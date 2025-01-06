https://sputnik-georgia.ru/20250106/v-zalozhnikakh-politiki-ili-neprostoy-god-dlya-gruzinskoy-ekonomiki-291665454.html

В заложниках политики, или Непростой год для грузинской экономики

В заложниках политики, или Непростой год для грузинской экономики

Sputnik Грузия

Грузинская экономика успешно развивалась в 2024 году в условиях больших вызовов, стараясь спастись от политического плена 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T20:38+0400

2025-01-06T20:38+0400

2025-01-06T21:18+0400

грузия

аналитика

обзоры

ираклий кобахидзе

китай

анаклия

турция

экономика

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Прошедший год был для Грузии непростым и насыщенным на события: состоялись парламентские выборы, стратегическое партнерство с Китаем, установленное в 2023 году, начало давать свои первые плоды, был реанимирован стратегический важный проект строительства порта Анаклия, был принят резонансный закон "об иноагентах", и у Грузии подпортились отношения с Западом, что привело к нескольким волнам уличных протестов, в том числе и в конце 2024 года. Предпринимательский бунт Неожиданным и угрожающим для экономического развития Грузии стал последний месяц 2024 года. В частности, с 28 ноября в стране проходят акции протеста в связи с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Более двух тысяч бизнес-компаний в стране, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Компании устраивают забастовки, и каждый по-своему поддерживает протестные волнения: кто деньгами, кто морально. Забастовка и солидарность без убытка, или как бизнес поддерживает акции в Грузии >>Чтобы достучаться до взбунтовавшихся, премьер Ираклий Кобахидзе проводит с предпринимателями очные встречи. По его словам, власти критикуют за прагматичную политику по отношению к России те бизнес-субъекты, у которых успешные торговые связи с соседней страной. Бизнес понять можно, ведь Россия на данный момент является преданным потребителем и ярым ценителем грузинской продукции, куда завозить товары намного проще и дешевле по логистике, нежели в заморские края. Прорыв года Грузия в 2024 году усилила работу над тем, чтобы становиться транспортно-логистическим хабом, продолжая реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Прорывом в этом направлении является возвращение в повестку дня проекта строительства первого глубоководного порта в стране в городке Анаклия на западе Грузии. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии? >>Соглашение о партнерстве правительство подпишет после уточнения деталей предложения, поданного консорциумом. Между тем строительство порта уже началось, и на первом этапе запланировано углубление акватории морского порта. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов, а после завершения первого этапа, то есть к 2029 году, будут приняты первые суда. Реализация проекта строительства первого в Грузии глубоководного порта поможет стране развивать свою связующую роль в Среднем коридоре. По мнению правительства Грузии, глубоководный порт Анаклия является стратегическим проектом для страны, который сыграет важную роль в развитии портовой инфраструктуры Грузии, а также в инфраструктурном усовершенствовании всего Среднего коридора и повышении его конкурентоспособности. "Если мы посмотрим на проект порта Анаклия с точки зрения инициативы "Средний коридор", то, конечно, он будет серьезно способствовать развитию нашей функции связности", – заявил премьер Ираклий Кобахидзе. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Кроме того, во второй половине 2024 года правительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии Среднего коридора, который подтверждает готовность китайской стороны активно использовать этот маршрут для соединения с Европой. Меморандум дает возможность Грузии установить более тесные торгово-экономические связи с Китаем, привлечь дополнительные инвестиции в страну, а также увеличить экспорт грузинской продукции в Китай. Порт Анаклия увеличит транспортную роль Грузии в "Среднем коридоре" – премьер >>В документе отмечено, что стороны будут вместе работать над привлечением дополнительных грузов в Средний коридор, в том числе путем оптимизации маршрутов, развития инфраструктуры и улучшения транспортных услуг, а также путем укрепления сотрудничества в сфере таможни, транспортной безопасности и цифровизации. Подписание меморандума будет способствовать росту грузопотоков по Среднему коридору из Китая в Европу и наоборот, а также укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,2% и составил 1,7 миллиарда долларов. Стремительный рост На фоне нестабильности в регионе и мирового экономического кризиса развивающаяся Грузия продолжила свой впечатляющий путь в 2024 году в сторону роста экономики. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Особо можно выделить рост доходов страны от туризма. Только цифры: Как заявил премьер Ираклий Кобахидзе, количество туристов в Грузии через четыре года достигнет 11 миллионов, а доходы увеличатся до 6,5 миллиарда долларов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы? В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. Торговый оборот Успешным 2024 год был и в части торговли. "Сакстат" на данный момент обнародовал лишь данные за январь-ноябрь, согласно которым внешнеторговый оборот Грузии вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов. Как и в предыдущие годы, Турция и Россия занимают лидирующие позиции в списке крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с Турцией в январе-ноябре 2024 года составил 2,9 миллиарда долларов (рост 8,5%), что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии, а торговля с Россией принесла стране 2,3 миллиарда доллара, что на 3,4% больше, а экспорт в Россию вырос почти на 5% по сравнению с 11 месяцами 2023 года. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за этот период составила 10,7%. Денежные переводы По данным Нацбанка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2024 года снизился на 19,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 076,2 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию за 11 месяцев 2024 года лидером является Россия, откуда поступило около 516,9 миллиона долларов – 16,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Инвестиции В январе-сентябре объем прямых иностранных инвестиций сократился на 39,8% по сравнению с данными за девять месяцев 2023 года и составил 966,3 миллиона долларов.Инвестиции также поступили из Турции, Чехии, Японии, США, Казахстана, Германии, Виргинских островов и других стран. В 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов. По словам доктора экономических наук, профессора Сосо Арчвадзе, при сокращении прямых иностранных инвестиций и денежных переводов растет ВВП страны. Оценивая 2024 год, Арчвадзе назвал успешными обнародованные статистической службой экономические показатели. "Мы хорошо позиционируем себя на международном рынке, потому что последние пять месяцев грузинский экспорт имеет двузначный рост, а последние шесть месяцев рост темпа экспорта опережает рост темпа импорта. То есть постепенно улучшается степень покрытия экспортом импорта, и подчеркивается роль Грузии как транспортно-коммуникационного и экономического хаба не только в региональном, но и глобальном отношении", – заявил он. Арчвадзе отметил рост и численности занятых, и общей численности экономически активного населения. "Это показывает, что жители, которые считали себя потерявшими надежду найти работу, опять становятся или занятыми, или активными искателями работы. Тут уже проявляется рост улучшения ситуации на рынке труда", – отметил он. Все идет по плану – премьер Грузии о влиянии акций протеста на привлечение инвестиций >>По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек. Между тем, согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, обзоры, ираклий кобахидзе, китай, анаклия, турция, экономика