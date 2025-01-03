Проверка на патриотизм: футбол и политика в Грузии

Исторический выход национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, которого страна ждала три десятка лет, а затем выход из сложной группы с Турцией, Чехией и Португалией в 1/8 турнира. Казалось бы, все счастливы и довольны, страна едина как никогда прежде, но это было заблуждение. Сразу же после победы над сборной Греции в плей-офф Лиги наций УЕФА 26 марта 11 игроков основного состава превратили в национальных героев. О каждом их шаге стала писать пресса, о них снимали сюжеты, приглашали в самые рейтинговые шоу. Но безмятежная радость длилась недолго. В апреле разгорелся позабытый на год скандал вокруг так называемого закона об иноагентах ("Закон о прозрачности иностранного влияния"). Из ликующей футбольной страны Грузия вновь стремительно погрузилась в хаос акций протеста. В соцсетях разгорелись нешуточные баталии, когда оппозиционно настроенные группы стали призывать игроков к решительным шагам.Политически ангажированные люди с легкой подачи политиков решили поделить футболистов на своих и чужих. Свои – те, кто отвечал повестке дня, чужие – кто молчал или говорил неугодное т. н. "пузырю".Правящая партия старалась приписать победы футболистов своей политике в сфере спорта и программам Федерации футбола, а оппозиция максимально пыталась возложить заслуги за победы на плечи только тех игроков, кто так или иначе критиковали власть.В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии >>Больше всего пользователи ждали реакции главного кумира грузинских болельщиков, звезды итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, самого дорогостоящего вратаря мира Георгия Мамардашвили и нападающего второй Бундеслиги Буду Зивзивадзе, который запомнился болельщикам двумя голами в ворота слабенького Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и зажигательным танцем на послематчевой встрече с фанатами на площади Первой республики в Тбилиси. Первым молчание прервал именно Зивзивадзе. На своей социальной странице футболист написал следующее: Позже, Зивзивадзе удалил свой профиль, не пояснив причину. Отписались о своих взглядах капитан Гурам Кашия, полузащитник Георгий Кочорашвили (кличка Кочора), экс-капитан Джаба Канкава и остальные. И все же, противники закона ждали реакции главного футбольного героя Грузии Хвичи Кварацхелия.С последним вообще все непросто. Часть грузинских болельщиков его боготворит, другая – не может простить опыт игры в российском чемпионате и довольно дружелюбный тон в вопросах, связанных с северным соседом. В начале мая Квара (кличка Кварацхелия) все-таки прервал свое молчание, но все равно всем не угодил. Постепенно тема политической активности футболистов стала сходить на нет, но ненадолго. В начале июня страна узнала, что оппозиционно настроенный президент Грузии Саломе Зурабишвили не торопится награждать футболистов и тренерский штаб сборной Орденами Чести, как того планировали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных президенту на предоставление им Орденов Чести, из списка удалили 19 человек. Позже футболисты и все причастные свои награды все-таки получили, но часть из них не ордена, а, по решению Зурабишвили, лишь медали. Однако неприятный осадок конфронтации остался. С началом чемпионата Европы политические страсти в спорте немного стихли, но лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. Новая тема не заставила себя ждать. В основном составе на все три матча группового этапа чемпионата Европы главный тренер Вилли Саньоль не выставил Буду Зивзивадзе, а место центрального форварда доверил Жоржу Микаутадзе, который провел блестящий сезон во французской второй лиге и собирался подписать контракт с клубом Лиги 1. Часть болельщиков в негодовании обвинила Саньоля в том, что Зивзивадзе блокируют по политическим соображениям. Сам футболист не раз это опровергал, но "защитники" не унимались. Их не остановил и тот факт, что Микаутадзе забивал во всех матчах и стал лучшим бомбардиром первенства. Следующим экзаменом для футболистов сборной стали парламентские выборы.Несколько игроков команды, среди них полузащитник и любимец болельщиков Отар Китеишвили, молодой защитник Лука Лочошвили снялись в предвыборном клипе правящей партии "Грузинская мечта". Под фотографиями футболистов в Сети сразу стали появляться гневные комментарии, их обвиняли в продажности и измене. Какой стресс получили при этом игроки, которым предстояли решающие матчи розыгрыша Лиги наций, догадаться не трудно. Как результат, третье место в группе и борьба за то, чтобы остаться в дивизионе Б.Не обошлось без политики в футболе и после решения власти Грузинской мечты не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Вновь от футболистов стали ждать политических заявлений. Многие из них отметились публикациями в Сети с флагом ЕС и призывом избежать насилия, а завершивший игру за сборную Джаба Канкава и вовсе выругался добротным матом. И на этот раз опять досталось Кварацхелия. Слова футболиста о том, что он против насилия и призвал к миру опять расценили как "коцевость" (так в оппозиции называют сторонников "Грузинской мечты"). Самые "горячие головы" пожелали ему не излечиться от травмы, полученной в матче против "Лацио", или вовсе больше не выходить на поле. Масло в огонь футбольных страстей подлил и отец полузащитника сборной и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили Роин, который оказался членом оппозиционной партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "За Грузию". Этого факта и публикаций футболиста с флагом ЕС оказалось достаточным, чтобы сулить Кочоре в будущем место капитана команды. Судя по тому, что мы увидели в 2024 году, ни футболисты, ни болельщики не застрахованы от очередных попыток совместить футбол и политику. Впереди отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который стартует в сентябре 2025 года. И уже видны новые контуры "своих" и "чужих" в национальной сборной.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
Политически нестабильный 2024 год дал жителям Грузии не так много поводов для радости и сплоченности. Исключением мог бы стать футбол
Исторический выход национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, которого страна ждала три десятка лет, а затем выход из сложной группы с Турцией, Чехией и Португалией в 1/8 турнира. Казалось бы, все счастливы и довольны, страна едина как никогда прежде, но это было заблуждение.
Сразу же после победы над сборной Греции в плей-офф Лиги наций УЕФА 26 марта 11 игроков основного состава превратили в национальных героев. О каждом их шаге стала писать пресса, о них снимали сюжеты, приглашали в самые рейтинговые шоу. Но безмятежная радость длилась недолго.
В апреле разгорелся позабытый на год скандал вокруг так называемого закона об иноагентах ("Закон о прозрачности иностранного влияния"). Из ликующей футбольной страны Грузия вновь стремительно погрузилась в хаос акций протеста. В соцсетях разгорелись нешуточные баталии, когда оппозиционно настроенные группы стали призывать игроков к решительным шагам.
Политически ангажированные люди с легкой подачи политиков решили поделить футболистов на своих и чужих. Свои – те, кто отвечал повестке дня, чужие – кто молчал или говорил неугодное т. н. "пузырю".
Правящая партия старалась приписать победы футболистов своей политике в сфере спорта и программам Федерации футбола, а оппозиция максимально пыталась возложить заслуги за победы на плечи только тех игроков, кто так или иначе критиковали власть.
Больше всего пользователи ждали реакции главного кумира грузинских болельщиков, звезды итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, самого дорогостоящего вратаря мира Георгия Мамардашвили и нападающего второй Бундеслиги Буду Зивзивадзе, который запомнился болельщикам двумя голами в ворота слабенького Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и зажигательным танцем на послематчевой встрече с фанатами на площади Первой республики в Тбилиси.
Первым молчание прервал именно Зивзивадзе. На своей социальной странице футболист написал следующее:
"Нет России, путь Грузии лежит в Европу."
Позже, Зивзивадзе удалил свой профиль, не пояснив причину. Отписались о своих взглядах капитан Гурам Кашия, полузащитник Георгий Кочорашвили (кличка Кочора), экс-капитан Джаба Канкава и остальные. И все же, противники закона ждали реакции главного футбольного героя Грузии Хвичи Кварацхелия.
С последним вообще все непросто. Часть грузинских болельщиков его боготворит, другая – не может простить опыт игры в российском чемпионате и довольно дружелюбный тон в вопросах, связанных с северным соседом.
Кроме России за Кварацхелия наблюдались и другие "грехи": набожность, следование грузинским традициям и консерватизм, кто-то припомнил игроку и фото с тогдашним премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В начале мая Квара (кличка Кварацхелия) все-таки прервал свое молчание, но все равно всем не угодил.
"Нет всему, что нас разъединяет! Я люблю свою страну, свою Грузию, и вся моя деятельность и достижения для моей страны, для ее успеха и европейского будущего, и так будет до конца моей жизни", – заявил он. После этого на футболиста посыпалась критика и требование более жесткого комментария.
Постепенно тема политической активности футболистов стала сходить на нет, но ненадолго.
В начале июня страна узнала, что оппозиционно настроенный президент Грузии Саломе Зурабишвили не торопится награждать футболистов и тренерский штаб сборной Орденами Чести, как того планировали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных президенту на предоставление им Орденов Чести, из списка удалили 19 человек. Позже футболисты и все причастные свои награды все-таки получили, но часть из них не ордена, а, по решению Зурабишвили, лишь медали. Однако неприятный осадок конфронтации остался.
Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня
С началом чемпионата Европы политические страсти в спорте немного стихли, но лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. Новая тема не заставила себя ждать. В основном составе на все три матча группового этапа чемпионата Европы главный тренер Вилли Саньоль не выставил Буду Зивзивадзе, а место центрального форварда доверил Жоржу Микаутадзе, который провел блестящий сезон во французской второй лиге и собирался подписать контракт с клубом Лиги 1. Часть болельщиков в негодовании обвинила Саньоля в том, что Зивзивадзе блокируют по политическим соображениям. Сам футболист не раз это опровергал, но "защитники" не унимались.
Их не остановил и тот факт, что Микаутадзе забивал во всех матчах и стал лучшим бомбардиром первенства. Следующим экзаменом для футболистов сборной стали парламентские выборы.
Несколько игроков команды, среди них полузащитник и любимец болельщиков Отар Китеишвили, молодой защитник Лука Лочошвили снялись в предвыборном клипе правящей партии "Грузинская мечта". Под фотографиями футболистов в Сети сразу стали появляться гневные комментарии, их обвиняли в продажности и измене.
Какой стресс получили при этом игроки, которым предстояли решающие матчи розыгрыша Лиги наций, догадаться не трудно. Как результат, третье место в группе и борьба за то, чтобы остаться в дивизионе Б.
Не обошлось без политики в футболе и после решения власти Грузинской мечты не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.
Вновь от футболистов стали ждать политических заявлений. Многие из них отметились публикациями в Сети с флагом ЕС и призывом избежать насилия, а завершивший игру за сборную Джаба Канкава и вовсе выругался добротным матом.
И на этот раз опять досталось Кварацхелия. Слова футболиста о том, что он против насилия и призвал к миру опять расценили как "коцевость" (так в оппозиции называют сторонников "Грузинской мечты"). Самые "горячие головы" пожелали ему не излечиться от травмы, полученной в матче против "Лацио", или вовсе больше не выходить на поле.
Масло в огонь футбольных страстей подлил и отец полузащитника сборной и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили Роин, который оказался членом оппозиционной партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "За Грузию". Этого факта и публикаций футболиста с флагом ЕС оказалось достаточным, чтобы сулить Кочоре в будущем место капитана команды.
Судя по тому, что мы увидели в 2024 году, ни футболисты, ни болельщики не застрахованы от очередных попыток совместить футбол и политику. Впереди отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который стартует в сентябре 2025 года.
И уже видны новые контуры "своих" и "чужих" в национальной сборной.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции