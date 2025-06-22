https://sputnik-georgia.ru/20250622/vliyanie-situatsii-na-vostoke-skandalnaya-rezolyutsiya-zhestkaya-initsiativa---gruziya-za-nedelyu-293870818.html
Влияние ситуации на Востоке, скандальная резолюция, жесткая инициатива – Грузия за неделю
Влияние ситуации на Востоке, скандальная резолюция, жесткая инициатива – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 22.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-22T20:28+0400
2025-06-22T20:28+0400
2025-06-22T21:19+0400
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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Обострение на Ближнем Востоке и Грузия Главным мировым событием на этой неделе стал конфликт Израиля и Ирана, что затронуло и Грузию. Посольства Грузии в Израиле и Иране открыли горячие линии и призвали граждан Грузии следовать указаниям местных властей, а также выдали указания как можно покинуть страны. Из Израиля и Ирана было вывезено несколько сотен граждан. Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности >>Между тем власти Грузии заявили, что намерены действовать максимально прагматично и предпринять все необходимые меры для сохранения мира и стабильности в стране. Скандальная резолюция и новые правила ЕС На этой неделе снова одной из ключевых тем стали отношения Грузии и Евросоюза. Европарламент на этой неделе принял резолюцию под названием "Свобода СМИ в Грузии, в особенности дело Мзии Амаглобели", в которой потребовал освобождения основательницы оппозиционного грузинского СМИ задержанной за нападение на сотрудника полиции при исполнении и других задержанных во время акций протеста. При этом в резолюции власти Грузии называются "самопровозглашенными". Резолюция Европарламента выявляет политику двойных стандартов Запада к Грузии – депутат >>В Грузии на такую резолюцию отреагировали негативно и назвали ее очередным проявлением действий "Глубинного государства". На фоне скандальной резолюции посол ЕС в Грузии Павел Герчинский подтвердил, что происходящее в Грузии станет темой встречи министров иностранных дел ЕС на будущей неделе, где будет обсуждаться в том числе вопрос введения санкций против Грузии, безвизовый режим и дезинформация против ЕС со стороны властей Грузии. Тема выборов как тема для скандалаМежду тем на фоне скандала ЕС, правительство Грузии приняло еще одно резонансное решение. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство не станет приглашать для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне. Отчеты миссии ОБСЕ/БДИПЧ являются ключевыми при оценке легитимности выборов в Грузии и именно на них ссылается правительство страны для подтверждения честных и справедливых выборов. Лучше не обременять: Грузия решила не звать наблюдательскую миссию БДИПЧ/ОБСЕ на выборы >>Отказ от приглашения миссии наблюдателей для грузинской оппозиции стал подтверждением того, что власти подготовили почву для фальсификации выборов и оппозиции нет смысла участвовать в этих выборов. Закон об "иноагентов" начинает работать Антикоррупционное бюро на этой неделе обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего" "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". После изучения информации Бюро сможет наконец зарегистрировать первый "иноагентов", так как за 20 дней действия закона ни одна организация не подала заявки на регистрацию. Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней >>В ответ на это еще 23 организации, среди которых ведущие НПО, заявили, что не признают новый закон и также не будут подавать заявки. Новая инициатива для иностранцев На этой неделе еще одной обсуждаемой темой стала новая инициатива в отношении иностранных граждан, вводимая в Грузии. В частности, согласно этой инициативе в Грузии будет разработан новый механизм выдачи специальных разрешений на работу для трудоустройства иностранцев и критерии выдачи таких разрешений. Также будет урегулирована трудовая/предпринимательская деятельность иностранных лиц в Грузии и внедрены новые механизмы обеспечения соблюдения норм, установленных законодательством, в том числе штрафы для работающих нелегально. Резонансный арест Тбилисский городской суд на этой неделе избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении активистки Нино Даташвили, обвиняемой в нападении на судебного пристава, находившегося при исполнении служебных обязанностей. По информации следствия, 9 июня текущего года в Тбилисском городском суде судебный пристав призвал подсудимую к соблюдению порядка, но обвиняемая не подчинилась и словесно оскорбила приставов, а затем напала на одного из приставов и нанесла ему физическое оскорбление. Арест и мера пресечения Даташвили повлекла за собой очередную волну протестов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, аналитика, израиль, иран, ближний восток, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, европарламент, обсе
политика, грузия, аналитика, израиль, иран, ближний восток, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, европарламент, обсе
Влияние ситуации на Востоке, скандальная резолюция, жесткая инициатива – Грузия за неделю
20:28 22.06.2025 (обновлено: 21:19 22.06.2025)
Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.
Обострение на Ближнем Востоке и Грузия
Главным мировым событием на этой неделе стал конфликт Израиля и Ирана, что затронуло и Грузию.
Посольства Грузии в Израиле и Иране открыли горячие линии и призвали граждан Грузии следовать указаниям местных властей, а также выдали указания как можно покинуть страны. Из Израиля и Ирана было вывезено несколько сотен граждан.
Между тем власти Грузии заявили, что намерены действовать максимально прагматично и предпринять все необходимые меры для сохранения мира и стабильности в стране.
Скандальная резолюция и новые правила ЕС
На этой неделе снова одной из ключевых тем стали отношения Грузии и Евросоюза. Европарламент на этой неделе принял резолюцию под названием "Свобода СМИ в Грузии, в особенности дело Мзии Амаглобели", в которой потребовал освобождения основательницы оппозиционного грузинского СМИ задержанной за нападение на сотрудника полиции при исполнении и других задержанных во время акций протеста. При этом в резолюции власти Грузии называются "самопровозглашенными".
В Грузии на такую резолюцию отреагировали негативно и назвали ее очередным проявлением действий "Глубинного государства".
На фоне скандальной резолюции посол ЕС в Грузии Павел Герчинский подтвердил, что происходящее в Грузии станет темой встречи министров иностранных дел ЕС на будущей неделе, где будет обсуждаться в том числе вопрос введения санкций против Грузии, безвизовый режим и дезинформация против ЕС со стороны властей Грузии.
Тема выборов как тема для скандала
Между тем на фоне скандала ЕС, правительство Грузии приняло еще одно резонансное решение. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство не станет приглашать для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне.
Отчеты миссии ОБСЕ/БДИПЧ являются ключевыми при оценке легитимности выборов в Грузии и именно на них ссылается правительство страны для подтверждения честных и справедливых выборов.
Отказ от приглашения миссии наблюдателей для грузинской оппозиции стал подтверждением того, что власти подготовили почву для фальсификации выборов и оппозиции нет смысла участвовать в этих выборов.
Закон об "иноагентов" начинает работать
Антикоррупционное бюро на этой неделе обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего" "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики".
После изучения информации Бюро сможет наконец зарегистрировать первый "иноагентов", так как за 20 дней действия закона ни одна организация не подала заявки на регистрацию.
В ответ на это еще 23 организации, среди которых ведущие НПО, заявили, что не признают новый закон и также не будут подавать заявки.
Новая инициатива для иностранцев
На этой неделе еще одной обсуждаемой темой стала новая инициатива в отношении иностранных граждан, вводимая в Грузии.
В частности, согласно этой инициативе в Грузии будет разработан новый механизм выдачи специальных разрешений на работу для трудоустройства иностранцев и критерии выдачи таких разрешений.
Также будет урегулирована трудовая/предпринимательская деятельность иностранных лиц в Грузии и внедрены новые механизмы обеспечения соблюдения норм, установленных законодательством, в том числе штрафы для работающих нелегально.
Тбилисский городской суд на этой неделе избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении активистки Нино Даташвили, обвиняемой в нападении на судебного пристава, находившегося при исполнении служебных обязанностей.
По информации следствия, 9 июня текущего года в Тбилисском городском суде судебный пристав призвал подсудимую к соблюдению порядка, но обвиняемая не подчинилась и словесно оскорбила приставов, а затем напала на одного из приставов и нанесла ему физическое оскорбление.
Арест и мера пресечения Даташвили повлекла за собой очередную волну протестов.