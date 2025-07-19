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Вызовы в отношениях с ЕС, страсти по выборам и трагедия в Тбилиси – Грузия за неделю
Вызовы в отношениях с ЕС, страсти по выборам и трагедия в Тбилиси – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T21:29+0400
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Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Трагедия в Тбилиси как повод для скандала Самым трагичным событием на этой неделе стало частичное обрушение жилого дома в районе Вокзальной площади в Тбилиси. Под завалами погибли два человека и пострадала одна женщина. Гибель людей стала новым поводом для власти и оппозиции вспомнить об аварийном жилом фонде Тбилиси и проблемах выселения местных жителей. Столичная власть призвала жителей аварийных домов, которых, по неофициальным данным, в столице около 60%, не противиться соглашениям с инвесторами, так как для выселения необходимо согласие всех собственников. А вот оппозиция и эксперты заговорили о необходимости внедрения новых процедур и пересмотре действующих правил. Между тем 120 жителей обрушившегося дома теперь живут в гостиницах, а на месте обрушения планируется построить новый дом. Новый скандал с ЕС На этой неделе, уже официально, власти Грузии получили письмо от Еврокомиссии, в котором прозвучало резкое условие: либо отмена неугодных Европе законов, либо приостановка безвизового режима для граждан Грузии. Дело в том, что грузинские власти считают, что европейская бюрократия выполняет задания "глобальной партии войны" и делает все, чтобы сменить власть в Грузии и после вовлечь страну в конфликт на Украине. Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента&gt;&gt;&gt;Между тем в ЕС уже открыто говорят, что власти Грузии отклонились от курса демократии, и угрожают не только отменой безвиза, но и приостановкой Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле. Поиски альтернативы SWIFT? После того, как президент Нацбанка Грузии Натия Турнава на этой неделе обсудила возможности сотрудничества с президентом китайской системы трансграничных межбанковских платежей (CIPS) Фу Хуаном, оппозиция и ряд НПО высказали предположение, что Грузия на фоне угрозы со стороны Европарламента отключить SWIFT ищет альтернативные пути. Нацбанк Грузии не ищет альтернативы системе платежей SWIFT: регулятор ответил критикам&gt;&gt;&gt;В Нацбанке на такие предположения ответили, что ни о каких поисках альтернативы не идет и речи, а сотрудничество Национального банка Грузии со SWIFT имеет стратегическое значение и становится все более глубоким. Окончательный раскол в оппозиции Тем временем на этой неделе произошел серьезный раскол в оппозиции – причиной стало решение некоторых сил участвовать в выборах в органы местной власти 4 октября этого года. Партии "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты", хоть и сохранили свои номера в партийных списках, но открыто заявили, что участвовать в выборах не будут, и даже провели в Тбилиси акцию протеста в подтверждение своего намерения. Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии&gt;&gt;&gt;Как заявляют в этой части оппозиции, выборы являются "игрой нелегитимной власти", и они не собираются в ней участвовать. А вот в партиях "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" на фоне бойкота подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общих кандидатов на посты мэров в 63 городах и районах. Между тем...Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 715,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США, на втором месте Италия, на третьем – Россия. Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные&gt;&gt;&gt;Кроме того, аэропорты Грузии в январе-июне 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – 3,5 миллиона, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года. В первом полугодии текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – до 17 тысяч. Из них количество регулярных рейсов составило 12 857, а чартерных рейсов – 3 874. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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обзоры, грузия, аналитика, украина, европа, тбилиси, натия турнава, георгий гахария, европарламент, европейская грузия
обзоры, грузия, аналитика, украина, европа, тбилиси, натия турнава, георгий гахария, европарламент, европейская грузия

Вызовы в отношениях с ЕС, страсти по выборам и трагедия в Тбилиси – Грузия за неделю

21:29 19.07.2025 (обновлено: 21:53 19.07.2025)
© Sputnik / Alexander ImedashviliФлаги Евросоюза в центре столицы Грузии
Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
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Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства
Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Трагедия в Тбилиси как повод для скандала

Самым трагичным событием на этой неделе стало частичное обрушение жилого дома в районе Вокзальной площади в Тбилиси. Под завалами погибли два человека и пострадала одна женщина.
Гибель людей стала новым поводом для власти и оппозиции вспомнить об аварийном жилом фонде Тбилиси и проблемах выселения местных жителей.
Столичная власть призвала жителей аварийных домов, которых, по неофициальным данным, в столице около 60%, не противиться соглашениям с инвесторами, так как для выселения необходимо согласие всех собственников.
А вот оппозиция и эксперты заговорили о необходимости внедрения новых процедур и пересмотре действующих правил. Между тем 120 жителей обрушившегося дома теперь живут в гостиницах, а на месте обрушения планируется построить новый дом.

Новый скандал с ЕС

На этой неделе, уже официально, власти Грузии получили письмо от Еврокомиссии, в котором прозвучало резкое условие: либо отмена неугодных Европе законов, либо приостановка безвизового режима для граждан Грузии.

В ответ на письмо правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала большое заявление, в котором назвала происходящее "шантажом, исходящим со стороны "глобальной партии войны".

Дело в том, что грузинские власти считают, что европейская бюрократия выполняет задания "глобальной партии войны" и делает все, чтобы сменить власть в Грузии и после вовлечь страну в конфликт на Украине.
Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента>>>
Между тем в ЕС уже открыто говорят, что власти Грузии отклонились от курса демократии, и угрожают не только отменой безвиза, но и приостановкой Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле.

Поиски альтернативы SWIFT?

После того, как президент Нацбанка Грузии Натия Турнава на этой неделе обсудила возможности сотрудничества с президентом китайской системы трансграничных межбанковских платежей (CIPS) Фу Хуаном, оппозиция и ряд НПО высказали предположение, что Грузия на фоне угрозы со стороны Европарламента отключить SWIFT ищет альтернативные пути.
Нацбанк Грузии не ищет альтернативы системе платежей SWIFT: регулятор ответил критикам>>>
В Нацбанке на такие предположения ответили, что ни о каких поисках альтернативы не идет и речи, а сотрудничество Национального банка Грузии со SWIFT имеет стратегическое значение и становится все более глубоким.

Окончательный раскол в оппозиции

Тем временем на этой неделе произошел серьезный раскол в оппозиции – причиной стало решение некоторых сил участвовать в выборах в органы местной власти 4 октября этого года.
Партии "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты", хоть и сохранили свои номера в партийных списках, но открыто заявили, что участвовать в выборах не будут, и даже провели в Тбилиси акцию протеста в подтверждение своего намерения.
Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии>>>
Как заявляют в этой части оппозиции, выборы являются "игрой нелегитимной власти", и они не собираются в ней участвовать.
А вот в партиях "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" на фоне бойкота подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общих кандидатов на посты мэров в 63 городах и районах.

Между тем...

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 715,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США, на втором месте Италия, на третьем – Россия.
Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные>>>
Кроме того, аэропорты Грузии в январе-июне 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – 3,5 миллиона, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года.
В первом полугодии текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – до 17 тысяч. Из них количество регулярных рейсов составило 12 857, а чартерных рейсов – 3 874.
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