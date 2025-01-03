https://sputnik-georgia.ru/20250103/proverka-na-patriotizm-futbol-i-politika-v-gruzii-291539545.html

Проверка на патриотизм: футбол и политика в Грузии

Проверка на патриотизм: футбол и политика в Грузии

Sputnik Грузия

Политически нестабильный 2024 год дал жителям Грузии не так много поводов для радости и сплоченности. Исключением мог бы стать футбол 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T16:00+0400

2025-01-03T16:00+0400

2025-01-03T16:00+0400

грузия

спорт

политика

молодежный чемпионат европы по футболу 2023

уефа

грузинская мечта - демократическая грузия

футбол

хвича кварацхелия

буду зивзивадзе

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Исторический выход национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, которого страна ждала три десятка лет, а затем выход из сложной группы с Турцией, Чехией и Португалией в 1/8 турнира. Казалось бы, все счастливы и довольны, страна едина как никогда прежде, но это было заблуждение. Сразу же после победы над сборной Греции в плей-офф Лиги наций УЕФА 26 марта 11 игроков основного состава превратили в национальных героев. О каждом их шаге стала писать пресса, о них снимали сюжеты, приглашали в самые рейтинговые шоу. Но безмятежная радость длилась недолго. В апреле разгорелся позабытый на год скандал вокруг так называемого закона об иноагентах ("Закон о прозрачности иностранного влияния"). Из ликующей футбольной страны Грузия вновь стремительно погрузилась в хаос акций протеста. В соцсетях разгорелись нешуточные баталии, когда оппозиционно настроенные группы стали призывать игроков к решительным шагам.Политически ангажированные люди с легкой подачи политиков решили поделить футболистов на своих и чужих. Свои – те, кто отвечал повестке дня, чужие – кто молчал или говорил неугодное т. н. "пузырю".Правящая партия старалась приписать победы футболистов своей политике в сфере спорта и программам Федерации футбола, а оппозиция максимально пыталась возложить заслуги за победы на плечи только тех игроков, кто так или иначе критиковали власть.В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии >>Больше всего пользователи ждали реакции главного кумира грузинских болельщиков, звезды итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, самого дорогостоящего вратаря мира Георгия Мамардашвили и нападающего второй Бундеслиги Буду Зивзивадзе, который запомнился болельщикам двумя голами в ворота слабенького Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и зажигательным танцем на послематчевой встрече с фанатами на площади Первой республики в Тбилиси. Первым молчание прервал именно Зивзивадзе. На своей социальной странице футболист написал следующее: Позже, Зивзивадзе удалил свой профиль, не пояснив причину. Отписались о своих взглядах капитан Гурам Кашия, полузащитник Георгий Кочорашвили (кличка Кочора), экс-капитан Джаба Канкава и остальные. И все же, противники закона ждали реакции главного футбольного героя Грузии Хвичи Кварацхелия.С последним вообще все непросто. Часть грузинских болельщиков его боготворит, другая – не может простить опыт игры в российском чемпионате и довольно дружелюбный тон в вопросах, связанных с северным соседом. В начале мая Квара (кличка Кварацхелия) все-таки прервал свое молчание, но все равно всем не угодил. Постепенно тема политической активности футболистов стала сходить на нет, но ненадолго. В начале июня страна узнала, что оппозиционно настроенный президент Грузии Саломе Зурабишвили не торопится награждать футболистов и тренерский штаб сборной Орденами Чести, как того планировали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных президенту на предоставление им Орденов Чести, из списка удалили 19 человек. Позже футболисты и все причастные свои награды все-таки получили, но часть из них не ордена, а, по решению Зурабишвили, лишь медали. Однако неприятный осадок конфронтации остался. С началом чемпионата Европы политические страсти в спорте немного стихли, но лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. Новая тема не заставила себя ждать. В основном составе на все три матча группового этапа чемпионата Европы главный тренер Вилли Саньоль не выставил Буду Зивзивадзе, а место центрального форварда доверил Жоржу Микаутадзе, который провел блестящий сезон во французской второй лиге и собирался подписать контракт с клубом Лиги 1. Часть болельщиков в негодовании обвинила Саньоля в том, что Зивзивадзе блокируют по политическим соображениям. Сам футболист не раз это опровергал, но "защитники" не унимались. Их не остановил и тот факт, что Микаутадзе забивал во всех матчах и стал лучшим бомбардиром первенства. Следующим экзаменом для футболистов сборной стали парламентские выборы.Несколько игроков команды, среди них полузащитник и любимец болельщиков Отар Китеишвили, молодой защитник Лука Лочошвили снялись в предвыборном клипе правящей партии "Грузинская мечта". Под фотографиями футболистов в Сети сразу стали появляться гневные комментарии, их обвиняли в продажности и измене. Какой стресс получили при этом игроки, которым предстояли решающие матчи розыгрыша Лиги наций, догадаться не трудно. Как результат, третье место в группе и борьба за то, чтобы остаться в дивизионе Б.Не обошлось без политики в футболе и после решения власти Грузинской мечты не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Вновь от футболистов стали ждать политических заявлений. Многие из них отметились публикациями в Сети с флагом ЕС и призывом избежать насилия, а завершивший игру за сборную Джаба Канкава и вовсе выругался добротным матом. И на этот раз опять досталось Кварацхелия. Слова футболиста о том, что он против насилия и призвал к миру опять расценили как "коцевость" (так в оппозиции называют сторонников "Грузинской мечты"). Самые "горячие головы" пожелали ему не излечиться от травмы, полученной в матче против "Лацио", или вовсе больше не выходить на поле. Масло в огонь футбольных страстей подлил и отец полузащитника сборной и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили Роин, который оказался членом оппозиционной партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "За Грузию". Этого факта и публикаций футболиста с флагом ЕС оказалось достаточным, чтобы сулить Кочоре в будущем место капитана команды. Судя по тому, что мы увидели в 2024 году, ни футболисты, ни болельщики не застрахованы от очередных попыток совместить футбол и политику. Впереди отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который стартует в сентябре 2025 года. И уже видны новые контуры "своих" и "чужих" в национальной сборной.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240504/konflikt-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-zatronul-i-futbolista-khvichu-kvaratskheliya-287751668.html

https://sputnik-georgia.ru/20241120/neudachnyy-finish--obzor-matcha-sbornykh-gruzii-i-chekhii-v-lige-natsiy-uefa-291009794.html

https://sputnik-georgia.ru/20241201/v-evropu-no-bez-shantazha---kaladze-otvetil-futbolistam-sbornoy-gruzii-291189236.html

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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грузия, спорт, политика, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, уефа, грузинская мечта - демократическая грузия, футбол, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе