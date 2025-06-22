https://sputnik-georgia.ru/20250622/vliyanie-situatsii-na-vostoke-skandalnaya-rezolyutsiya-zhestkaya-initsiativa---gruziya-za-nedelyu-293870818.html

Влияние ситуации на Востоке, скандальная резолюция, жесткая инициатива – Грузия за неделю

Влияние ситуации на Востоке, скандальная резолюция, жесткая инициатива – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T20:28+0400

2025-06-22T20:28+0400

2025-06-22T21:19+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Обострение на Ближнем Востоке и Грузия Главным мировым событием на этой неделе стал конфликт Израиля и Ирана, что затронуло и Грузию. Посольства Грузии в Израиле и Иране открыли горячие линии и призвали граждан Грузии следовать указаниям местных властей, а также выдали указания как можно покинуть страны. Из Израиля и Ирана было вывезено несколько сотен граждан. Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности >>Между тем власти Грузии заявили, что намерены действовать максимально прагматично и предпринять все необходимые меры для сохранения мира и стабильности в стране. Скандальная резолюция и новые правила ЕС На этой неделе снова одной из ключевых тем стали отношения Грузии и Евросоюза. Европарламент на этой неделе принял резолюцию под названием "Свобода СМИ в Грузии, в особенности дело Мзии Амаглобели", в которой потребовал освобождения основательницы оппозиционного грузинского СМИ задержанной за нападение на сотрудника полиции при исполнении и других задержанных во время акций протеста. При этом в резолюции власти Грузии называются "самопровозглашенными". Резолюция Европарламента выявляет политику двойных стандартов Запада к Грузии – депутат >>В Грузии на такую резолюцию отреагировали негативно и назвали ее очередным проявлением действий "Глубинного государства". На фоне скандальной резолюции посол ЕС в Грузии Павел Герчинский подтвердил, что происходящее в Грузии станет темой встречи министров иностранных дел ЕС на будущей неделе, где будет обсуждаться в том числе вопрос введения санкций против Грузии, безвизовый режим и дезинформация против ЕС со стороны властей Грузии. Тема выборов как тема для скандалаМежду тем на фоне скандала ЕС, правительство Грузии приняло еще одно резонансное решение. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство не станет приглашать для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне. Отчеты миссии ОБСЕ/БДИПЧ являются ключевыми при оценке легитимности выборов в Грузии и именно на них ссылается правительство страны для подтверждения честных и справедливых выборов. Лучше не обременять: Грузия решила не звать наблюдательскую миссию БДИПЧ/ОБСЕ на выборы >>Отказ от приглашения миссии наблюдателей для грузинской оппозиции стал подтверждением того, что власти подготовили почву для фальсификации выборов и оппозиции нет смысла участвовать в этих выборов. Закон об "иноагентов" начинает работать Антикоррупционное бюро на этой неделе обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего" "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". После изучения информации Бюро сможет наконец зарегистрировать первый "иноагентов", так как за 20 дней действия закона ни одна организация не подала заявки на регистрацию. Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней >>В ответ на это еще 23 организации, среди которых ведущие НПО, заявили, что не признают новый закон и также не будут подавать заявки. Новая инициатива для иностранцев На этой неделе еще одной обсуждаемой темой стала новая инициатива в отношении иностранных граждан, вводимая в Грузии. В частности, согласно этой инициативе в Грузии будет разработан новый механизм выдачи специальных разрешений на работу для трудоустройства иностранцев и критерии выдачи таких разрешений. Также будет урегулирована трудовая/предпринимательская деятельность иностранных лиц в Грузии и внедрены новые механизмы обеспечения соблюдения норм, установленных законодательством, в том числе штрафы для работающих нелегально. Резонансный арест Тбилисский городской суд на этой неделе избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении активистки Нино Даташвили, обвиняемой в нападении на судебного пристава, находившегося при исполнении служебных обязанностей. По информации следствия, 9 июня текущего года в Тбилисском городском суде судебный пристав призвал подсудимую к соблюдению порядка, но обвиняемая не подчинилась и словесно оскорбила приставов, а затем напала на одного из приставов и нанесла ему физическое оскорбление. Арест и мера пресечения Даташвили повлекла за собой очередную волну протестов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, аналитика, израиль, иран, ближний восток, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, европарламент, обсе