https://sputnik-georgia.ru/20241218/makron-prichasten-k-protestam-v-gruzii---aliev-291454778.html

Макрон причастен к протестам в Грузии – Алиев

Макрон причастен к протестам в Грузии – Алиев

Sputnik Грузия

Президент Азербайджана прокомментировал последний события в Грузии 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T13:23+0400

2024-12-18T13:23+0400

2024-12-18T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к акциям протеста в Грузии, и власти страны упустили момент, когда надо было упорядочить ситуацию с НПО, финансируемыми с Запада, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА НовостиВ Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается."Возвращаясь к внешнему влиянию, ведь выяснилось, что в Грузии функционируют тысячи НПО, которые получают финансирование с Запада. И людей, которых в этих организациях работают или получают зарплату, наверно, десятки тысяч, если не больше. Поэтому мы это все упорядочили здесь (в Азербайджане - ред.), – заявил Алиев.Депутат иронично посоветовал президенту Грузии осудить Макрона за разговор с Иванишвили>>Президент сообщил, что азербайджанское медиа не может финансироваться зарубежным источником даже на 1%."Не может. Ну, а зачем? Мы же не финансируем медиа в США. А зачем им финансировать наши медиа? И так они через свои подручные ресурсы типа "Голос Америки" и "Радио Свобода" день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну и наводят тень на нашу победу с Арменией", – заявил Алиев.Поэтому, по мнению Алиева, определенное время было упущено в Грузии - упорядочение этого.Что касается акций протеста в Грузии, то митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.Иванишвили и Макрон час проговорили по телефону>>Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев.С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая высокопоставленных представителей МВД.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.В итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Грузии грозит отмена безвиза с ЕС? – отчет Еврокомиссии>>Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью".Крайне разочаровывающее – посол ЕС о решении властей Грузии>>А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Спустя месяц после выборов, 28 ноября власти объявили, что до 2028 года снимают с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС и отказываются от всех бюджетных грантов от ЕС. Власти отметили, что тем самым они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа.Было подчеркнуто, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что власти продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС в 2030 году.В декабре, на фоне начавшихся с 28 декабря из-за решения властей акций протеста в Грузии Великобритания объявила о приостановке всей программной поддержки правительства Грузии, ограничении сотрудничества в области обороны и взаимодействия с представителями правительства "Грузинской мечты".*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, азербайджан, тбилиси, франция, эммануэль макрон, ильхам алиев