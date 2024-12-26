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Грузия должна знать себе цену, а не упрашивать других – Мдинарадзе

Грузия должна знать себе цену, а не упрашивать других – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Принимать решения будет легче в том случае, если все осознают стратегическую геополитическую значимость Грузия, заявил один из лидеров правящей партии 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T21:05+0400

2024-12-26T21:05+0400

2024-12-27T02:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия имеет самое важное местоположение стратегического значения среди стран региона, поэтому все должны понимать, что властям не о чем других упрашивать, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. США и Евросоюз начали дистанцироваться от Грузии после принятия в стране этой весной т. н. закона об "иноагентах". Масло в огонь подлило решение властей Грузии снять с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. По его словам, география для Грузии не является препятствующим фактором. "С одной стороны, она является частью Европы. С другой стороны, мы хорошо знакомы с нашими дружественными, соседними странами-партнерами - Азербайджаном и Арменией, с их географическим положением, в том числе политическим. У нас еще более важное местоположение", - отметил он. Политик считает, что не нужно представлять себе, что Грузии кто-то очень нужен, насколько бы уважаемой организацией, группой лиц или союзом государств это кто-то бы не был. По мнению Мдинарадзе, принимать решения будет легче в том случае, если все осознают стратегическую геополитическую значимость Грузия. Зурабишвили рассуждает как Людовик XIV - глава парламента Грузии >>"Как только мы осознаем это, мы поймем, что нам не о чем ни у кого упрашивать. Если мы говорим о геополитике, мы должны знать свою цену, свою политическую цену", - подчеркнул Мдинарадзе. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Каладзе объяснил, почему "Грузинская мечта" стала неугодной для зарубежных "друзей">>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Саакашвили проговорился? В "Грузинской мечте" назвали организаторов акций>>Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза - Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Глупость, оторванная от реальности – депутат об идее президента Грузии по выборам>>Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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