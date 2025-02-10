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Европейский олимпийский комитет высоко оценил спортивную инфраструктуру Грузии

Европейский олимпийский комитет высоко оценил спортивную инфраструктуру Грузии

Sputnik Грузия

В олимпийском фестивале "Бакуриани-2025" участвуют около тысячи спортсменов из 48 стран Европы 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T13:30+0400

2025-02-10T13:30+0400

2025-02-10T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Новые объекты, построенные специально к Европейскому юношескому зимнему олимпийскому фестивалю "Бакуриани 2025", превосходны и соответствуют международным стандартам, заявил на пресс-конференции президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос. Церемония открытия "Бакуриани 2025" состоялась на горнолыжном курорте Грузии 9 февраля. Фестиваль пройдет в Бакуриани, Тбилиси и Батуми и завершится 16 февраля. Грузию посетят около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Президент ЕОК поблагодарил Олимпийский и Организационный комитеты "Бакуриани 2025" за проделанную работу и отметил, что инфраструктура полностью синхронизирована с международными стандартами. Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль открылся в Бакуриани>>По его словам, фестиваль в Бакуриани откроет новые возможности для молодежи, а Грузия получит новых чемпионов. По его словам, эмоциональной была презентация коллекционной монеты, которую вручила ему президент Национального банка Натия Турнава. Монета номиналом в пять лари была выпущена специально к Европейскому юношескому зимнему олимпийскому фестивалю. "То же самое мы пережили десять лет назад, когда проводили Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль. Это было очень успешное мероприятие, и именно поэтому мы приняли решение провести зимний олимпийский фестиваль в Грузии", – сказал Капралос. Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету "Бакуриани 2025" к олимпийскому фестивалю>>Национальный банк Грузии ранее выпускал и другие монеты спортивной тематики. В том числе, чтобы отметить успешные выступления грузинских спортсменов в регби, баскетболе, футболе и на Олимпийских играх. Эскиз дизайна коллекционной монеты был подготовлен совместно с Оргкомитетом "Бакуриани 2025". Монеты отчеканены на Польском монетном дворе тиражом 5 тысяч экземпляров. На аверсе монеты изображен лыжник на фоне заснеженных гор, а также надписи "Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль" и "Бакуриани 2025", разделенные снежинками. "Бакуриани-2025"Основные соревнования олимпийского фестиваля проходят на трассах в Бакуриани, Тбилиси принимает хоккейные турниры среди девушек и юношей. А вот выступление фигуристов примет Ледовый дворец в курортном городе Батуми. Специально к зимнему фестивалю в Тбилиси был построен Ледовый дворец. В здании ледовой арены, отвечающем международным стандартам, разместились ледовый каток, трибуны на 700 зрителей, тренировочный, хореографический, рекреационный, медицинский и конференц-залы. Проектирование и строительство ледовой арены финансировалось за счет средств государственного бюджета в размере около 10,5 млн долларов. Спустя неделю после Тбилиси, за несколько дней до старта соревнования, Ледовый дворец открыли и в курортном городе Батуми. Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – расписание грузинских спортсменов>>На ледовой площадке, которая соответствует международным стандартам, установлено спортивное освещение, табло и системы звукоусиления, трибуны рассчитаны на 1,5 тысячи зрителей. В спортивном объекте функционируют конференц-зал и хореографический зал, комнаты для тренеров и судей, раздевалки. В состав комплекса входит бассейн, который начнет работу к концу 2025 года. Общая стоимость проекта составляет более 19 млн долларов.Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского Олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.

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