоко расправляются с несогласными. Политике нет места в школах и вузах – глава Минобразования Грузии>>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Волна протеста не прекращается, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. К концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявили власти. Власти подчеркнули, что своим решением они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. По их словам, сначала Грузию шантажировали темой статуса кандидата, а после присвоения этого статуса с опозданием в год переключились на вопрос открытия переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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