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https://sputnik-georgia.ru/20250103/proverka-na-patriotizm-futbol-i-politika-v-gruzii-291539545.html
Проверка на патриотизм: футбол и политика в Грузии
Проверка на патриотизм: футбол и политика в Грузии
Sputnik Грузия
Политически нестабильный 2024 год дал жителям Грузии не так много поводов для радости и сплоченности. Исключением мог бы стать футбол 03.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-03T16:00+0400
2025-01-03T16:00+0400
грузия
спорт
политика
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
уефа
грузинская мечта - демократическая грузия
футбол
хвича кварацхелия
буду зивзивадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290842042_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_abfff854844223b420f1d9c6bd780f3b.jpg
Исторический выход национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, которого страна ждала три десятка лет, а затем выход из сложной группы с Турцией, Чехией и Португалией в 1/8 турнира. Казалось бы, все счастливы и довольны, страна едина как никогда прежде, но это было заблуждение. Сразу же после победы над сборной Греции в плей-офф Лиги наций УЕФА 26 марта 11 игроков основного состава превратили в национальных героев. О каждом их шаге стала писать пресса, о них снимали сюжеты, приглашали в самые рейтинговые шоу. Но безмятежная радость длилась недолго. В апреле разгорелся позабытый на год скандал вокруг так называемого закона об иноагентах ("Закон о прозрачности иностранного влияния"). Из ликующей футбольной страны Грузия вновь стремительно погрузилась в хаос акций протеста. В соцсетях разгорелись нешуточные баталии, когда оппозиционно настроенные группы стали призывать игроков к решительным шагам.Политически ангажированные люди с легкой подачи политиков решили поделить футболистов на своих и чужих. Свои – те, кто отвечал повестке дня, чужие – кто молчал или говорил неугодное т. н. "пузырю".Правящая партия старалась приписать победы футболистов своей политике в сфере спорта и программам Федерации футбола, а оппозиция максимально пыталась возложить заслуги за победы на плечи только тех игроков, кто так или иначе критиковали власть.В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии &gt;&gt;Больше всего пользователи ждали реакции главного кумира грузинских болельщиков, звезды итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, самого дорогостоящего вратаря мира Георгия Мамардашвили и нападающего второй Бундеслиги Буду Зивзивадзе, который запомнился болельщикам двумя голами в ворота слабенького Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и зажигательным танцем на послематчевой встрече с фанатами на площади Первой республики в Тбилиси. Первым молчание прервал именно Зивзивадзе. На своей социальной странице футболист написал следующее: Позже, Зивзивадзе удалил свой профиль, не пояснив причину. Отписались о своих взглядах капитан Гурам Кашия, полузащитник Георгий Кочорашвили (кличка Кочора), экс-капитан Джаба Канкава и остальные. И все же, противники закона ждали реакции главного футбольного героя Грузии Хвичи Кварацхелия.С последним вообще все непросто. Часть грузинских болельщиков его боготворит, другая – не может простить опыт игры в российском чемпионате и довольно дружелюбный тон в вопросах, связанных с северным соседом. В начале мая Квара (кличка Кварацхелия) все-таки прервал свое молчание, но все равно всем не угодил. Постепенно тема политической активности футболистов стала сходить на нет, но ненадолго. В начале июня страна узнала, что оппозиционно настроенный президент Грузии Саломе Зурабишвили не торопится награждать футболистов и тренерский штаб сборной Орденами Чести, как того планировали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных президенту на предоставление им Орденов Чести, из списка удалили 19 человек. Позже футболисты и все причастные свои награды все-таки получили, но часть из них не ордена, а, по решению Зурабишвили, лишь медали. Однако неприятный осадок конфронтации остался. С началом чемпионата Европы политические страсти в спорте немного стихли, но лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. Новая тема не заставила себя ждать. В основном составе на все три матча группового этапа чемпионата Европы главный тренер Вилли Саньоль не выставил Буду Зивзивадзе, а место центрального форварда доверил Жоржу Микаутадзе, который провел блестящий сезон во французской второй лиге и собирался подписать контракт с клубом Лиги 1. Часть болельщиков в негодовании обвинила Саньоля в том, что Зивзивадзе блокируют по политическим соображениям. Сам футболист не раз это опровергал, но "защитники" не унимались. Их не остановил и тот факт, что Микаутадзе забивал во всех матчах и стал лучшим бомбардиром первенства. Следующим экзаменом для футболистов сборной стали парламентские выборы.Несколько игроков команды, среди них полузащитник и любимец болельщиков Отар Китеишвили, молодой защитник Лука Лочошвили снялись в предвыборном клипе правящей партии "Грузинская мечта". Под фотографиями футболистов в Сети сразу стали появляться гневные комментарии, их обвиняли в продажности и измене. Какой стресс получили при этом игроки, которым предстояли решающие матчи розыгрыша Лиги наций, догадаться не трудно. Как результат, третье место в группе и борьба за то, чтобы остаться в дивизионе Б.Не обошлось без политики в футболе и после решения власти Грузинской мечты не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Вновь от футболистов стали ждать политических заявлений. Многие из них отметились публикациями в Сети с флагом ЕС и призывом избежать насилия, а завершивший игру за сборную Джаба Канкава и вовсе выругался добротным матом. И на этот раз опять досталось Кварацхелия. Слова футболиста о том, что он против насилия и призвал к миру опять расценили как "коцевость" (так в оппозиции называют сторонников "Грузинской мечты"). Самые "горячие головы" пожелали ему не излечиться от травмы, полученной в матче против "Лацио", или вовсе больше не выходить на поле. Масло в огонь футбольных страстей подлил и отец полузащитника сборной и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили Роин, который оказался членом оппозиционной партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "За Грузию". Этого факта и публикаций футболиста с флагом ЕС оказалось достаточным, чтобы сулить Кочоре в будущем место капитана команды. Судя по тому, что мы увидели в 2024 году, ни футболисты, ни болельщики не застрахованы от очередных попыток совместить футбол и политику. Впереди отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который стартует в сентябре 2025 года. И уже видны новые контуры "своих" и "чужих" в национальной сборной.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
https://sputnik-georgia.ru/20240504/konflikt-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-zatronul-i-futbolista-khvichu-kvaratskheliya-287751668.html
https://sputnik-georgia.ru/20241120/neudachnyy-finish--obzor-matcha-sbornykh-gruzii-i-chekhii-v-lige-natsiy-uefa-291009794.html
https://sputnik-georgia.ru/20241201/v-evropu-no-bez-shantazha---kaladze-otvetil-futbolistam-sbornoy-gruzii-291189236.html
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Лиза Шелия
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грузия, спорт, политика, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, уефа, грузинская мечта - демократическая грузия, футбол, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе
грузия, спорт, политика, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, уефа, грузинская мечта - демократическая грузия, футбол, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе

Проверка на патриотизм: футбол и политика в Грузии

16:00 03.01.2025
© Courtesy of NakrebiСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2025
© Courtesy of Nakrebi
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Колумнист Sputnik Лиза Шелия - Sputnik Грузия
Лиза Шелия
Все материалы
Политически нестабильный 2024 год дал жителям Грузии не так много поводов для радости и сплоченности. Исключением мог бы стать футбол
Исторический выход национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, которого страна ждала три десятка лет, а затем выход из сложной группы с Турцией, Чехией и Португалией в 1/8 турнира. Казалось бы, все счастливы и довольны, страна едина как никогда прежде, но это было заблуждение.
Сразу же после победы над сборной Греции в плей-офф Лиги наций УЕФА 26 марта 11 игроков основного состава превратили в национальных героев. О каждом их шаге стала писать пресса, о них снимали сюжеты, приглашали в самые рейтинговые шоу. Но безмятежная радость длилась недолго.
В апреле разгорелся позабытый на год скандал вокруг так называемого закона об иноагентах ("Закон о прозрачности иностранного влияния"). Из ликующей футбольной страны Грузия вновь стремительно погрузилась в хаос акций протеста. В соцсетях разгорелись нешуточные баталии, когда оппозиционно настроенные группы стали призывать игроков к решительным шагам.
Хвича Кварацхелия. Матч по футболу между сборными Грузии и Греции - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия
4 мая 2024, 14:47
Политически ангажированные люди с легкой подачи политиков решили поделить футболистов на своих и чужих. Свои – те, кто отвечал повестке дня, чужие – кто молчал или говорил неугодное т. н. "пузырю".
Правящая партия старалась приписать победы футболистов своей политике в сфере спорта и программам Федерации футбола, а оппозиция максимально пыталась возложить заслуги за победы на плечи только тех игроков, кто так или иначе критиковали власть.
В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии >>
Больше всего пользователи ждали реакции главного кумира грузинских болельщиков, звезды итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, самого дорогостоящего вратаря мира Георгия Мамардашвили и нападающего второй Бундеслиги Буду Зивзивадзе, который запомнился болельщикам двумя голами в ворота слабенького Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и зажигательным танцем на послематчевой встрече с фанатами на площади Первой республики в Тбилиси.
Первым молчание прервал именно Зивзивадзе. На своей социальной странице футболист написал следующее:

"Нет России, путь Грузии лежит в Европу."

Позже, Зивзивадзе удалил свой профиль, не пояснив причину. Отписались о своих взглядах капитан Гурам Кашия, полузащитник Георгий Кочорашвили (кличка Кочора), экс-капитан Джаба Канкава и остальные. И все же, противники закона ждали реакции главного футбольного героя Грузии Хвичи Кварацхелия.
С последним вообще все непросто. Часть грузинских болельщиков его боготворит, другая – не может простить опыт игры в российском чемпионате и довольно дружелюбный тон в вопросах, связанных с северным соседом.

Кроме России за Кварацхелия наблюдались и другие "грехи": набожность, следование грузинским традициям и консерватизм, кто-то припомнил игроку и фото с тогдашним премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В начале мая Квара (кличка Кварацхелия) все-таки прервал свое молчание, но все равно всем не угодил.

"Нет всему, что нас разъединяет! Я люблю свою страну, свою Грузию, и вся моя деятельность и достижения для моей страны, для ее успеха и европейского будущего, и так будет до конца моей жизни", – заявил он. После этого на футболиста посыпалась критика и требование более жесткого комментария.

Постепенно тема политической активности футболистов стала сходить на нет, но ненадолго.
В начале июня страна узнала, что оппозиционно настроенный президент Грузии Саломе Зурабишвили не торопится награждать футболистов и тренерский штаб сборной Орденами Чести, как того планировали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных президенту на предоставление им Орденов Чести, из списка удалили 19 человек. Позже футболисты и все причастные свои награды все-таки получили, но часть из них не ордена, а, по решению Зурабишвили, лишь медали. Однако неприятный осадок конфронтации остался.
Сборная Грузии по футболу: открытие Евро-2024 – фото
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сборная Грузии покинула Евро-2024

Сборная Грузии покинула Евро-2024 - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сборная Грузии покинула Евро-2024

© AP Photo / Darko Vojinovic

Начало матча с Испанией вселило надежду

Начало матча с Испанией вселило надежду - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Начало матча с Испанией вселило надежду

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией

© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу

© AP Photo / Manu Fernandez

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее

© AP Photo / Martin Meissner

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Martin Meissner

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление

© AP Photo / Manu Fernandez

Футболисты Грузии показали высокий класс игры

Футболисты Грузии показали высокий класс игры - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Футболисты Грузии показали высокий класс игры

© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024 - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024

© AP Photo / Manu Fernandez

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет

© AP Photo / Andreea Alexandru

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1 - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1

© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEV

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEV

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола

© AP Photo / Manu Fernandez

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами

© AP Photo / Martin Meissner

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Martin Meissner

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня

1/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сборная Грузии покинула Евро-2024

2/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Начало матча с Испанией вселило надежду

3/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Испании стал сенсацией

4/15
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

В Тбилиси гремели салюты и фейерверки, вся страна радовалась и надеялась на победу

5/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Однако в борьбе на поле испанцы оказались сильнее

6/15
© AP Photo / Martin Meissner

Хотя Испания одна из сильнейших команд мира, сборная Грузии оказала ей достойное сопротивление

7/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Футболисты Грузии показали высокий класс игры

8/15
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI

Хвича Кварацхелия совершил настоящее чудо, ведь его гол оказался первым, забитым в ворота Испании с начала Евро-2024

9/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Все болельщики за сборную Грузии не отрываясь, следили за матчем

10/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Однако уже в первом тайме испанцы сравняли счет

11/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Напряжение на поле росло, и сборной Грузии приходилось непросто

12/15
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ

Команды вышли на перерыв со счетом 1:1

13/15
© AFP 2024 / KIRILL KUDRYAVTSEV

И уже во втором тайме испанцы забили в ворота грузинской сборной еще три гола

14/15
© AP Photo / Manu Fernandez

Несмотря на такой исход игры, вся страна гордится своими футболистами

15/15
© AP Photo / Martin Meissner

Грузинская сборная показала игру высокого класса и встала в один ряд с известными командами мирового уровня

С началом чемпионата Европы политические страсти в спорте немного стихли, но лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. Новая тема не заставила себя ждать. В основном составе на все три матча группового этапа чемпионата Европы главный тренер Вилли Саньоль не выставил Буду Зивзивадзе, а место центрального форварда доверил Жоржу Микаутадзе, который провел блестящий сезон во французской второй лиге и собирался подписать контракт с клубом Лиги 1. Часть болельщиков в негодовании обвинила Саньоля в том, что Зивзивадзе блокируют по политическим соображениям. Сам футболист не раз это опровергал, но "защитники" не унимались.
Их не остановил и тот факт, что Микаутадзе забивал во всех матчах и стал лучшим бомбардиром первенства. Следующим экзаменом для футболистов сборной стали парламентские выборы.
Несколько игроков команды, среди них полузащитник и любимец болельщиков Отар Китеишвили, молодой защитник Лука Лочошвили снялись в предвыборном клипе правящей партии "Грузинская мечта". Под фотографиями футболистов в Сети сразу стали появляться гневные комментарии, их обвиняли в продажности и измене.
Какой стресс получили при этом игроки, которым предстояли решающие матчи розыгрыша Лиги наций, догадаться не трудно. Как результат, третье место в группе и борьба за то, чтобы остаться в дивизионе Б.
Грузинские болельщики во время трансляции матча сборных Грузии и Украины по футболу смотрят игру на экране - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2024
Неудачный финиш – обзор матча сборных Грузии и Чехии в Лиге наций УЕФА
20 ноября 2024, 10:52
Не обошлось без политики в футболе и после решения власти Грузинской мечты не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.
Вновь от футболистов стали ждать политических заявлений. Многие из них отметились публикациями в Сети с флагом ЕС и призывом избежать насилия, а завершивший игру за сборную Джаба Канкава и вовсе выругался добротным матом.
И на этот раз опять досталось Кварацхелия. Слова футболиста о том, что он против насилия и призвал к миру опять расценили как "коцевость" (так в оппозиции называют сторонников "Грузинской мечты"). Самые "горячие головы" пожелали ему не излечиться от травмы, полученной в матче против "Лацио", или вовсе больше не выходить на поле.
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии
1 декабря 2024, 11:22
Масло в огонь футбольных страстей подлил и отец полузащитника сборной и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили Роин, который оказался членом оппозиционной партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "За Грузию". Этого факта и публикаций футболиста с флагом ЕС оказалось достаточным, чтобы сулить Кочоре в будущем место капитана команды.
Судя по тому, что мы увидели в 2024 году, ни футболисты, ни болельщики не застрахованы от очередных попыток совместить футбол и политику. Впереди отборочный этап чемпионата мира 2026 года, который стартует в сентябре 2025 года.
И уже видны новые контуры "своих" и "чужих" в национальной сборной.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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