https://sputnik-georgia.ru/20250802/gromkie-aresty-predvybornye-strasti-i-partiynye-intrigi--gruziya-za-nedelyu-294378188.html

Громкие аресты, предвыборные страсти и партийные интриги – Грузия за неделю

Громкие аресты, предвыборные страсти и партийные интриги – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T20:43+0400

2025-08-02T20:43+0400

2025-08-02T21:17+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Минобороны Грузии в криминальной хронике Эта неделя ознаменовалась громким арестом родственника экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе и замглавы оборонного ведомства до 2024 года Георгия Хаиндрава. Растрата госсредств – в Грузии задержали бывшего замминистра обороны>>>Хаиндрава обвиняют в том, что он вместе с двумя сотрудниками Минобороны в 2023 году провернул мошенническую схему при закупке аппарата МРТ, присвоив через подставные компании 1,3 миллиона лари. Теперь ему грозит до 7 до 11 лет лишения свободы, и он будет ждать приговора в тюрьме. Скандал с ВНЖ для иностранца В центре уголовной хроники на этой неделе оказался и член политического совета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаша Цанава. Цанава задержали уже после того, как он успел получить от иностранца половину суммы. Гражданство пострадавшего следствие не уточняет. А члену политсовета в случае подтверждения вины грозит до 7 лет лишения свободы. Предвыборная интрига раскрыта Знаковым событием этой недели стало представление в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси действующего мэра столицы Кахи Каладзе правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На сегодняшний день он единственный кандидат на этот пост. Однако у остальных участников выборов есть время до 4 сентября представить его конкурентов. Сами выборы пройдут 4 октября. Выборы в Грузии 2025: кто составит конкуренцию Каладзе?>>>До представления Каладзе члены правящей партии запустили интригу о якобы возможном альтернативном кандидате, однако даже в социальных сетях среди сторонников эта интрига отклика не получила. В итоге Каладзе начал свою предвыборную кампанию, которая пройдет под лозунгом "Мир Грузии, больше блага Тбилиси". Дела рейтинговые Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу проправительственной телекомпании "Имеди", если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, "Грузинская мечта" получила бы 56,2% голосов. Следом идут объединение "Лело – Сильная Грузия" с 10,7%, партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – 10%, "Коалиция за перемены" – 9,5%, "Единое национальное движение" – 7,5%, "Гирчи" – 3,2%, "Альянс патриотов Грузии" – 1,8%. Остальные партии набирают 1,1% голосов. Дела оппозиционные А пока правящая партия ведет предвыборную кампанию, на одном из оппозиционных флангов заговорили о новой революции. Планы оппозиции по организации революций в Грузии обречены на провал – премьер>>>Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. В оппозиции идею Бурчуладзе поддержали, однако заявили, что говорить о дате нецелесообразно. Тем временем оппозиция, отказывающаяся участвовать в выборах, все же решила напомнить о себе на информационном поле. Так, в оппозиционной партии "Национальное движение" заявили, что власти готовят арест одного из самых ярких лидеров партии Левана Хабеишвили. Власти эти обвинения комментировать отказались. На другом оппозиционном фланге активно идут консультации по поводу участия в выборах и представления единых кандидатов, однако с их представлением оппозиция пока не торопится. А между тем Реальный экономический рост в Грузии в июне 2025 года составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-июне 2025 года составил 8,3%. Экономика Грузии продолжает расти – данные за июнь>>>По данным "Сакстата" (Грузстат), значительный вклад в рост экономики страны в июне 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспорта, складирования и торговли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обзоры, грузия, аналитика, тбилиси, каха каладзе, паата бурчуладзе, джуаншер бурчуладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия