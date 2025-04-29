https://sputnik-georgia.ru/20250429/obyski-proshli-v-domakh-oppozitsionerov-v-gruzii---kommentariy-glavy-parlamenta-293085142.html

Обыски прошли в домах оппозиционеров в Грузии – комментарий главы парламента

Обыски прошли в домах оппозиционеров в Грузии – комментарий главы парламента

Sputnik Грузия

Ранее прокуратура арестовала счета организаций, оказывающих содействие участникам протестных акций 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T14:06+0400

2025-04-29T14:06+0400

2025-04-29T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Обыски, проводимые прокуратурой у руководителей организаций, связанных с финансированием оппозиционных акций протеста в Грузии, являются законными, это обычная процедура, которую важно провести для расследования, чтобы дать полную картину и ответ общественности, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно заявлению прокуратуры, на основании решения суда был осуществлен личный обыск и обыск домов руководителей т. н. фондов, в том числе популярной телеведущей Нануки Жоржолиани, Александра Цкитишвили, Лаши Арвеладзе, Гуги Хелая и Мариам Баджелидзе. В ведомстве пояснили, что следственные действия проводятся в рамках проводимого прокуратурой расследования. "Как нам стало известно, это обыски, проводимые прокуратурой в процессе расследования, которые проводятся в соответствии с законными процедурами. Это обычная процедура, которую важно провести прокуратуре, потому что грузинский народ ожидает, что проводимые расследования дадут полную картину и ответ нашему обществу", – заявил Папуашвили. В Грузии арестовали счета организаций-сторонников протестующих – комментарий "Мечты">>Прокуратура Грузии 17 марта 2025 года сообщила об аресте банковских счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, осуществлялись сбор и выдача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности в ходе акций протеста.По данным прокуратуры, фонды оказывали материальную помощь правонарушителям и членам их семей. Также через них выплачивались штрафы в пользу правонарушителей. Речь идет о более чем 2 миллионах лари, которые были потрачены с декабря 2024 года.Как отметил глава грузинского законодательного органа, однозначно видно, что есть попытка дестабилизировать ситуацию извне и сменить власть в Грузии недемократическим путем. По словам Папуашвили, не стоит забывать о том, что в декабре прошлого года была попытка штурма парламента, было много фактов насилия, в том числе попытка поджога парламента, нападение на сотрудника полиции. Глава парламента также напомнил, что когда соответствующие структуры изъяли различные взрывчатые вещества из офисов партий или групп, с того момента прекратилось насилие на проспекте Руставели, где в основном проходят акции протеста, попытки поджога здания парламента, нападения на полицейских с применением взрывчатых веществ. "Так что и тогда наша правоохранительная структура работала эффективно. Что касается текущего вопроса, я не могу рассказать вам ничего детально, вы знаете, что расследование продолжается и в рамках этого расследования проводятся обыски", – сказал Папуашвили. Детали следствия Прокуратура Грузии на основании решения суда 17 марта 2025 года наложила арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House. По данным прокуратуры, банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно, и с декабря 2024 года с них было потрачено более 2 миллионов лари. Т. н. "фонды" направляли основную часть полученных финансовых ресурсов на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные действия, а также на приобретение инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений, отметили в прокуратуре. В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов>>В частности, из указанных фондов прием и выдача денег производились для следующих целей, которые в том числе были прямо указаны в транзакциях: "для необходимого оснащения акции", "на то, что нужно для борьбы", "приобретение инвентаря для акций", "на приобретение пиротехники", "приобретение противогазов для детей на передовой" и др. Как отметили в прокуратуре, указанные суммы предназначались для финансирования насильственных группировок, которые во время нападения на сотрудников правоохранительных органов находились на т. н. "передовой линии" и осуществляли насильственные действия, в результате которых десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующие получили повреждения различной степени тяжести. Как пояснили в прокуратуре, банковские счета и находящиеся на них денежные средства указанных фондов были арестованы, принимая во внимание те обстоятельства, что т. н. "фонды" использовали основную часть собранных средств "для финансового обеспечения лиц, обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей, и тем самым, помимо финансирования насильственных действий, они создают основания для поощрения лиц к вовлечению в незаконные действия с целью получения материальных выгод". Следствие установило, что с 28 ноября 2024 года акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши" и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом. По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях. Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали>>В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в результате пожара были повреждены административные здания и выведена из строя спецтехника. "Параллельно с вышеупомянутыми противоправными действиями в общественных пространствах распространялась информация, согласно которой отдельные физические и юридические лица мобилизовывали денежные средства, значительная часть которых шла на нужды лиц, причастных к противоправным действиям", – отметили в прокуратуре. В связи с этим были детально изучены банковские операции тех юридических и физических лиц, в отношении которых возникло обоснованное предположение, что в связи с продолжающимися акциями протеста они осуществляли материальную поддержку различных незаконных, а в отдельных случаях и преступных действий. По данным следствия, во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности осуществляется через т. н. "фонды". В прокуратуре подчеркнули, что указанные организации напрямую направляли средства на финансирование противоправной деятельности, призывали общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий. Организационная и финансовая деятельность конкретных фондов направлена на обеспечение материальной помощи правонарушителям и членам их семей. Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Премьер Грузии поблагодарил протестующих>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, нанука жоржолиани, тбилиси, прокуратура