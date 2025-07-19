https://sputnik-georgia.ru/20250719/vyzovy-v-otnosheniyakh-s-es-strasti-po-vyboram-i-tragediya-v-tbilisi---gruziya-za-nedelyu-294213266.html

Вызовы в отношениях с ЕС, страсти по выборам и трагедия в Тбилиси – Грузия за неделю

Вызовы в отношениях с ЕС, страсти по выборам и трагедия в Тбилиси – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T21:29+0400

2025-07-19T21:29+0400

2025-07-19T21:53+0400

обзоры

грузия

аналитика

украина

европа

тбилиси

натия турнава

георгий гахария

европарламент

европейская грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/65/235376584_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_75d43910d82c9ee99735151f2072de25.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Трагедия в Тбилиси как повод для скандала Самым трагичным событием на этой неделе стало частичное обрушение жилого дома в районе Вокзальной площади в Тбилиси. Под завалами погибли два человека и пострадала одна женщина. Гибель людей стала новым поводом для власти и оппозиции вспомнить об аварийном жилом фонде Тбилиси и проблемах выселения местных жителей. Столичная власть призвала жителей аварийных домов, которых, по неофициальным данным, в столице около 60%, не противиться соглашениям с инвесторами, так как для выселения необходимо согласие всех собственников. А вот оппозиция и эксперты заговорили о необходимости внедрения новых процедур и пересмотре действующих правил. Между тем 120 жителей обрушившегося дома теперь живут в гостиницах, а на месте обрушения планируется построить новый дом. Новый скандал с ЕС На этой неделе, уже официально, власти Грузии получили письмо от Еврокомиссии, в котором прозвучало резкое условие: либо отмена неугодных Европе законов, либо приостановка безвизового режима для граждан Грузии. Дело в том, что грузинские власти считают, что европейская бюрократия выполняет задания "глобальной партии войны" и делает все, чтобы сменить власть в Грузии и после вовлечь страну в конфликт на Украине. Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента>>>Между тем в ЕС уже открыто говорят, что власти Грузии отклонились от курса демократии, и угрожают не только отменой безвиза, но и приостановкой Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле. Поиски альтернативы SWIFT? После того, как президент Нацбанка Грузии Натия Турнава на этой неделе обсудила возможности сотрудничества с президентом китайской системы трансграничных межбанковских платежей (CIPS) Фу Хуаном, оппозиция и ряд НПО высказали предположение, что Грузия на фоне угрозы со стороны Европарламента отключить SWIFT ищет альтернативные пути. Нацбанк Грузии не ищет альтернативы системе платежей SWIFT: регулятор ответил критикам>>>В Нацбанке на такие предположения ответили, что ни о каких поисках альтернативы не идет и речи, а сотрудничество Национального банка Грузии со SWIFT имеет стратегическое значение и становится все более глубоким. Окончательный раскол в оппозиции Тем временем на этой неделе произошел серьезный раскол в оппозиции – причиной стало решение некоторых сил участвовать в выборах в органы местной власти 4 октября этого года. Партии "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты", хоть и сохранили свои номера в партийных списках, но открыто заявили, что участвовать в выборах не будут, и даже провели в Тбилиси акцию протеста в подтверждение своего намерения. Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии>>>Как заявляют в этой части оппозиции, выборы являются "игрой нелегитимной власти", и они не собираются в ней участвовать. А вот в партиях "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" на фоне бойкота подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общих кандидатов на посты мэров в 63 городах и районах. Между тем...Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 715,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США, на втором месте Италия, на третьем – Россия. Аэропорты Грузии обслужили рекордное число пассажиров – новые данные>>>Кроме того, аэропорты Грузии в январе-июне 2025 года обслужили рекордное количество пассажиров – 3,5 миллиона, что на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года. В первом полугодии текущего года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – до 17 тысяч. Из них количество регулярных рейсов составило 12 857, а чартерных рейсов – 3 874. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

обзоры, грузия, аналитика, украина, европа, тбилиси, натия турнава, георгий гахария, европарламент, европейская грузия