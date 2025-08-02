Громкие аресты, предвыборные страсти и партийные интриги – Грузия за неделю
20:43 02.08.2025 (обновлено: 21:17 02.08.2025)
© Kakha KaladzeМэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
© Kakha Kaladze
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Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.
Минобороны Грузии в криминальной хронике
Эта неделя ознаменовалась громким арестом родственника экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе и замглавы оборонного ведомства до 2024 года Георгия Хаиндрава.
Хаиндрава обвиняют в том, что он вместе с двумя сотрудниками Минобороны в 2023 году провернул мошенническую схему при закупке аппарата МРТ, присвоив через подставные компании 1,3 миллиона лари.
Теперь ему грозит до 7 до 11 лет лишения свободы, и он будет ждать приговора в тюрьме.
Скандал с ВНЖ для иностранца
В центре уголовной хроники на этой неделе оказался и член политического совета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаша Цанава.
Он был задержан по обвинению в мошенничестве, его жертвой оказался иностранец. Как установило расследование, он пообещал одному из иностранных граждан помочь в получении годового вида на жительство в Грузии через свои связи, за что потребовал 5,6 тысячи долларов.
Цанава задержали уже после того, как он успел получить от иностранца половину суммы. Гражданство пострадавшего следствие не уточняет. А члену политсовета в случае подтверждения вины грозит до 7 лет лишения свободы.
Предвыборная интрига раскрыта
Знаковым событием этой недели стало представление в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси действующего мэра столицы Кахи Каладзе правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
© Kakha KaladzeМэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
Мэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
© Kakha Kaladze
На сегодняшний день он единственный кандидат на этот пост. Однако у остальных участников выборов есть время до 4 сентября представить его конкурентов. Сами выборы пройдут 4 октября.
До представления Каладзе члены правящей партии запустили интригу о якобы возможном альтернативном кандидате, однако даже в социальных сетях среди сторонников эта интрига отклика не получила.
© Kakha KaladzeМэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
Мэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
© Kakha Kaladze
В итоге Каладзе начал свою предвыборную кампанию, которая пройдет под лозунгом "Мир Грузии, больше блага Тбилиси".
Дела рейтинговые
Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу проправительственной телекомпании "Имеди", если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, "Грузинская мечта" получила бы 56,2% голосов.
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям
ЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям
© Courtesy of CEC of Georgia
Следом идут объединение "Лело – Сильная Грузия" с 10,7%, партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – 10%, "Коалиция за перемены" – 9,5%, "Единое национальное движение" – 7,5%, "Гирчи" – 3,2%, "Альянс патриотов Грузии" – 1,8%. Остальные партии набирают 1,1% голосов.
Дела оппозиционные
А пока правящая партия ведет предвыборную кампанию, на одном из оппозиционных флангов заговорили о новой революции.
Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. В оппозиции идею Бурчуладзе поддержали, однако заявили, что говорить о дате нецелесообразно.
© photo: Sputnik / StringerЛеван Хабеишвили. Акция сторонников Нацдвижения в поддержку Михаила Саакашвили
Леван Хабеишвили. Акция сторонников Нацдвижения в поддержку Михаила Саакашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Тем временем оппозиция, отказывающаяся участвовать в выборах, все же решила напомнить о себе на информационном поле. Так, в оппозиционной партии "Национальное движение" заявили, что власти готовят арест одного из самых ярких лидеров партии Левана Хабеишвили. Власти эти обвинения комментировать отказались.
На другом оппозиционном фланге активно идут консультации по поводу участия в выборах и представления единых кандидатов, однако с их представлением оппозиция пока не торопится.
А между тем
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2025 года составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-июне 2025 года составил 8,3%.
По данным "Сакстата" (Грузстат), значительный вклад в рост экономики страны в июне 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспорта, складирования и торговли.