https://sputnik-georgia.ru/20241218/nas-prizyvayut-a-sami-ne-khotyat-sdelat-shag--premer-gruzii-o-doklade-rasshireniya-es-291458043.html

Нас призывают, а сами не хотят сделать шаг – премьер Грузии о докладе расширения ЕС

Нас призывают, а сами не хотят сделать шаг – премьер Грузии о докладе расширения ЕС

Sputnik Грузия

По словам главы правительства, мяч находится на стороне Евросоюза 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T17:17+0400

2024-12-18T17:17+0400

2024-12-18T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Евросоюз не предпринимает никаких шагов в сторону начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС, в то время как мяч реально находится на их стороне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя доклад Совета Европейского союза о расширении ЕС. Как отмечено в документе, Совет выражает сожаление в связи с недавним решением правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года. Совет призывает власти Грузии незамедлительно вернуться на путь ЕС и провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. При этом глава грузинского правительства назвал очень печальной ту реальность, которая сложилась на пространстве Евросоюза. Тревожно, что в отчете расширения ЕС особое внимание уделяется т. н. нарративу против прозрачности и семейных ценностей, заявил в свою очередь исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Совет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на его европейском пути, но в то же время вновь выражает серьезную обеспокоенность в связи с действиями правительства Грузии, включая принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", а также других законодательных актов, которые противоречат ценностям и принципам, на которых основан ЕС. Совет напоминает: Европейский совет в июне и октябре 2024 года отметил, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии, а это де-факто приведет к приведет к приостановке процесса вступления. "Это тревожно, потому что существуют красные линии, нельзя, чтобы прозрачность противоречила интересу Грузии стать полноправным членом европейской семьи. Нельзя, чтобы семейные ценности, их уважение и перенос в закон противоречили интересу Грузии стать полноправным членом европейской семьи", – заявил Мдинарадзе.Для Грузии это красная линия, которую следует особо отметить, подчеркнул Мдинарадзе. Однако, если сегодняшние конкретные бюрократы обеспечат, чтобы это было где-то записано, этот вопрос будет снят с повестки, уверен Мдинарадзе. "Этому, к примеру, будет способствовать то, что с 20 января в США будет администрация, которая с нами абсолютно согласно в этом вопросе", – добавил Мдинарадзе. Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат>>Как отмечено в докладе, Совет глубоко обеспокоен откатом в сферах демократии, верховенства закона и основных прав. Грузия должна обеспечить полное уважение основных прав, включая свободу выражения мнений и собраний, свободу СМИ, независимость и плюрализм, а также права ЛГБТ*. Там говорится, что запугивание, насилие и дискриминация в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии должны быть прекращены. Совет с серьезной обеспокоенностью отмечает предварительное заключение ОБСЕ/БДИПЧ, указывающие на то, что парламентские выборы 26 октября характеризовались рядом нарушений и напряженной, крайне поляризованной обстановкой. В целях улучшения условий для надлежащего функционирования демократических институтов Совет настоятельно призывает Грузию расследовать и рассматривать нарушения на выборах и обвинения, учитывать рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ и других органов Совета Европы. Совет также призывает грузинские власти предпринять конкретные действия для преодоления растущей поляризации и воздерживаться от действий, которые могут еще больше усилить политическую напряженность, таких как антиевропейская риторика и дезинформация. Грузия не поддастся на провокацию Эстонии и Литвы – премьер>>Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии и неправительственные организации активно работают на тем, чтобы международное сообщество не признало легитимность новоизбранного парламента. В "Грузинской мечте" же говорят, что легитимацию властям дает народ, который их выбирает. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словении. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая высокопоставленных представителей МВД. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. В итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Вражда с США опасна, дружба смертельна – американский профессор предостерег Грузию>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Спустя месяц после выборов, 28 ноября власти объявили, что до 2028 года снимают с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС и отказываются от всех бюджетных грантов от ЕС. Власти отметили, что тем самым они лишили отдельных европейских политиков и бюрократов инструмента шантажа. США анонсировали введение санкций для властей Грузии в ближайшее время>>Было подчеркнуто, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что власти продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС в 2030 году. В декабре, на фоне начавшихся с 28 декабря из-за решения властей акций протеста в Грузии Великобритания объявила о приостановке всей программной поддержки правительства Грузии, ограничении сотрудничества в области обороны и взаимодействия с представителями правительства "Грузинской мечты".* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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